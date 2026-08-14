Chelsea ile Shakhtar arasındaki ilişki, büyük ölçüde 2023'ün başında Mykhailo Mudryk'in yüksek profilli transferiyle Londra'ya gelmesinin ardından, son on sekiz ayda önemli ölçüde güçlendi. Bu bağ, insani yardım çalışmaları için kayda değer miktarda fon toplayan Game4Ukraine yardım etkinliğindeki iş birliğiyle daha da pekişti.

Shakhtar için Batı Londra'da oynamak, geniş bir gurbetçi topluluğuyla etkileşim kurmak adına eşsiz bir fırsat sunuyor. Hâlihazırda başkentte yaşayan Ukrayna doğumlu yaklaşık 32 bin kişi bulunuyor ve tahminlere göre Birleşik Krallık genelinde Ukrayna kökenli 100 binden fazla kişi yaşıyor.



