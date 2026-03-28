Stefano Fiore, CM'ye: "Stam'ın beni Formello'daki bitkilerin arasına fırlattığı o gün"

İtalya'nın Dünya Kupası zaferinin üzerinden yirmi yıl geçti, ancak Stefano Fiore hâlâ bunu düşünüyor. Marcello Lippi'nin kadrosunda olmasına rağmen o takımın bir parçası olamadığı için biraz pişmanlıkla. Nedeni ne? Kendisi röportajımızda bunu şöyle açıklıyor: "Muhtemelen kariyerimin en önemli yılıydı," diyor Fiore, "ama Valencia'da Ranieri ile yaşadığım çatışmalar, o dönemde milli takım kadrosunda olmama rağmen milli takım kadrosunu kaçırmama ve 2006 Dünya Kupası'nı kaçırmama neden oldu. Beni İspanya'ya getirmek isteyen Ranieri'ydi, ama sonra kendi çıkarlarını düşündü ve beni oynatmadı." Massimo Oddo'nun teknik ekibinde birkaç deneyimden sonra, eski orta saha oyuncusu bugün kendisini ikna edecek yeni bir proje bekliyor ve bu arada zaman makinesini çalıştırarak anekdotlar ve perde arkası hikayelerle kariyerini yeniden gözden geçiriyor.



