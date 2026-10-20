Önce sahadan ve sıradaki Şampiyonlar Ligi maçından başlayalım. Nasıl bir Shakhtar beklemeliyiz ve Inter'in en çok hangi yönünden çekiniyorsunuz?

"Genç bir takımız ve kime karşı oynarsak oynayalım futbol oynamak istiyoruz. Hedefimiz bu. PSV ile berabere kalıp AEK'yi yenerek çok iyi bir başlangıç yaptık ama şimdi her rakibe saygı duymalıyız çünkü burası Şampiyonlar Ligi.

Bu maçın favorisi Inter. Dolu tribünler önünde, kendi sahasında oynuyor ve deneyimli bir takım. İtalya'nın en iyi takımlarından biri. Genç takımımız için İtalya'da, kapalı gişe bir stadyumda Inter'le karşılaşmak çok büyük bir deneyim olacak. Bu maç için çok mutluyuz"