AFP
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Stale Solbakken, Norveç'in Portekiz'e yenildiği maçta Manchester City yıldızını oyundan almadan önce Erling Haaland ile yaptığı "samimi konuşma"nın ayrıntılarını açıkladı
Haaland yorgunluk ve sakatlık endişesiyle karşı karşıya
Dünya Kupası'nda geçen zorlu bir yazın ardından kulüp ve milli takım görevlerine hemen dönen Haaland, son milli ara sırasında fiziksel olarak tükenmiş göründü. Üst üste oynadığı maçlarda gol atamamasıyla bu yıpranmışlık açıkça görüldü; bu, üretken 26 yaşındaki oyuncu için ender rastlanan bir durumdu.
City'nin forvetinin, 67. dakikada oyundan çıkmadan önce gözle görülür şekilde aksadığı görüldü; bu da kulüp cephesinde ciddi endişeye yol açtı. Ufukta Liverpool ve Paris Saint-Germain'e karşı kritik maçlar görünürken, Enzo Maresca birincil hücum silahıyla ilgili olumlu haberler almayı umacaktır.
- AFP
Solbakken taktikle ilgili samimi görüşmeyi açıkladı
Solbakken, yıldız oyuncusu üzerindeki baskıyı anlatırken sözünü sakınmadı ve en üst seviyede mücadele eden oyuncular için mevcut fikstürün "tamamen çılgınca" olduğunu belirtti. Teknik adam, Portekiz maçına hazır olup olmadığını ölçmek için Haaland ile derin bir görüşme yaptığını ve sonunda uzun vadeli sağlığını korumak adına sürelerini sınırlamaya karar verdiğini açıkladı.
Solbakken, Dagbladet'in aktardığına göre, "Bugünkü maçta bize 60 iyi dakika verdi" dedi. "Danimarka ve Portekiz'e karşı [ilk maçta] iki kez 90 dakika oynadı. Galler'e karşı yorgundu. Bu yüzden dün samimi bir konuşma yaptık. Ortada olabilecek tüm ihtimalleri gözden geçirdik."
Bu görüşmede, Haaland'ın diri kalması için yalnızca ikinci yarıda oyuna girme ihtimali de ele alındı. Solbakken, "Belki de Portekiz'e karşı son 45 dakikada oynayabilirdi. Bu da bir tartışmaydı. Ama bu konuda çok kötü bir hissiyatı var. Lig Kupası'nda oyuna sonradan girme deneyimi yaşadı ve bu pek iyi olmadı. Yine de 60 iyi dakika çıkarmayı başarmasından çok memnunum" diye ekledi.
Teknik direktör dur durak bilmeyen fikstürden yakınıyor
Solbakken, milli takımın sadece 11 gün içinde Uluslar Ligi'nde dört maç oynadığı yorucu dönemin ardından Norveç'i bekleyen yoğun takvimi anlatırken sözünü sakınmadı. Solbakken, durumun zorluğunu açıkça kabul ederken, takımın programındaki maçları oynamaktan başka seçeneği olmadığını ancak bunun fiziksel yükünün inkâr edilemez olduğunu belirtti.
Solbakken, "Zor. Ama bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece çağrıldığımız maçları oynamak zorundayız. Zor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve çok az tatil yapanlar için diğerlerine göre daha acımasız. Özellikle de Dünya Kupası nedeniyle bu yaz tatil yapamayan ve turnuvada ileri giden oyuncular için. Bunu biz de yaptık" dedi.
- AFP
Kasım ayındaki milli maçlara doğru
Norveç şu anda Uluslar Ligi grubunun son sırasında yer alıyor ve dört maç sonunda üç puanla Galler'le aynı puanı paylaşıyor. Sonuçlar hayal kırıklığı yaratsa da, Solbakken takımın taktiksel yönü konusunda iyimserliğini koruyor. En iyi oyuncularını sağlıklı ve hazır halde kullanabilirse, Dünya Kupası'nda görülen performansların final maçları turunda sonunda Uluslar Ligi puanlarına dönüşeceğine inanıyor. Şimdi gözler kasım ayına çevrildi; burada Galler ve Danimarka'ya karşı oynanacak maçlar Norveç'in turnuvadaki kaderini belirleyecek.
"Topladığımız puan çok yetersiz. Ama çözülmesi gereken bir düğüm yok. Mesele sadece bir süredir yaptığımız ve büyük başarı elde ettiğimiz şekilde devam etmek. En iyi oyuncularımız bizimle olursa gelecekte bunun daha da fazlasını göreceğiz," diye ısrar etti teknik direktör.
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