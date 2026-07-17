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"Standartlar çok yüksek" - Real Madrid'in sezon öncesi hazırlıklarına başlarken, Trent Alexander-Arnold "yoğun" Jose Mourinho'dan etkilendi
Real Madrid’in sezon öncesi hazırlık dönemine zorlu bir başlangıç
Alexander-Arnold’a göre, Real Madrid’in 2026-27 sezon öncesi hazırlık dönemi, yoğunluk açısından şimdiden beklentileri karşılıyor. Ciudad Real Madrid’de Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanlar, Madrid’in sıcağında yorucu çift seanslardan oluşuyor; bu, takımın Valdebebas’a döndüklerinde tam da beklediği türden bir iş yükü.
Son antrenmanların ardından kulübün resmi kanallarına konuşan Alexander-Arnold, hazırlık döneminin ilk günlerinin beklendiği kadar zorlu geçtiğini doğruladı. Sağ bek, “Şu ana kadar her şey yolunda. Hava sıcak ve antrenmanlar çok yoğun. Hazırlık dönemindeyiz ve beklediğimiz de buydu. Çok zorlu antrenmanlar var, çok sayıda çift seans yapıyoruz, bu yüzden şu ana kadar oldukça yoğun geçti” dedi.
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Trent’in yaz hazırlıkları ve geri dönüşe hazırlığı
Alexander-Arnold, sezon arası tatilin ardından en iyi formda olacağına özen gösterdi. İlk birkaç haftayı dinlenmeye ayırdıktan sonra dikkatini koşuya ve kondisyonunu yeniden kazanmaya yöneltti; böylece takım yeniden bir araya geldiğinde tam anlamıyla hazır olmasını sağladı.
"Yaz aylarında birkaç hafta tatil yaparsınız, ardından birkaç hafta boyunca koşuya geri dönüp kondisyonunuzu yeniden kazanırsınız," diye açıkladı. "Şimdi, sezon öncesi hazırlık döneminde formda olmanız gerekiyor. Bu yüzden hazırdım ve geri dönmeyi gerçekten dört gözle bekliyordum."
Mourinho’nun azmi ve standartlarına yönelik büyük övgüler
Bu yaz İspanyol devleriyle ilgili en çok konuşulan konu, Mourinho’nun ikinci kez teknik direktörlük görevine dönmesi oldu. Daha önce Portekizli teknik adamla rakip olarak karşı karşıya gelen Alexander-Arnold, ilk günden itibaren teknik direktörün yaklaşımından çok etkilendi.
Oyuncu şöyle konuştu: "Mourinho ile çalışmak mı? Çok iyi, çok iyi. Bu teknik direktöre her zaman hayranlık duymuşumdur. Onunla birkaç kez rakip olarak karşılaştım ve hem kendisiyle hem de ekibiyle çalışmak büyük bir zevk.
"O çok yoğun bir insan. İlkeleri ve beklentileri çok yüksek, bu yüzden birbirimizi daha iyi tanıdıkça ne kadar çok şey öğreneceğimizi ve onun bize ne kadar çok şey öğretebileceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Hepimiz öğrenmeye ve gelişmeye istekli ve hevesliyiz. Eminim ki bize çok şey öğretecek ve bu yıl kupa kazanmamıza yardımcı olacak."
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Temel atılırken net sezon öncesi hedefler belirleniyor
İleriye bakıldığında, Alexander-Arnold’un odak noktası basit ve süreç odaklı olmaya devam ediyor. Şu anki öncelik, fiziksel kondisyonun yanı sıra Mourinho’nun taktik ilkelerini benimsemek; böylece takım, resmi maçlar başladığında net bir kimlik sergileyebilsin.
"Sezon öncesi hedeflerimiz mi? Forma girmek, ilkeleri anlamak ve teknik direktörün bizden nasıl oynamamızı istediğini kavramakla ilgili," diye ekledi. "Bu sezon nasıl bir dizilişle sahaya çıkacağımızı ve kendimizi nasıl sunacağımızı anlamak. Ve kısaca, forma girip sahalara dönmek ve ritmimizi yeniden kazanmak. Uzun süredir sahalardan uzaktaydım, bu yüzden nihayet geri dönüp başarılı bir sezon için sağlam bir temel atmak çok güzel."
Mourinho’nun kulüpteki önceki başarılı döneminden itibaren tam bir adanmışlık talep etmesiyle tanınan bir isim olması nedeniyle, Alexander-Arnold’un yorumları, Real Madrid’in bu sezon yine birçok cephede mücadele edebilmesi için gerekli olan yüksek standartları şimdiden benimsemiş bir kadronun varlığını vurguluyor.
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