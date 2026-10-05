Solbakken, yıldız oyuncusu üzerindeki baskıyı anlatırken sözünü sakınmadı ve en üst seviyede mücadele eden oyuncular için mevcut fikstürün "tamamen çılgınca" olduğunu belirtti. Teknik adam, Portekiz maçına hazır olup olmadığını ölçmek için Haaland ile derin bir görüşme yaptığını ve sonunda uzun vadeli sağlığını korumak adına sürelerini sınırlamaya karar verdiğini açıkladı.

Solbakken, Dagbladet'in aktardığına göre, "Bugünkü maçta bize 60 iyi dakika verdi" dedi. "Danimarka ve Portekiz'e karşı [ilk maçta] iki kez 90 dakika oynadı. Galler'e karşı yorgundu. Bu yüzden dün samimi bir konuşma yaptık. Ortada olabilecek tüm ihtimalleri gözden geçirdik."

Bu görüşmede, Haaland'ın diri kalması için yalnızca ikinci yarıda oyuna girme ihtimali de ele alındı. Solbakken, "Belki de Portekiz'e karşı son 45 dakikada oynayabilirdi. Bu da bir tartışmaydı. Ama bu konuda çok kötü bir hissiyatı var. Lig Kupası'nda oyuna sonradan girme deneyimi yaşadı ve bu pek iyi olmadı. Yine de 60 iyi dakika çıkarmayı başarmasından çok memnunum" diye ekledi.