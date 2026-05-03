Steve McClaren, Cristiano Ronaldo’nun Erik ten Hag ile yaşadığı gerginlik ve sözleşmesinin feshedilmesiyle sonuçlanan, talihsiz ikinci Manchester United döneminde “oynamama” tavsiyesini nasıl görmezden geldiğini anlatıyor
Erik ten Hag'a verilen ültimatom
McClaren, Ten Hag ile Ronaldo arasındaki gerginliğin, teknik direktörün Carrington'a gelmesinden hemen sonra ortaya çıktığını açıkladı. Ten Hag disiplinli ve yüksek pres uygulayan bir sistem kurmaya çalışırken, beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncunun teknik direktörün takım vizyonuyla aynı çizgide olmadığı anlaşıldı.
The Athletic'e konuşan McClaren, çatışmanın ilk aşamalarında Hollandalı teknik direktöre verdiği sert uyarıyı ayrıntılı olarak anlattı. "Erik kendi stilini dayatmaya çalıştı ve bu yüzden Ronaldo ile başından sonuna kadar çatıştı. Erik'e çok erken bir aşamada 'Ya sen ya o' dedim," diye açıkladı McClaren.
Ronaldo'nun pres oyununa karşı gösterdiği direnç
Sorunun özü, topun kendilerinde olmadığı durumlarda gösterilmesi gereken çalışma temposunda yatıyordu; bu, Ten Hag’ın taktiksel planının tartışmaya açık olmayan bir unsuruydu. Efsanevi statüsü ve golcü kimliğine rağmen, 30’lu yaşlarının sonlarında olan Ronaldo’nun, modern Premier Lig’in baskı oyununa yönelik fiziksel taleplere uyum sağlamakta zorlandığı – ya da bunu reddettiği – bildiriliyor.
McClaren, bu anlaşmazlığa neden olan spesifik talimatları şöyle açıkladı: "Ronaldo genel olarak iyiydi. Ama Erik'in ondan yapmasını istediği işi yapmak istemiyordu. Ya da bunu yapabileceğini düşünmüyordu. Topa sahip olmadığımızda verilen talimatlar şöyleydi: 'Orta sahaya gir, geri döner dönmez ilk pres sen ol, sonra çift koşu, hatta ara sıra üçlü koşu yap'. Ronnie'ye 'Oynamak istiyorsan, yapman gereken budur' derdim. O da 'Ah, kimse pres yapmak istemiyor' diye tartışırdı. Ben de 'Hepsi genç çocuklar, pres yapabilirler' derdim. 'Koşman gerekiyor, bu kadar basit, Ronnie. Koşmazsan, oynamazsın' derdim."
Old Trafford'da kaçınılmaz çöküş
Gerginlik, 2022'de Tottenham'a karşı kazanılan bir maç sırasında, Ronaldo'nun yedek olarak oyuna girmeyi reddedip stadyumu erken terk etmesiyle doruğa ulaştı. Bu isyankar tavır, sonun başlangıcı oldu; zira forvet kısa süre sonra Piers Morgan'la yaptığı şok edici röportajda, kulüp tarafından "ihanete uğradığını" hissettiğini ve Ten Hag'a hiçbir saygı duymadığını iddia etti.
Röportajın ardından United, karşılıklı anlaşma ile Ronaldo'nun sözleşmesini feshetme kararı aldı ve böylece oyuncunun Suudi Arabistan'daki Al-Nassr'a transferinin önü açıldı. McClaren, diğer teknik direktörlerin Ronaldo'yu memnun etmek için taviz verebileceklerini, ancak Ten Hag'ın, kulübün gelmiş geçmiş en golcü oyuncusunu kaybetme pahasına bile olsa ilkelerinden ödün vermediğini belirtti.
Sir Alex Ferguson dönemiyle karşılaştırmalar
Durumun neden bu kadar istikrarsız hale geldiğini değerlendirirken McClaren, Ten Hag’ın Sir Alex Ferguson gibi efsanevi teknik direktörlerin sahip olduğu köklü otoriteye sahip olmadığını öne sürdü. Ferguson, taraftarlar veya medyadan neredeyse hiç tepki görmeden yıldız oyuncuları kadro dışı bırakabilirken, Ten Hag ise küresel bir ikonun egosuyla başa çıkmaya çalışırken hâlâ temellerini sağlamlaştırmaya çalışıyordu.
McClaren şu sözlerle sonlandırdı: "Belki diğer teknik direktörler [Ronaldo]'dan en iyi verimi almak için uyum sağlamaya ve ona ayak uydurmaya çalışmışlardır. Fergie'nin yanında ya haklıydın ya da kovulurdun. Eğer onunla aynı fikirde değilsen ve o bunu anlarsa, giderdin. İşte bu, yıllar boyunca geliştirdiği otorite ve güçtür. Gaffer, Sir Alex, bunu yapmak için zamana sahipti. Erik'e ise aynı süre tanınmadı."