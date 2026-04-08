AFP
Çeviri:
Steve Holland, Manchester United'ın Premier Lig şampiyonluğundan henüz vazgeçmediğini ima etti
Heyecan verici final
Michael Carrick’in Ocak ortasında görevi devralmasından bu yana Manchester United önemli bir toparlanma yaşadı ve ligin bitimine yedi maç kala Premier Lig sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi. Avrupa’nın en prestijli turnuvasına geri dönme umutları, Salı gecesi Arsenal’in Sporting CP’yi mağlup etmesiyle daha da güçlendi; bu sonuç, gelecek sezon İngiliz kulüplerine Şampiyonlar Ligi’nde beşinci bir yer daha garantiledi. Şu anda altıncı sıradaki Chelsea'ye karşı yedi puanlık bir avantajı bulunan Kırmızı Şeytanlar, üç kez kazandıkları bu turnuvaya geri dönmek için iyi bir konumdalar.
Old Trafford standartları
Teknik ekip, oyuncuların dikkatini kendilerinin gerisinde kalan takımlardan uzaklaştırmak ve bunun yerine liderlerle aradaki farkı kapatmak için tek tek maçları kazanmaya öncelik vermek üzere çalışıyor. Holland, ligi ilk dörtte bitirmenin önemini kabul ediyor, ancak kulübün zihniyetinin her zaman kupa kazanmaya odaklanması gerektiği konusunda ısrarcı.
Kulübünresmi internet sitesinde takımın hedeflerini değerlendiren yardımcı teknik direktör, şunları söyledi: "Bence bu kulüp olarak kullanmamız gereken dil, zirveye olabildiğince yakın bitirmek olmalı. Bunun ne kadar mümkün olduğunu bilmiyorum, ancak hedefimiz her zaman bu olmalı: zirveye olabildiğince yaklaşmak.
"Oyuncularla, alt sıralarda neler olup bittiğini fazla düşünmekten ziyade, maçlarımızı kazanmak hakkında daha çok konuşuyoruz. Ancak mevcut durum göz önüne alındığında, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan sıralarda bitirmek bizim için iyi bir durum olur, ancak bence her zaman bundan daha fazlasını hedeflemeliyiz."
Dublin'de bir inziva
Sezonun son düzlüğüne hazırlanmak için United, uluslararası maçlar ve lig kupasından erken elenmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan nadir bir 24 günlük ara dönemden yararlanarak Dublin dışında yoğun bir antrenman kampı düzenledi. İrlanda'daki kampın ve fikstürdeki boşluğun önemini değerlendiren Holland, şunları ekledi: "Son maçımız, Bournemouth'tan Leeds'e, maçlar arasındaki süre açısından bir Premier Lig rekoru sanırım. Yani aradaki boşluk gerçekten olabileceği kadar büyük oldu. Bence tüm grubu tekrar bir araya getirmek ve sezonu iyi bitirmeye gerçekten odaklanmak önemliydi. Bence burası bunun için gerçekten mükemmel bir yerdi."
Zorlu son dönem
Manchester United, 13 Nisan'da Leeds ile oynayacağı maçla sezonuna devam edecek; bu maç, Chelsea deplasmanı ve Brentford'u evinde ağırlayacağı karşılaşmaların da yer aldığı, şampiyonluk yarışında belirleyici öneme sahip bir dönemin başlangıcını oluşturacak. Mayıs ayında ise rekabetin yoğunluğu artacak: Takım, rakibi Liverpool'u evinde ağırlayacak; ardından Sunderland ve Brighton deplasmanlarında zorlu sınavlara çıkacak ve bu iki deplasman arasında Nottingham Forest'ı evinde ağırlayacak. Zayıf şampiyonluk umutlarını canlı tutmak ve Arsenal ile arasındaki 15 puanlık farkı kapatmak için Carrick'in takımı, son yedi maçta kusursuz bir performans sergilemek zorunda.