"Stadyumdaki kimse neden sarı-kırmızı kart gördüğünü bilmiyor": FC Bayern Münih, Luis Diaz ve Harry Kane ile ilgili tartışmalı olaylar nedeniyle hakem Christian Dingert'i eleştirdi

"Oyuncularımın zihinsel performansından inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Bugün çok hareketli bir maçtı ve muhtemelen farklı görüşlerin olabileceği birçok kritik an yaşandı," dedi Kompany, maçın ardından DAZN'e verdiği röportajda.

Bayern, Nicolas Jackson'ın 42. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından, devre arasına kadar eksik oynamak zorunda kaldı. Lig lideri, maçın son dakikalarını ise sadece dokuz kişiyle tamamladı, çünkü Luis Diaz, Dingert'ten sözde simülasyon yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı kartını gördü ve sarı-kırmızı kartla erken bir şekilde sahadan atıldı (84. dakika).

Kompany, Martin Terrier'e yaptığı sert müdahalenin ardından Jackson'ın oyundan atılmasına ilişkin "tartışmaya yer olmadığını" kabul ederken, Diaz'ın oyundan atılması onu daha da öfkelendirdi. Bayern teknik direktörü, bunun "en kötüsü" olduğunu söyledi. "Stadyumdaki kimse neden sarı-kırmızı kart gördüğünü bilmiyor."

Diaz, ceza sahasında Leverkusen kalecisi Janis Blaswich'i geçip topu kontrol etmiş ve yere düşmüştü. Blaswich'in gözle görülür şekilde geri çekildiği ve Kolombiyalı oyuncunun açıkça temas aradığı göz önüne alındığında, penaltı kararı verilmemesi kesinlikle doğruydu. Kompany de böyle düşünüyordu, ancak Dingert'ten daha fazla incelik bekliyordu ve en azından bir oyuncunun oyundan atılmamasını diledi.

"Hemen ayağa kalktı. Penaltı almaya çalışmadı bile. Düşmüştü, temas vardı, ama hemen ayağa kalktı ve yine de sarı kart gördü, ardından da sarı-kırmızı kart. Bu çok acı verici, şimdi bir sonraki maçta da cezalı olacak," diye yakındı Kompany. "Biri bana bu durumda neden sarı kart verildiğini açıklamalı."