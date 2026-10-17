Getty Images Sport
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“Stadyumdan ayrılırken bilinci açıktı”: Xabi Alonso, korkunç çarpışmanın ardından sedyeyle sahadan çıkarılıp hastaneye kaldırılan Chelsea kalecisi Emiliano Martinez’in durumunu açıkladı
Alonso, Martinez'in durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı
Chelsea'nin Hill Dickinson Stadyumu'nda Everton'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya, kaleci Emi Martinez'in karıştığı korkutucu bir olay gölge düşürdü. Martinez, ikinci yarıda sedyeyle sahadan çıkarıldı. Arjantinli millî kaleci, Everton savunmacısı Jarrad Branthwaite ile bir orta topuna yükselirken sert biçimde çarpıştı. Çarpışmanın ardından sahada 10 dakikadan uzun süre tıbbi müdahale yapıldı. Bu sırada kalecinin durumuyla ilgili haber bekleyen stadyum sessizliğe büründü.
Son düdüğün ardından basına konuşan Chelsea teknik direktörü Alonso, 34 yaşındaki kalecinin stadyumdan götürülürken bilincinin açık olduğunu doğrulayarak endişeleri gidermeye çalıştı. İspanyol teknik direktör, "Bildiğim kadarıyla stadyumdan ayrılırken bilinci açıktı; tedbir amaçlı tetkikler için hastanede. Bakalım. Şu ana kadar bildiklerim bunlar," dedi.
Teknik direktörün sözleri ilk etapta bir nebze rahatlama sağlasa da kulüp, havadaki çarpışmada oluşan travmanın boyutunu belirlemek için tıbbi değerlendirmelerin sonuçlarını bekleyecek.
- Getty Images Sport
Korkutucu çarpışmanın ardından hastanede kontroller
Teknik direktörün sözleri başlangıçta bir ölçüde rahatlama sağlasa da kulüp, havada yaşanan çarpışmada oluşan travmanın boyutunu belirlemek için klinik değerlendirmelerin sonuçlarını bekleyecek.
Olay, 66. dakikada Branthwaite'ın hızını alamayıp doğrudan Martinez'e çarpmasıyla yaşandı. İki oyuncunun da tüm gücüyle girdiği mücadele sonucunda kaleci, tedbir amaçlı kontroller için hastaneye kaldırıldı. Everton savunmacısı tedavi gördükten sonra oyuna devam edebilse de Martinez, sağlık görevlileri başını ve boynunu dikkatle sabitlerken birkaç dakika boyunca hareketsiz kaldı. Sağlık ekibi oyuncuyu sahadan güvenli bir şekilde çıkarmak için sedye hazırlarken takım arkadaşlarının endişeli bakışlarla olanları izlemesi, durumun ciddiyetini ortaya koydu.
Neto’nun iki golü, sakatlık endişesi gölgesinde galibiyeti getirdi
Sahada Batı Londra ekibine galibiyeti getiren isim Pedro Neto oldu. İkinci yarının başlarında fileleri havalandıran Neto, uzatma dakikalarında bir gol daha atarak üç puanı garantiledi. Ancak Portekizli kanat oyuncusu, maçın ardından düşüncelerini hemen sakatlanan takım arkadaşına çevirdi ve galibiyetin tecrübeli kalecinin sağlık durumunun yanında ikinci planda kaldığını kabul etti. Chelsea bu galibiyetle puan tablosunda yükseldi, ancak birinci kalecilerinin yaşadıkları nedeniyle soyunma odasındaki hava kaçınılmaz olarak durgundu.
Neto, maçın ardından gazetecilere konuşurken takımın ortak duygularını dile getirdi ve galibiyeti Arjantinli oyuncuya adadı. Neto, maç sonunda “Emi için üzücü, ona en iyi dileklerimizi iletiyoruz” dedi. “Bu galibiyet onun için. Çok mutluyuz ama aklımız onda. Emi (maçı gol yemeden tamamlamayı) hak ediyordu, bu yüzden çok mutluyuz.” Oyundan çıkmak zorunda kalmadan önce Martinez olağanüstü bir performans sergilemiş, Jack Grealish'e karşı yaptığı ve ev sahibi taraftarların nefesini kesen refleks kurtarışı da dahil olmak üzere bir dizi kritik müdahalede bulunmuştu.
- Getty Images Sport
Genç Penders için tarihi ilk maç
Martinez maça devam edemeyince Alonso, kalan dakikalarda kaleyi 21 yaşındaki Mike Penders'a emanet etti. Bu değişiklik, Premier League maçında Chelsea forması giyen en genç kaleci olan Belçikalı genç oyuncu için önemli bir dönüm noktasıydı.
Chelsea'nin gol yemeden tamamladığı bu maç ayrıca dikkat çekiciydi. Takım, son dokuz ayda ilk kez bir Premier League maçında kalesini gole kapattı. Bu istatistik, Chelsea'nin son dönemde savunmada yaşadığı sıkıntıları da ortaya koyuyordu. Ev sahibi Everton maça yeniden ortak olmaya çalışırken Penders, son dakikalarda rakibin art arda yaptığı ortalar ve kullandığı duran toplar karşısında soğukkanlılığını korudu.
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