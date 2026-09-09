Chelsea, Stamford Bridge'de oynanan Carabao Cup üçüncü tur maçında Leeds'i dramatik bir şekilde 6-3 mağlup ederek iki farklı geriden gelip tur atladı. Karşılaşmadaki dokuz golün sekizi, kaotik geçen ikinci yarıda geldi.

Chelsea, pazar günü Arsenal'a karşı alınan yenilgiden sonra kadroda dokuz değişiklik yaptı ve maçta erken geri düştü. Tarik Muharemovic ile Brenden Aaronson'ın golleri, konuk ekibe devre arasından kısa süre sonra şaşırtıcı bir 2-0 üstünlük sağladı.

Ancak ev sahibi ekip, sadece 12 dakikada attığı dört golle yıkıcı bir seri yakalayarak karşılık verdi. Bu dramatik geri dönüş, olası bir sürprizi Londra ekibi adına net bir galibiyete çevirdi.