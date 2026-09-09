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Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Stamford Bridge'de kaos! Cole Palmer, Leeds'in çöktüğü dokuz gollü Carabao Cup geriliminde Chelsea'nin inanılmaz geri dönüşüne ilham verdi

Chelsea
C. Palmer
Lig Kupası
Chelsea - Leeds United
Leeds United

Chelsea, Stamford Bridge'de ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı ve 12 dakikada dört gol atarak Carabao Cup üçüncü turunda Leeds United'ı 6-3 mağlup etti. Devre arasında 1-0 geride olan Xabi Alonso, devre arasında dört oyuncu değişikliği yaptı; Cole Palmer ile Pedro Neto, dokuz gollü nefes kesen mücadeleyi tersine çevirdi.

  • Chelsea'den ikinci yarıda müthiş geri dönüş

    Chelsea, Stamford Bridge'de oynanan Carabao Cup üçüncü tur maçında Leeds'i dramatik bir şekilde 6-3 mağlup ederek iki farklı geriden gelip tur atladı. Karşılaşmadaki dokuz golün sekizi, kaotik geçen ikinci yarıda geldi.

    Chelsea, pazar günü Arsenal'a karşı alınan yenilgiden sonra kadroda dokuz değişiklik yaptı ve maçta erken geri düştü. Tarik Muharemovic ile Brenden Aaronson'ın golleri, konuk ekibe devre arasından kısa süre sonra şaşırtıcı bir 2-0 üstünlük sağladı.

    Ancak ev sahibi ekip, sadece 12 dakikada attığı dört golle yıkıcı bir seri yakalayarak karşılık verdi. Bu dramatik geri dönüş, olası bir sürprizi Londra ekibi adına net bir galibiyete çevirdi.

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  • Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Devre arasında yapılan değişiklikler Stamford Bridge’de oyunun seyrini değiştirdi

    Teknik direktör Xabi Alonso, devre arasında yaptığı dört oyuncu değişikliğiyle turun gidişatını tersine çevirdi. Yedek kulübesinden oyuna girenlerin başını çeken Palmer, ev sahibi ekibi hemen ileri taşıdı.

    Palmer bir penaltı kazandı ve bunu gole çevirdi, ardından sadece iki dakika sonra skora denge getirdi. Bir diğer yedek oyuncu Pedro Neto, Chelsea'yi 3-2 öne geçiren altı dakikalık geri dönüşü tamamladı. Danny Welbeck ise kısa süre sonra Morgan Rogers'ın asistinin ardından dördüncü golü attı.

    Dominic Calvert-Lewin'in farkı bire indiren golüyle Leeds, bozulan performansını toparlamaya çalıştı. Ancak Valentin Barco, Chelsea formasıyla ilk golünü attıktan sonra Welbeck, uzatma dakikalarında kafayla ağları havalandırarak ikinci golünü kaydetti.

  • Dokuz gollü nefes kesen maç, Leeds'i çöküşte bıraktı

    Leeds, maçın ilk bölümünde deplasmanda başlangıçta mükemmel bir performans ortaya koydu. Erken umut verici görüntülerine rağmen deplasman ekibi, ikinci yarıda aralıksız baskı altında tamamen dağıldı. Savunmadaki çöküşleri, Chelsea'ye karşılaşmanın tam kontrolünü verdi.

    Rogers, bu hücum fırtınasında yedek kulübesinden gelip üç asist yaparak muazzam bir etki yarattı. Yaratıcılığı, Chelsea'nin Leeds'in ani savunma çöküşünden faydalanmasına yardımcı oldu.

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  • Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Chelsea, dördüncü tur kura çekiminde yerini aldı

    Galibiyet, Chelsea'nın Carabao Cup'ta dördüncü tura yükselen altıncı takım olmasını sağladı. Chelsea, salı günü kazanan Bournemouth, Crystal Palace, Bradford City, Sunderland ve Newcastle'a katıldı.

    Üçüncü turdaki kalan 10 eşleşme gelecek salı, çarşamba ve perşembe günü oynanacak. Ülke genelindeki takımlar, son 16 turundaki son yerler için mücadele edecek.

    Dördüncü tur kura çekimi gelecek çarşamba gecesi yapılacak. Kura, Manchester United'ın Brighton ile oynayacağı maçın hemen ardından çekilecek.

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