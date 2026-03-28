İtalya'nın Dünya Kupası zaferinin üzerinden yirmi yıl geçti, ancak Stefano Fiore hâlâ bunu düşünüyor. Marcello Lippi'nin kadrosunda olmasına rağmen o takımın bir parçası olamadığı için biraz pişmanlıkla. Nedeni ne? Kendisi röportajımızda bunu şöyle açıklıyor: "Muhtemelen kariyerimin en önemli yılıydı," diyor Fiore, "ama Valencia'da Ranieri ile yaşadığım çatışmalar, o dönemde milli takım kadrosunda olmama rağmen milli takım kadrosunu kaçırmama ve 2006 Dünya Kupası'nı kaçırmama neden oldu. Beni İspanya'ya getirmek isteyen Ranieri'ydi, ama sonra kendi çıkarlarını düşündü ve beni oynatmadı." Massimo Oddo'nun teknik ekibinde birkaç deneyimden sonra, eski orta saha oyuncusu bugün kendisini ikna edecek yeni bir proje bekliyor ve bu arada zaman makinesini çalıştırarak anekdotlar ve perde arkası hikayelerle kariyerini yeniden gözden geçiriyor.
Stefano Fiore, CM'ye: "Stam'ın beni Formello'daki bitkilerin arasına fırlattığı o gün"
18 yaşındayken Zola, Sensini, Bucci ve Dino Baggio'nun da bulunduğu Parma'nın soyunma odasında nasıl bir deneyim yaşadın?
"Parma beni transfer ettiğinde, Cosenza'da bir sezon daha kiralık olarak kalmam gerekirdi; ancak bunun yerine kariyerimin en büyük dönüm noktası karşımıza çıktı. Baskı hissetmeden, bunu gökten gelen bir hediye olarak kabul ederek yaşadığım inanılmaz bir deneyimdi."
Bize Asprilia'nın baletlerinden bahseder misiniz?
"Çok eğlenceliydi, Güney Amerika müziği çalarak ve fıkralar anlatarak her anı keyifli hale getiriyordu. Onu takip edenler de vardı tabii, Crippa her zaman ön sıradaydı."
Ancelotti, kariyerinin başlarında nasıl bir teknik direktördü?
"Tıpkı bugün olduğu gibi, herkesin sevgisini kazanmıştı. Ona 'Sacchi' etiketi yapıştırılmıştı ve ofansif orta saha oyuncusu bulunmayan bir 4-4-2 sistemine hapsolmuştu; ancak yıllar geçtikçe değişti ve oyuncuların belirleyici olduğunu anladı."
En çok sorun yaşadığın antrenör hangisiydi?
"Lazio'da Zaccheroni ile taktiksel açıdan anlaşamadık, ama gerçekten hiç anlaşamadığım kişi Valencia'da Claudio Ranieri'ydi."
Bize neler olduğunu anlatır mısınız?
"Beni, takımdan ayrılacak bir oyuncunun yerine orta saha hücumunda oynatmak için kadroya almıştı, sonra bana o oyuncunun kalacağını söyledi ve benden daha iyi oyuncuların olduğu sağ kanatta beni oynatmak istedi."
20 yaşındayken Padova'da zorlu bir durumda takımın liderliğini üstlendin.
"Bu seçim benim için pek iyi sonuçlanmadı, çünkü o andan itibaren daha da az forma şansı buldum. O dönemde askerlik yapıyordum ve sık sık dışarıda oluyordum; zor bir dönemden geçiyorduk ve toplantılarda takımın önemli isimlerinden hiçbiri tavır almıyordu; bu yüzden ben öne çıktım; üstelik ben kiralık oyuncuydum ve teorik olarak bu kadar ilgi göstermemem gerekirdi."
Futbol dünyasında en yakın arkadaşın kim?
"Giuliano Giannichedda. Udine'de ve ardından Lazio'da birlikteydik, bugün Roma'da komşuyuz."
Peki ya en 'sinir bozucu' takım arkadaşı?
"Cholo Simeone, sahada o kadar çok konuşurdu ki, sanki maçın anlatımını yapıyormuş gibiydi. Sürekli herkese tavsiyelerde bulunduğunu duyabilirdiniz; bu özelliği teknik direktör olduktan sonra da sürdürdü: Dikkat ederseniz, yedek kulübesinde hiç yerinde durmaz."
Bugün hangi takımla sözleşme imzalamazdın?
"Valencia. Ama bunu yaptığımda bunun önemli bir deneyim olacağına emindim. Kabul ettim çünkü farklı bir perspektif vardı; Ranieri bana orta saha pozisyonunda oynamamı önerdi, sonra da beni sağ kanada kaydırdı."
En büyük pişmanlığım?
"2006 Dünya Kupası. Bir yıl önce kariyerimin zirvesindeydim ve Valencia'daki o deneyim yüzünden milli takımdan düşmüştüm. Hâlâ ara sıra aklıma geliyor…".
2001 yazında Lazio'ya transfer oldun.
"Daha sonra Lippi bana Juventus'un da beni istediğini söyledi, ancak Pozzo ailesi Cragnotti ile anlaşmayı tamamladı çünkü o hem beni hem de Giannichedda'yı kadroya kattı."
Udine'den Roma'ya geçiş sürecini nasıl yaşadın?
"Bu benim için zor bir deneyim oldu çünkü hep küçük kasabalarda yaşamıştım; üstelik sezonun başlangıcı da zorlu geçti ve taraftarlar bize tepki gösteriyordu. Çok zorlandım, sahaya rahat bir şekilde çıkamıyordum ve bu endişem performansımı da etkiledi."
Bize Mihajlovic hakkında biraz bilgi verir misiniz?
"Harika bir kişilik, hayatımda tanıdığım en inanılmaz kişiydi. Bunu görünüşünde de yansıtıyordu; soyunma odasındaki kıyafetleri pek beğenilmiyordu."
Onunla ilgili bir anı mı?
"Antrenmandan önce ve sonra sık sık uzun süren masajlara giderdi; biz de bu fırsatı değerlendirip tüm kıyafetlerini saklardık. Soyunma odasına döndüğünde ne kadar sinirlendiğini tahmin edebilirsiniz; suçlular her zaman o gelmeden önce oradan ayrılırlardı."
O ve Stam arasında hangisi daha 'kötü'ydü?
"Fernando Couto'yu da unutma; kavga etmek zorunda kalsaydık, durumumuz fena değildi. Harika savunmacılar ve tartışılmaması gereken farklı kişiliklerdi. Stam profesyonel bir yaklaşıma sahipti, şakaya pek yatkın değildi; bunu kendi derimden öğrendim."
Ne oldu?
"Bir keresinde, onun bozuk İtalyancasıyla dalga geçiyordum; taklidini yaptıktan sonra beni bir güreşçi gibi omuzlarına aldı ve Formello'daki bitkilerin arasına fırlattı. Aslında, neyse ki beni nazikçe yere indirdi."
Roma derbisinde oynamak ve gol atmak ne demektir?
"Kelimelerle anlatılamaz, basmakalıp konuşmak istemem. Şunu söyleyebilirim ki, o golün ardından tribüne doğru koştum çünkü artık hiçbir şey anlamıyordum. Futbol, işte bu tür duyguları yaşamak için oynanır."
Ulusal Takım: Paolo Maldini'nin kaptanlığı nasıl bir deneyimdi?
"Her maçtan sonra soyunma odasında hepimizin elini sıkarak teşekkür ederdi, inanılmaz bir liderdi. İlk kez kadroya çağrıldığımda beni sıcak karşıladığını ve sonra sanki hep milli takımda oynamışım gibi birlikte top sürmeye gidelim dediğini hatırlıyorum."
2000 Avrupa Şampiyonası finalinde Fransa milli takımında ilk 11'deydin, Trezeguet'nin altın golü attığında yedek kulübesindeydin. O anda neler hissettin?
"Bu tam bir spor dramasıydı. Barthez, Wiltord'un golünü getiren serbest vuruşu yapmadan önce hepimiz birbirimize sarılmış, maçın bitiş düdüğünü bekliyorduk; savunmacılarımızın her zamanki gibi topu uzaklaştıracağını sanıyorduk, ama işler ters gitti. O anda maçın kötü bir yöne kaydığını anladık."
Hollanda ile oynanan yarı final maçında, Totti'nin Van der Sar'a attığı o çalımla ün kazandı.
"Antrenmanlarda her zamanki gibi şut atmıştı, hiçbirimiz o şekilde şut atabileceğini düşünmemiştik. Ben kenara çıkmıştım; diğerleriyle birlikte yedek kulübesinden Maldini'nin ona azarladığını görmüştük ama nedenini anlamamıştık; sanki ona 'saçmalama' diyordu. Maçtan sonra hepimiz kahkahalara boğulduk, hepimiz ona deli olduğunu söyledik."