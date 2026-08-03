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Steve Bruce'tan Newcastle United yönetimine, 380 milyon sterlinlik transfer göçü ve Eddie Howe'un ayrılığı konusunda 'şoke olmuş' uyarı
Howe, ayrılık dalgasının ortasında istifa etti
Howe, St James' Park'ta yaklaşık beş yılın ardından 31 Temmuz'da Newcastle menajerliği görevinden resmen ayrıldı. Ayrılığı, son 12 ayda Alexander Isak, Anthony Gordon ve Sandro Tonali de dahil olmak üzere yüksek profilli oyuncu satışlarının yaşandığı bir dönemde geldi. Bruno Guimaraes'in de, orta sahanın Arsenal ile adı ciddi şekilde anılırken, ayrılması halinde Newcastle'ın bonservis gelirlerinden 380 milyon £'a kadar kazanç elde etmesi bekleniyor; bu satış düzeni ise kadro istikrarını tehdit eden bir tablo olarak görülüyor.
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Steve Bruce'tan uyarı
Kulübü 2019'dan 2021'e kadar çalıştıran eski Newcastle teknik direktörü Bruce, Howe'un ayrılığı ve yönetimin benimsediği transfer politikası konusunda derin endişelerini dile getirdi.
Shields Gazette'in aktardığına göre, Bruce bu karara duyduğu şaşkınlığı şu sözlerle paylaştı: "Zamanlaması karşısında hepimiz şok olduk. Muhteşem bir iş çıkardı. Birçok Newcastle taraftarı, ve hâlâ onlardan biri olduğumu söyleyebilirim, olan bitenler nedeniyle tamamen hayal kırıklığına uğrayacak ve açıkçası biraz da yabancılaşmış hissedecek.
"Bu bir yıl önce başladı. Isak durumu futbol kulübü için hiç iyi değildi. Newcastle, 2030'a kadar Premier League'i kazanmaya çalışacağına dair bu sözü verdi. Ne yazık ki farklı bir yola girmek zorunda kalmış gibi görünüyorlar, belki de iki, üç yıl öncekiyle aynı kulüp gibi görünmüyor ve yapmamanız gereken tek şey en iyi oyuncularınızı satmaya devam etmektir."
İngiltere göreviyle ilgili spekülasyonlar artıyor
Bruce, Howe'un gelecekteki olasılıkları hakkında da konuştu ve FA bünyesinde İngiltere milli takımını yönetebilecek adaylardan biri olma ihtimaline değindi.
İngiltere'deki görevle ilgili Bruce şunları ekledi: "Bana kalırsa milli takımımızı yönetecek kişinin İngiliz olması gerekir. Bu, benim kişisel görüşüm. Etrafımızda gerçekten çok ama çok yetenekli teknik direktörler var.
"Bakın, Tuchel de harika bir teknik direktör, büyük bir karar verdi (Arjantin'e karşı), ama Dünya Kupası finaline çıkmamıza beş dakika kalmıştı, bunu unutmayalım. Ona biraz tolerans gösterin ama büyük bir karar verdi, öyle değil mi?
"Hepimiz bu kararla ilgili kafa yoruyoruz ve onun da bu kararla yaşaması gerekiyor. Ama onun yerine geçecek kişi olarak Eddie ileride onun yerini alacak mı? Futbolun artık ne getireceğini kim bilebilir ki."
- Every Second Media
Halef görüşmeleri sona yaklaşıyor
Newcastle, St James' Park'ta Howe'un yerine eski Al-Ahli teknik direktörü Matthias Jaissle'ı atamanın son aşamalarına girdi. Yeni teknik direktör, Newcastle United'ın 23 Ağustos'ta Premier League sezonuna sahasında Liverpool karşısında başlayacağı maçta hemen zorlu bir sınavla karşı karşıya kalacak. Yaz transfer döneminin kapanmasına kadar soyunma odasındaki morali korumak ve taraftarların kaygısını yatıştırmak kritik engeller olacak.
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