Steve McClaren, Cristiano Ronaldo’nun Erik ten Hag ile yaşadığı gerginlik ve sözleşmesinin feshedilmesiyle sonuçlanan, talihsiz ikinci Manchester United döneminde “oynamama” tavsiyesini nasıl görmezden geldiğini anlatıyor

McClaren, Ten Hag ile Ronaldo arasındaki gerginliğin, teknik direktörün Carrington'a gelmesinden hemen sonra ortaya çıktığını açıkladı. Ten Hag disiplinli ve yüksek pres uygulayan bir sistem kurmaya çalışırken, beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncunun teknik direktörün takım vizyonuyla aynı çizgide olmadığı anlaşıldı.

The Athletic'e konuşan McClaren, çatışmanın ilk aşamalarında Hollandalı teknik direktöre verdiği sert uyarıyı ayrıntılı olarak anlattı. "Erik kendi stilini dayatmaya çalıştı ve bu yüzden Ronaldo ile başından sonuna kadar çatıştı. Erik'e çok erken bir aşamada 'Ya sen ya o' dedim," diye açıkladı McClaren.