Steve Clarke kalıyor! İskoçya milli takım teknik direktörü, Dünya Kupası öncesinde sözleşmesini uzattı
İskoçya’nın en başarılı teknik direktörü için tarihi bir anlaşma
İskoçya Futbol Federasyonu, Clarke’a mevcut sözleşmesinin çok ötesine uzanan yeni bir anlaşma sunarak milli takımın geleceğini güvence altına almak için kararlı bir adım attı. Modern dönemde ülkenin en başarılı teknik direktörü olarak kabul edilen Clarke’ın etkisi, artık dört yıl sonra düzenlenecek FIFA’nın 100. Dünya Kupası’na kadar uzanacak ve milli takım yapısında tam bir istikrar sağlayacak.
Bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, Clarke'ın sadece ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan turnuvada değil, aynı zamanda İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan Euro 2028 kampanyasında da takımın başında olacağını garanti ediyor. Eski Kilmarnock teknik direktörü, yedi yıl önce göreve geldiğinden bu yana milli takımın kaderini değiştirmiş ve bu sözleşme uzatması, taraftarlar arasında büyük beğeni topladı.
Clarke, uzun vadeli gelişime odaklandı
"Takımımı 28 yıl sonra ilk kez erkekler Dünya Kupası'na taşımaktan büyük onur duyuyorum ve baş antrenörlük görevime devam etmekten gurur duyuyorum," dedi Clarke, açıklamanın ardından. "İskoçya taraftarlarının, bu kadronun arka arkaya iki Avrupa Şampiyonası'na katılma başarısını takdir ettiğini biliyorum ve aynı şekilde, tüm ulusun bu kadar uzun bir aradan sonra 2026 Dünya Kupası'na katılmamızdan büyük sevinç duyduğuna eminim. İleriye bakmak ve gelecek için plan yapmak çok önemli. Takımım bu yaz Amerika'da mücadele etmek ve ülkeyi gururlandırmak için elinden gelen her şeyi yapacak olsa da, bu turnuva öncesinde uzun vadede bu temellerin üzerine inşa edebileceğimizi bilmek bize güven veriyor ve bu görevde devam etmek benim için bir ayrıcalık."
Clarke, son başarılarına rağmen yerinde saymaya niyetinin olmadığını da vurguladı. "Futbolda başarının anahtarı istikrardır ve son yedi yıllık teknik direktörlük görevim boyunca bu kesinlikle böyle oldu," diye ekledi. "Gelişmemiz ve iyileştirmeler yapmamız önemli ve yeni futbol direktörü Craig Mulholland ile birlikte çalışarak, genç milli takımlar aracılığıyla A milli takıma yetenekli oyuncuların akışını artırmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Şu an için önceliğimiz, bu hafta sonu Curacao ile başlayacak olan Dünya Kupası hazırlıkları."
İskoçya Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki "yol haritasına" verdiği destek
İskoçya Futbol Federasyonu (SFA) Genel Müdürü Ian Maxwell, Clarke ile bir dönem daha anlaşma sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Maxwell, yönetim kurulunun, son dört turnuvadan üçünde takımı büyük finallere taşıyan benzersiz başarısı nedeniyle 60 yaşındaki teknik direktörü görevde tutma konusunda oybirliği içinde olduğunu belirtti. İskoçya’nın dünya sahnesinde düzenli bir katılımcı olarak yerini sağlamlaştırma hedefiyle, “yenilenen amaç” duygusu müzakerelerde kilit bir faktör oldu.
Maxwell, "Yönetim kurulu adına, Steve ile erkekler milli takımının baş antrenörlüğüne devam etmesi konusunda anlaşmaya vardığımız için çok mutluyum" dedi. "Başarıları ortada: Dört turnuvadan üçüne katılma hakkı kazandı; bunlara arka arkaya iki Avrupa Şampiyonası finali ve tabii ki neredeyse otuz yıl aradan sonra Dünya Kupası'na geri dönüş de dahil. Bunun ötesinde, ulusun kalbini kazanan bir kadro oluşturdu ve Barclays Hampden'ı bir kez daha bir kaleye dönüştürdü. Gelecekle ilgili görüşmelerimiz sırasında, başarılarımıza güvenip rehavete kapılamayacağımız ve elemeyi asla hafife alamayacağımız konusunda hepimiz hemfikirdik. O yol haritasını tartışırken gösterdiği tutku ve coşku, bunun sadece bir devamı değil, önümüzdeki dört yıl boyunca yenilenmiş bir amaç ve odaklanma olacağını vurguluyor."
ABD'de tarihi bir yaza hazırlanmak
Geleceği artık yasal olarak kesinleşen Clarke, tüm dikkatini önündeki acil göreve, yani İskoçya'nın 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılmasına verebilir. Takım, bu hafta sonu Curacao ile oynanacak maçla başlayacak olan kritik bir hazırlık dönemine giriyor.
İskoçya'nın açılış maçı 13 Haziran'da Boston'da Haiti ile oynanacak. Takım, 19 Haziran'da Fas ile karşılaşmak üzere Boston'da kalacak ve beş gün sonra zorlu rakibi Brezilya ile oynamak üzere Miami'ye gidecek.