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Stamford Bridge, Chelsea bu sezon Avrupa'nın en elit kulüp organizasyonunda yer almasa da Şampiyonlar Ligi maçlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Shakhtar, Londra'ya iddialı bir taşınmayı değerlendiriyor
Ukrayna'nın güçlü ekiplerinden Shakhtar Donetsk, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha maçlarını Stamford Bridge'de oynamak için aktif şekilde girişimlerde bulunuyor.
Kulüp, Rusya destekli Donetsk ilhakının ardından 2014'ten bu yana evi Donbas Arena'dan uzak kaldı. Son dönemde Avrupa maçları için Polonya, Almanya ve Slovenya'daki çeşitli statları kullanan kulüpte, Londra'nın cazibesi artık yönetim ekibinin birincil odak noktası haline gelmiş durumda.
Bu hamle, Chelsea'nin kendisi turnuvaya katılmaya hak kazanamamış olsa da Fulham Road'a yeniden Avrupa'nın elit kulüp futbolunu getirecek. Ben Jacobs'a göre, iki kurum arasındaki görüşmeler sürerken Stamford Bridge bu sezon Shakhtar'ın maçlarına ev sahipliği yapmak için güçlü bir konumda.
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Chelsea bağlantısını güçlendirmek
Chelsea ile Shakhtar arasındaki ilişki, büyük ölçüde 2023'ün başında Mykhailo Mudryk'in yüksek profilli transferiyle Londra'ya gelmesinin ardından, son on sekiz ayda önemli ölçüde güçlendi. Bu bağ, insani yardım çalışmaları için kayda değer miktarda fon toplayan Game4Ukraine yardım etkinliğindeki iş birliğiyle daha da pekişti.
Shakhtar için Batı Londra'da oynamak, geniş bir gurbetçi topluluğuyla etkileşim kurmak adına eşsiz bir fırsat sunuyor. Hâlihazırda başkentte yaşayan Ukrayna doğumlu yaklaşık 32 bin kişi bulunuyor ve tahminlere göre Birleşik Krallık genelinde Ukrayna kökenli 100 binden fazla kişi yaşıyor.
Takvim ve düzenleyici engeller
Chelsea'nin geçen sezon Premier League'i hayal kırıklığı yaratan 10. sırada tamamlaması, farkında olmadan bu düzenlemenin önünü açtı. Kendi Avrupa takviminin yükü olmayınca, saha bakımı ve maç günü güvenliği konusunda daha az lojistik çakışma yaşanıyor.
Ancak planın yine de çeşitli yönetim organlarından resmî onay alması gerekiyor. Anlaşmanın ilgili tüm taraflarca resmen onaylanabilmesi için, hem UEFA'nın hem de Hammersmith and Fulham Council'in ek maçlara onay vermesi şart.
Bu karar, Avrupa kupalarında uzun süredir Chelsea için bir kale olan stat açısından tarihi bir an anlamına gelecek. Taraftarlar, Şampiyonlar Ligi gecelerinde başka bir kulübün kendi evlerinde yer aldığını görmeyi yadırgayabilir, ancak insani ve diplomatik faydalar Blues yönetimi için itici güç gibi görünüyor.
- Getty Images
Kararın günler içinde verilmesi bekleniyor
Futbol dünyası şimdi bu benzeri görülmemiş stadyum paylaşımı anlaşması için resmî onayı bekliyor. Kulis bilgilerine göre görüşmeler, güvenlik ve biletlemeye ilişkin son detayların netleştirildiği kritik bir aşamaya ulaştı.
Real Madrid, Bayern Münih veya Manchester City gibi takımların, Shakhtar adı altında Stamford Bridge'de sahaya çıkma ihtimali, bu sezon ilk kez uygulanacak yeni Şampiyonlar Ligi formatına büyüleyici bir boyut katıyor.
İdari süreç devam ederken, açıklama için takvim oldukça sıkışık. Duruma ilişkin son güncellemelere göre Shakhtar'ın, iç saha maçlarını nerede oynayacağına dair kararını gelecek hafta açıklaması bekleniyor.
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