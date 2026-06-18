Hansi Flick’in çalıştırdığı Barça takımı, 2026-27 sezonu için resmi hazırlıklarına başlamak üzere Burton-upon-Trent yakınlarındaki iki haftalık antrenman kampını kullanacak. Championship takımlarından Birmingham ile oynanacak bu dikkat çeken maç, Katalan devleri için iyi bir sınav niteliğinde; Alman teknik direktör, bir başka zorlu iç saha ve Avrupa sezonu öncesinde yeni taktik şemaları takıma kazandırmayı ve oyuncuların kondisyon seviyelerini yükseltmeyi hedefliyor.

Ancak yazın ilk döneminde Flick’in emrindeki kadronun gücü, devam eden 2026 Dünya Kupası’ndan büyük ölçüde etkilenecek. Birçok yıldız oyuncunun milli takım görevlerinin ardından dinlendirilmesi beklenirken, sezon öncesi kampı, kulübün genç yedek oyuncuları için teknik kadroyu etkilemek adına altın bir fırsat sunacak. Bununla birlikte, Lamine Yamal gibi süper yıldızların da kampa katılma ihtimali hâlâ çok düşük de olsa mevcut.