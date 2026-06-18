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St. Andrew's'ta Lamine Yamal! Tom Brady'nin Birmingham City takımı, sezon öncesi büyük ses getirecek bir dostluk maçında Barcelona'yı ağırlayacak
Flick, İngiltere’de sezon öncesi hazırlıklara başladı
Hansi Flick’in çalıştırdığı Barça takımı, 2026-27 sezonu için resmi hazırlıklarına başlamak üzere Burton-upon-Trent yakınlarındaki iki haftalık antrenman kampını kullanacak. Championship takımlarından Birmingham ile oynanacak bu dikkat çeken maç, Katalan devleri için iyi bir sınav niteliğinde; Alman teknik direktör, bir başka zorlu iç saha ve Avrupa sezonu öncesinde yeni taktik şemaları takıma kazandırmayı ve oyuncuların kondisyon seviyelerini yükseltmeyi hedefliyor.
Ancak yazın ilk döneminde Flick’in emrindeki kadronun gücü, devam eden 2026 Dünya Kupası’ndan büyük ölçüde etkilenecek. Birçok yıldız oyuncunun milli takım görevlerinin ardından dinlendirilmesi beklenirken, sezon öncesi kampı, kulübün genç yedek oyuncuları için teknik kadroyu etkilemek adına altın bir fırsat sunacak. Bununla birlikte, Lamine Yamal gibi süper yıldızların da kampa katılma ihtimali hâlâ çok düşük de olsa mevcut.
Brady, Avrupalı kraliyet mensuplarını ağırlamaya hazır
Bu göz alıcı işbirliğinin kesinleşmesi, Atlantik’in öbür yakasında şimdiden büyük bir heyecan yarattı; özellikle de İngiliz kulübünde azınlık hissedarı ve danışma kurulu başkanı olarak görev yapan NFL efsanesi Brady için. Dünya Kupası maçlarını izlerken de görülen yedi kez Super Bowl şampiyonu, sosyal medyaya başvurarak anlık tepkisini paylaştı.
Amerikalı ikon, resmi hesabında “Birmingham’a hoş geldiniz” yazıp ardından bir el sıkışma emojisi ekledi. Brady, 2023 yılında başkan Tom Wagner ile birlikte yatırım yaptığından beri oldukça göze çarpan bir figür olmuştur; daha önce de David Beckham gibi yıldızları, Wrexham’a karşı oynanan ünlü “Hollywood Derbisi” de dahil olmak üzere dikkat çeken maçları izlemeye getirmişti.
Davies, tarihi temellerin üzerine inşa etmeyi hedefliyor
Birmingham teknik direktörü Chris Davies, yıldızlarla dolu bu etkinliği, zorlu 46 maçlık Championship sezonu öncesinde takımının gelişimini ölçmek için mükemmel bir gösterge olarak değerlendirecek. The Blues, League One’da rekor kıran bir sezonun ardından 2024-25 sezonunda ilk denemesinde ikinci lige geri döndü; teknik direktörün görevdeki ilk tam sezonunda takım, inanılmaz bir şekilde 111 puan topladı.
Knighthead Capital Management’ın yoğun finansal desteğine rağmen, takım geri dönüşünde inişli çıkışlı bir sezon geçirdi ve Mart ayında play-off umutlarının sönmesinin ardından sezonu 10. sırada tamamladı. Yine de, ilk on içinde yer almak kulübün son on yıldaki en iyi sıralaması oldu ve teknik kadroya, ligin yeni genişletilmiş play-off formatı kapsamında ciddi bir yükselme hamlesi başlatmak için istikrarlı bir temel sağladı.
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Tarihsel bağlar ve gişe bilet talebi
Bu büyüklükte bir karşılaşma, ikinci ligdeki bir İngiliz takımı için son derece nadir olsa da, bu iki tarihi kulüp aslında neredeyse yetmiş yıl öncesine dayanan zengin bir rekabet geçmişine sahiptir. İki takım daha önce beş kez karşı karşıya gelmiştir; bunlardan en dikkat çekici olanları 1957-58 sezonundaki Inter-Cities Fairs Cup yarı finali ve 1959-60 sezonundaki finaldir. Barça, bu iki tarihi karşılaşmanın her ikisini de kazanmıştır.
Beklendiği üzere, St. Andrew's'ta oynanacak bu dev karşılaşmaya olan talebin, son dönemdeki stadyum rekorlarını alt üst etmesi bekleniyor. Kulüp, hem erkek hem de kadın takımlarının sezonluk bilet sahiplerine 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren öncelikli bilet alma hakkı tanınacağını, kalan biletlerin ise 1 Temmuz Çarşamba günü genel satışa sunulacağını doğruladı.