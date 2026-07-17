"Standartlar çok yüksek" - Real Madrid'in sezon öncesi hazırlıklarına başlarken, Trent Alexander-Arnold "yoğun" Jose Mourinho'dan etkilendi

Bu yaz İspanyol devleriyle ilgili en çok konuşulan konu, Mourinho’nun ikinci kez teknik direktörlük görevine dönmesi oldu. Daha önce Portekizli teknik adamla rakip olarak karşı karşıya gelen Alexander-Arnold, ilk günden itibaren teknik direktörün yaklaşımından çok etkilendi.

Oyuncu şöyle konuştu: "Mourinho ile çalışmak mı? Çok iyi, çok iyi. Bu teknik direktöre her zaman hayranlık duymuşumdur. Onunla birkaç kez rakip olarak karşılaştım ve hem kendisiyle hem de ekibiyle çalışmak büyük bir zevk.

"O çok yoğun bir insan. İlkeleri ve beklentileri çok yüksek, bu yüzden birbirimizi daha iyi tanıdıkça ne kadar çok şey öğreneceğimizi ve onun bize ne kadar çok şey öğretebileceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Hepimiz öğrenmeye ve gelişmeye istekli ve hevesliyiz. Eminim ki bize çok şey öğretecek ve bu yıl kupa kazanmamıza yardımcı olacak."