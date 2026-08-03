Bruce, Howe'un gelecekteki olasılıkları hakkında da konuştu ve FA bünyesinde İngiltere milli takımını yönetebilecek adaylardan biri olma ihtimaline değindi.

İngiltere'deki görevle ilgili Bruce şunları ekledi: "Bana kalırsa milli takımımızı yönetecek kişinin İngiliz olması gerekir. Bu, benim kişisel görüşüm. Etrafımızda gerçekten çok ama çok yetenekli teknik direktörler var.

"Bakın, Tuchel de harika bir teknik direktör, büyük bir karar verdi (Arjantin'e karşı), ama Dünya Kupası finaline çıkmamıza beş dakika kalmıştı, bunu unutmayalım. Ona biraz tolerans gösterin ama büyük bir karar verdi, öyle değil mi?

"Hepimiz bu kararla ilgili kafa yoruyoruz ve onun da bu kararla yaşaması gerekiyor. Ama onun yerine geçecek kişi olarak Eddie ileride onun yerini alacak mı? Futbolun artık ne getireceğini kim bilebilir ki."