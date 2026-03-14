Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, FCB'nin Bayer Leverkusen'de 1-1 berabere kaldığı maçın ardından hakem Christian Dingert'in kötü bir performans sergilediğini belirtti. Özellikle iki tartışmalı olay, rekor şampiyonunda büyük öfkeye neden oldu.
Çeviri:
"Stadyumdaki kimse neden sarı-kırmızı kart gördüğünü bilmiyor": FC Bayern Münih, Luis Diaz ve Harry Kane ile ilgili tartışmalı olaylar nedeniyle hakem Christian Dingert'i eleştirdi
"Oyuncularımın zihinsel performansından inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Bugün çok hareketli bir maçtı ve muhtemelen farklı görüşlerin olabileceği birçok kritik an yaşandı," dedi Kompany, maçın ardından DAZN'e verdiği röportajda.
Bayern, Nicolas Jackson'ın 42. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından, devre arasına kadar eksik oynamak zorunda kaldı. Lig lideri, maçın son dakikalarını ise sadece dokuz kişiyle tamamladı, çünkü Luis Diaz, Dingert'ten sözde simülasyon yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı kartını gördü ve sarı-kırmızı kartla erken bir şekilde sahadan atıldı (84. dakika).
Kompany, Martin Terrier'e yaptığı sert müdahalenin ardından Jackson'ın oyundan atılmasına ilişkin "tartışmaya yer olmadığını" kabul ederken, Diaz'ın oyundan atılması onu daha da öfkelendirdi. Bayern teknik direktörü, bunun "en kötüsü" olduğunu söyledi. "Stadyumdaki kimse neden sarı-kırmızı kart gördüğünü bilmiyor."
Diaz, ceza sahasında Leverkusen kalecisi Janis Blaswich'i geçip topu kontrol etmiş ve yere düşmüştü. Blaswich'in gözle görülür şekilde geri çekildiği ve Kolombiyalı oyuncunun açıkça temas aradığı göz önüne alındığında, penaltı kararı verilmemesi kesinlikle doğruydu. Kompany de böyle düşünüyordu, ancak Dingert'ten daha fazla incelik bekliyordu ve en azından bir oyuncunun oyundan atılmamasını diledi.
"Hemen ayağa kalktı. Penaltı almaya çalışmadı bile. Düşmüştü, temas vardı, ama hemen ayağa kalktı ve yine de sarı kart gördü, ardından da sarı-kırmızı kart. Bu çok acı verici, şimdi bir sonraki maçta da cezalı olacak," diye yakındı Kompany. "Biri bana bu durumda neden sarı kart verildiğini açıklamalı."
- AFP
Luis Diaz'a gösterilen sarı-kırmızı kart, FC Bayern'de ortalığı karıştırdı: "Hayatımda hiç simülasyon yapmadım"
Maçın bitiş düdüğünün ardından Kompany, sahada hâlâ oldukça sinirli bir şekilde Dingert ile temasa geçmeye çalıştı. "Ben her zaman el sıkışırım," diyerek, hakeme el sıkışmayı reddettiği yönündeki spekülasyonlara karşı çıktı. "Bana göre bugün hakemin performansı kötüydü, ama bu ona duyduğum saygıyı değiştirmez. Böyle şeyler olabilir."
Bu arada, orta saha oyuncusu Joshua Kimmich ve stoper Jonathan Tah da Diaz'a gösterilen sarı-kırmızı kart konusunda öfkelendi. "Görüntüleri izlediğimde, bir temas olduğu açık, bunu inkar edemezsiniz. O durumda insan bir temas bekler – tabii ki biraz erken yere düşüyor, bu yüzden bunun penaltı olduğunu söylemiyorum," diyen Kimmich, şöyle eleştirdi: "Yine de son anda bir darbe alıyor, yere düşüyor, hemen tekrar ayağa kalkıyor. Burada penaltı için savunma yapmak istemiyorum, ama bu kesinlikle simülasyon değil."
Kompany, Bayern kafilesi dönüş yoluna çıkmış olduğu için maç sonrası zorunlu basın toplantısını es geçerken, Dingert daha sonra Diaz'ı hatalı bir şekilde oyundan attığını itiraf etti: "Sonradan olaya farklı bir açıdan baktığım da elbette açık," dedi hakem Sky'da.
Kimmich'e benzer şekilde Tah da Sky'da olayı şöyle değerlendirdi: "Evet, yere düşüyor ve biraz da temas var. Ama hemen ayağa kalkıyor, numara yapmıyor, şov yapmıyor. Bu yüzden neden simülasyon kararı verildiğini ve sanki şov yapmış gibi tepki verildiğini merak ediyorum," dedi Alman milli oyuncu, ilk yarıda attığı iddia edilen beraberlik golü, topun koluna çarptığı için VAR tarafından iptal edilmişti.
"Top dirseğime çarpıyor. El ile oynanmış gibi görünüyor, bu yüzden gol sayılmamalı," dedi Tah anlayışla. Ancak Kompany farklı bir görüşe sahipti ve golün iptal edilmesini anlayamadı. Hakemin, hemen öncesinde el ile oynanmışsa golün sayılmaması kuralına uyması gerektiğini anladığını belirtti. Ancak: "Jonathan Tah ne yapabilirdi ki? Kasıtlı bir hareket yapmadı ve kolu vücuduna yapışık durumdaydı," dedi Kompany.
Harry Kane'in geçersiz sayılan golü de Bayern'i kızdırıyor: "Bana göre bu el ile oynama değil"
Ancak bu Cumartesi öğleden sonra Bayern'in iptal edilen ikinci golü çok daha büyük bir tartışma yarattı. Maçın 60. dakikasında, kısa süre önce oyuna giren Harry Kane, Blaswich'in uzak mesafeden attığı topu dirseğiyle engelledi ve Leverkusen savunmacısı Jarell Quansah'ın tereddüt etmesi nedeniyle top Leverkusen ceza sahası içinde Diaz'a geldi. Diaz, Kane'e pas verdi ve Kane, skoru eşitlediğini sandığı golü attı.
Ancak burada da VAR devreye girdi ve Dingert, Kane'in eliyle oynadığı iddiasıyla golü iptal etti. Kane'in kolu vücuduna yapışık durumdaydı ve İngiliz oyuncu kesinlikle kasıtlı olarak topa eliyle dokunmamıştı, bu nedenle bu da oldukça tartışmalı bir karardı.
"Bana göre bu bir el faulü değil," diye vurguladı Tah. "O arkasını dönüyor, kolu vücudundan çok uzak değil. Bu yüzden bana göre bu bir el faulü değil, ama hakem böyle karar verdi." Kompany ise "açıkça geçerli bir gol"den bahsetti. 39 yaşındaki oyuncu, Kane'in kolunun topa temas ettikten sonra hafifçe dışarı çıktığını belirterek görüşünü açıkladı: "Görüntülerde kolu topa doğru gidiyormuş gibi görünüyor, ama öyle değildi. O zaman bu gol iptal edilir."
Manuel Neuer ve Jonas Urbig'in sakatlıkları nedeniyle uzun zamandır ilk kez Bayern kalesinde yer alan kaleci Sven Ulreich ise Kane'in bu pozisyonunu VAR'a yönelik genel bir eleştiri için kullandı: "Bazen gerçekten şüpheli oluyor. Her zaman bir şeyler oluyor, her zaman tartışmalı bir durum var. Bu futbol ve her zaman bir anlık bir durum söz konusu, bu kararı da hakeme bırakmak gerekiyor." Kaleci, kararların çok net olduğu durumlarda video hakeminin "müdahale etmesinden memnuniyet duyacağını" da sözlerine ekledi. "Ama şu anda olduğu gibi, topu engellerken elin biraz dokunup dokunmadığını sorguladığımız bir durumda değil. O, bir metreden şut atıyor. Net bir çizgi yok, genel olarak yok ve el ile oynama konusunda da yok."
Dingert daha sonra kararının gerekçesini şöyle açıkladı: "Benim pozisyonumdan bunu fark etmedim. VAR bana arka kale perspektifini bir kez daha izlememi tavsiye etti. Ve orada fark ettim: Kol, şutun gidişatına hafifçe giriyor ve bu sayede hücum aşaması başlatıldı ve Bayern bu hareketi kontrol edebildi."
- Getty Images Sport
Leverkusen'in galibiyet golü, çok az bir ofsayt nedeniyle iptal edildi
Leverkusen, 6. dakikada Aleix Garcia'nın erken golüyle öne geçmişti. İki golün geçersiz sayılmasının ardından Bayern, 69. dakikada Michael Olise'nin muhteşem asistiyle Diaz'ın attığı golle 1-1'lik skoru yakaladı.
Maçın bitimine kısa bir süre kala, iki oyuncusu eksik olan FCB şanslıydı. Jonas Hofmann uzatmalarda Leverkusen'in galibiyet golünü attı ve BayArena'yı kısa süreliğine coşkuya boğdu. Ancak Hofmann çok az da olsa ofsayt pozisyonundaydı ve VAR bu golü de iptal etti.
FC Bayern Münih'in önümüzdeki maçları:
Tarih Saat Karşılaşma 18 Mart Çarşamba 21:00 FC Bayern - Atalanta (Şampiyonlar Ligi) 21 Mart Cumartesi 15.30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) 4 Nisan Cumartesi 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) 11 Nisan Cumartesi 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)