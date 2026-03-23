Stadyum yapılmayacak; San Donato Belediyesi, Milan'dan 74.360 avroluk tazminat talep ediyor

Proje, danışmanlık ve bürokrasi masraflarının toplamı açıklandı.

Inter ve Milan, San Siro'da yeni bir stadyum inşa etmek için Milano'daki Meazza Stadyumu'nu satın aldı.

Bunun sonucunda Rossoneri yöneticileri San Donato Milanese bölgesinden ayrılıyor.


Il Giorno gazetesi, Lombardiya'nın başkentinin güneydoğusundaki belediyenin, San Francesco bölgesinde 70 bin kişilik bir stadyumun inşasını öngören projenin incelenmesi için danışmanlık, araştırma ve teknik-bürokratik işlemler kapsamında yerel yönetim tarafından yapılan harcamalar için Milan'dan 74.360 avro geri ödeme talep ettiğini yazıyor.


Fatura, maksimum 220 bin avro tutarında bir ödeme öngören maddeye uygun olarak San Donato Milanese belediyesi tarafından Sportlifecity-Milan şirketine sunuldu.


Belediye Başkanı Francesco Squeri, son belediye meclisi toplantısında Demokrat Parti meclis üyelerinin sorusuna yanıt vererek bunu duyurdu.


  • Şimdi aynı bölge başka söylentilerin odağında; en sonuncusu basketbolla ilgili. Inter ve Milan’ın sahibi olan ABD’li fonlar RedBird ve Oaktree’nin, Avrupa’da bir basketbol liginin kurulması amacıyla NBA Europe’a yatırım yapmaya ilgi duydukları iddia ediliyor. Gerry Cardinale ile anlaşma sağlanması halinde, San Donato Milanese'deki San Francesco arazisinde (yaklaşık 300 bin metrekare) 400 milyon avroya mal olacak bir spor salonu inşa edilmesi planlanıyor. Daha önce Milan'ın genç ve kadın takımları için tesisler de gündeme gelmişti.


