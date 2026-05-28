Steve Clarke kalıyor! İskoçya milli takım teknik direktörü, Dünya Kupası öncesinde sözleşmesini uzattı

İskoçya Futbol Federasyonu, Clarke’a mevcut sözleşmesinin çok ötesine uzanan yeni bir anlaşma sunarak milli takımın geleceğini güvence altına almak için kararlı bir adım attı. Modern dönemde ülkenin en başarılı teknik direktörü olarak kabul edilen Clarke’ın etkisi, artık dört yıl sonra düzenlenecek FIFA’nın 100. Dünya Kupası’na kadar uzanacak ve milli takım yapısında tam bir istikrar sağlayacak.

Bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, Clarke'ın sadece ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan turnuvada değil, aynı zamanda İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler'in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek olan Euro 2028 kampanyasında da takımın başında olacağını garanti ediyor. Eski Kilmarnock teknik direktörü, yedi yıl önce göreve geldiğinden bu yana milli takımın kaderini değiştirmiş ve bu sözleşme uzatması, taraftarlar arasında büyük beğeni topladı.