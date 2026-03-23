Stadyum yapılmayacak; San Donato Belediyesi, Milan'dan 74.360 avroluk tazminat talep ediyor

Inter ve Milan, San Siro'da yeni bir stadyum inşa etmek için Milano'daki Meazza Stadyumu'nu satın aldı.

Bunun sonucunda Rossoneri yöneticileri San Donato Milanese bölgesinden ayrılıyor.





Il Giorno gazetesi, Lombardiya'nın başkentinin güneydoğusundaki belediyenin, San Francesco bölgesinde 70 bin kişilik bir stadyumun inşasını öngören projenin incelenmesi için danışmanlık, araştırma ve teknik-bürokratik işlemler kapsamında yerel yönetim tarafından yapılan harcamalar için Milan'dan 74.360 avro geri ödeme talep ettiğini yazıyor.





Fatura, maksimum 220 bin avro tutarında bir ödeme öngören maddeye uygun olarak San Donato Milanese belediyesi tarafından Sportlifecity-Milan şirketine sunuldu.





Belediye Başkanı Francesco Squeri, son belediye meclisi toplantısında Demokrat Parti meclis üyelerinin sorusuna yanıt vererek bunu duyurdu.



