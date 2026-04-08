Steve Holland, Manchester United'ın Premier Lig şampiyonluğundan henüz vazgeçmediğini ima etti

Teknik ekip, oyuncuların dikkatini kendilerinin gerisinde kalan takımlardan uzaklaştırmak ve bunun yerine liderlerle aradaki farkı kapatmak için tek tek maçları kazanmaya öncelik vermek üzere çalışıyor. Holland, ligi ilk dörtte bitirmenin önemini kabul ediyor, ancak kulübün zihniyetinin her zaman kupa kazanmaya odaklanması gerektiği konusunda ısrarcı.

Kulübünresmi internet sitesinde takımın hedeflerini değerlendiren yardımcı teknik direktör, şunları söyledi: "Bence bu kulüp olarak kullanmamız gereken dil, zirveye olabildiğince yakın bitirmek olmalı. Bunun ne kadar mümkün olduğunu bilmiyorum, ancak hedefimiz her zaman bu olmalı: zirveye olabildiğince yaklaşmak.

"Oyuncularla, alt sıralarda neler olup bittiğini fazla düşünmekten ziyade, maçlarımızı kazanmak hakkında daha çok konuşuyoruz. Ancak mevcut durum göz önüne alındığında, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan sıralarda bitirmek bizim için iyi bir durum olur, ancak bence her zaman bundan daha fazlasını hedeflemeliyiz."