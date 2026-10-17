Chelsea'nin Hill Dickinson Stadyumu'nda Everton'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya, kaleci Emi Martinez'in karıştığı korkutucu bir olay gölge düşürdü. Martinez, ikinci yarıda sedyeyle sahadan çıkarıldı. Arjantinli millî kaleci, Everton savunmacısı Jarrad Branthwaite ile bir orta topuna yükselirken sert biçimde çarpıştı. Çarpışmanın ardından sahada 10 dakikadan uzun süre tıbbi müdahale yapıldı. Bu sırada kalecinin durumuyla ilgili haber bekleyen stadyum sessizliğe büründü.

Son düdüğün ardından basına konuşan Chelsea teknik direktörü Alonso, 34 yaşındaki kalecinin stadyumdan götürülürken bilincinin açık olduğunu doğrulayarak endişeleri gidermeye çalıştı. İspanyol teknik direktör, "Bildiğim kadarıyla stadyumdan ayrılırken bilinci açıktı; tedbir amaçlı tetkikler için hastanede. Bakalım. Şu ana kadar bildiklerim bunlar," dedi.

Teknik direktörün sözleri ilk etapta bir nebze rahatlama sağlasa da kulüp, havadaki çarpışmada oluşan travmanın boyutunu belirlemek için tıbbi değerlendirmelerin sonuçlarını bekleyecek.