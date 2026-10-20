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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Srna, CM'ye: "Modric veya Çalhanoğlu'nu Shakhtar'da görmek isterim. Alisson, Kaua, Tobias... Inter ve Juventus seviyesinde oyuncular. Savaş korkunç, 2014'ten beri evimiz yok ama desteği için İtalya'ya teşekkürler. Haydi Cagliari, daima!"

Inter
Şampiyonlar Ligi
Shakhtar Donetsk
Inter - Shakhtar Donetsk
D. Srna
A. Turan
Newerton
A. Santana
Cagliari
Opinion
FEATURES
Serie A
Juventus

Avrupa futbolunun önemli eski isimlerinden olan sportif direktör, Shakthar dünyasını anlatmak için özel bir röportaj verdi.

Bir başka büyük Avrupa gecesine hazırlanan Shakhtar Donetsk, bu kez Milano'daki San Siro'da Inter ile karşılaşacak. Ukrayna kulübü, Inter'in çok kötü başladığı Şampiyonlar Ligi'nde, rakibinin aksine başarılı gidişatını sürdürmek istiyor. Shakhtar, son 16 turuna doğrudan yükselme potasının hemen dışında yer alıyor.


Kulüp, günlük yaşamında kaçınılmaz olarak Ukrayna'yı kasıp kavuran Rusya ile savaşın etkileriyle mücadele ediyor. Savaş, Shakhtar'ı Donetsk'ten uzakta, neredeyse sürekli deplasmanda yaşamaya zorluyor.

Shakhtar'ın dünyasını, bugünkü ve gelecekteki stratejilerini, kulübün yönetiminde ve transfer piyasasında yaşanan zorlukları anlatmak üzere sportif direktör Darijo Srna yalnızca Calciomercato ve Goal'a konuştu.

  • Inter favori, İtalya'nın en iyi takımlarından biri

    Önce sahadan ve sıradaki Şampiyonlar Ligi maçından başlayalım. Nasıl bir Shakhtar beklemeliyiz ve Inter'in en çok hangi yönünden çekiniyorsunuz?

    "Genç bir takımız ve kime karşı oynarsak oynayalım futbol oynamak istiyoruz. Hedefimiz bu. PSV ile berabere kalıp AEK'yi yenerek çok iyi bir başlangıç yaptık ama şimdi her rakibe saygı duymalıyız çünkü burası Şampiyonlar Ligi.

    Bu maçın favorisi Inter. Dolu tribünler önünde, kendi sahasında oynuyor ve deneyimli bir takım. İtalya'nın en iyi takımlarından biri. Genç takımımız için İtalya'da, kapalı gişe bir stadyumda Inter'le karşılaşmak çok büyük bir deneyim olacak. Bu maç için çok mutluyuz"

  • PLAY-OFF HAYALİ

    Inter'in aksine Avrupa serüveninize bir beraberlik ve bir galibiyetle çok iyi başladınız. Avrupa'da kendinize nasıl bir hedef belirlediniz?

    "Hayalimiz Şampiyonlar Ligi'ni ilk 24 takım arasında tamamlamak. Bu bizim için büyük bir başarı olur. Ayrıca iyi futbol sergilemek, güzel maçlar oynamak ve Şampiyonlar Ligi'nde karakterimizi göstermek istiyoruz.

    Genç bir takımız ve bu Şampiyonlar Ligi maçları oyuncularımız için çok büyük bir deneyim. Mücadele etmek, kendi futbolumuzu oynamak ve doğru yolda olduğumuzu göstermek istiyoruz."

  • Chivu olağanüstüydü, sıfır puanı hak etmiyordu

    Inter, yüksek tempoda oynayan ve dikine hücum eden takımlara karşı bazı zorluklar yaşadı. Arda Turan'ın oyun tarzı bu profile uyuyor mu? Chivu'nun takımını nasıl zorlamayı düşünüyorsunuz?

    "Kendi oyun sistemimiz var ve kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Kesinlikle savunmaya çekilmeyeceğiz. Arda'yı, takımımızı ve oyuncularımızı tanıdığımız için futbol oynamaya ve olumlu bir sonuç almak adına elimizden geleni yapmaya çalışacağız.

    Chivu'ya gelince, genç ve olağanüstü bir teknik direktör. Harika bir futbolcuydu, Parma'da iyi sonuçlar aldı ve şimdi Inter'de çok iyi iş çıkarıyor. Ona büyük saygı duyuyoruz.

    Inter, ilk iki maçın ardından sıfır puanda olmayı hak etmiyordu. Şanssızdı. Chivu'nun yardımcısı Kolarov da aynı zamanda benim arkadaşım. Büyük kulüplerde oynadı, muazzam bir deneyime sahip ve Chivu'ya da yardımcı oluyor. Olağanüstü bir takımları ve aynı derecede olağanüstü bir teknik ekipleri var"

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  • ARDA TURAN'IN TERCİHİ

    Arda Turan'ı teknik direktör olarak seçme kararına nasıl vardığınızı anlatabilir misiniz? Onun gibi büyük bir eski futbolcuyu böylesine zorlu bir projeyi kabul etmeye nasıl ikna edersiniz?

    "Aslında Arda'yı gelmeye ikna etmemize gerek kalmadı. Daha ilk andan hazırdı (gülüyor, editörün notu). Stratejimiz genç, hırslı ve başarıya aç teknik direktörlerle çalışmak. Arda'nın futbolcu olarak olağanüstü bir deneyimi var. Dünyanın en iyi kulüplerinde, en iyi oyuncularla birlikte oynadı.

    Ayrıca daha ilk sezonunda bizimle şampiyonluk kazandı. Konferans Ligi'nde yarı finale çıktık ve şimdi Şampiyonlar Ligi'nin en genç takımlarından birine sahibiz. Doğru yoldayız. Arda'dan çok memnunuz ve onunla devam edeceğiz."

  • "Bizim için savaş 2014'te başladı"

    Shakhtar’dan söz edildiğinde, kulübün savaş içindeki bir ülke ve halkla ilişkisi de kaçınılmaz olarak gündeme geliyor. Bu gerçeği nasıl yaşıyorsunuz? Kendi topraklarınızda yaşayıp kendi stadınızda oynayamazken, taraftarlarınız her gün acı çekerken futbol oynamaya nasıl devam edebiliyorsunuz?

    "Neredeyse beş yıldır her gün bu koşullarda yaşıyoruz: bombardımanlar, roketler, hayatını kaybeden masum insanlar, hayatını kaybeden çocuklar. Korkunç.

    Ukrayna’ya verdiği destek için İtalya’ya teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna, olağanüstü insanlara sahip olağanüstü bir ülke. Desteğe ihtiyaçları var ve savaşın sona ermesini umuyoruz.

    2014’te evimizi kaybettik. Donbas Arena’yı, şehrimizi ve antrenman tesisimizi kaybettik. 12 yıldır evsiziz. Bizim için savaş 2014’te Donetsk’te başladı.

    Bugün ise Avrupa kupalarında oynayan tek Ukrayna kulübüyüz. Ukrayna futbolunu temsil etmekten gurur duyuyoruz ama daha fazla Ukrayna kulübüne ihtiyacımız var."

  • Güney Amerika'da transfer piyasası

    Shakhtar her zaman genç yabancı yeteneklere, özellikle de Güney Amerika'da keşfedilenlere yatırım yaptı. Savaş bu yaklaşımı değiştirdi mi? Transfer piyasasında da her şeyi zorlaştırdı mı?

    "Brezilya söz konusu olduğunda, buraya gerçekten gelmek isteyen ve iddialı bir projeyi benimseyen oyuncuları kadromuza katıyoruz. Buna büyük saygı duyuyoruz.

    Bu oyunculara saygı göstermek gerekiyor. Çünkü pek çok Ukraynalı ülkeyi terk etmek zorunda kalırken onlar Shakhtar'a gelip kulüp ve Ukrayna için mücadele etmeyi seçiyor. Bunu gerçekten çok takdir ediyoruz.

    Başkanımızla birlikte benimsediğimiz felsefe asla değişmeyecek. Kendi yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz."

  • "Daima Cagliari! Bir hazırlık maçı düzenleyelim"

    Cagliari ve Sardinya'daki deneyiminizden aklınızda hangi anılar kaldı? O dönemden bir anınızı anlatabilir misiniz? Eski takım arkadaşınız Pisacane'nin çalışmalarını takip ediyor musunuz?

    "Cagliari ve Sardinya bende olağanüstü duygular uyandırıyor. Her zaman haydi Cagliari! İkisi de sonsuza dek kalbimde olacak. Orada olağanüstü insanlar, olağanüstü bir başkan ve kulüpte çalışan harika insanlar var. Pavoletti, Barella, Cigarini, Padoin ve João Pedro gibi güçlü takım arkadaşlarım da oldu.

    Orada çok arkadaşım var. Fabio Pisacane de elbette yakın bir arkadaşım. O önemli bir teknik direktör ve Cagliari'de olağanüstü bir iş çıkarıyor. Hem Cagliari hem de Fabio adına çok mutluyum. Onları ziyaret etmek için Cagliari'ye dönebileceğim, hatta belki Cagliari ile Shakhtar arasında tam orada bir hazırlık maçı düzenleyebileceğimiz günü bekliyorum."

  • Sportif direktörün rolü

    Sportif direktörün rolü nasıl değişiyor? İtalya'da Roma ve Juventus gibi birçok İtalyan kulübü sezondan sezona değişiklik yapmaya devam ediyor. Milan gibi diğerleri ise şimdilik sportif direktör bulundurmamayı tercih etti...

    "Sportif direktörün oyuncular ve teknik direktörler konusunda, aynı zamanda tüm sistemle ilgili büyük sorumlulukları olduğunu düşünüyorum.

    Bazı kulüplerin neden teknik direktörlerini veya yönetim yapılarını değiştirmeye karar verdiğini bilmiyorum. Bu yüzden bu konuda gerçekten yorum yapamam. Kolay bir iş olmadığını biliyorum. Sorumluluklar çok büyük ama bu bizim işimiz ve hayatımızın bir parçası. Biz profesyoneliz."

  • "Yapay zekâ ve veriler tamam, ama transferde gözlemcilerin gözü önemlidir"

    Bizim izlenimimiz, özellikle Amerikan yatırım fonlarının gelişiyle birlikte kulüplerin transfer kararlarında veri ve yapay zekâdan yararlanmaya giderek daha fazla yöneldiği. Gerçekten öyle mi?

    "Evet, dünya değişti. Teknoloji her gün gelişiyor, futbol da değişti. Geçmişe kıyasla pek çok şey farklı. Tüm veri tabanlarına ve bize yardımcı olabilecek her şeye değer veriyoruz. Ama gözlemcilerimize de değer veriyoruz.

    Maçları ve oyuncuları yerinde izliyoruz. Scoutlarımız çeşitli maçlara gidiyor ve futbolcuları yakından takip ediyor. Bu işi yapan çok sayıda gözlemcimiz var. Başscoutumuz Salvatore Monaco.

    Kararlarımızın yaklaşık %80'ini kendi izlenimlerimize ve doğrudan gördüklerimize dayanarak alıyoruz. Diğer tüm araçlar elbette bize yardımcı oluyor ama kendi gözlerimizin ve gözlemcilerimizin çalışmalarının yerini tutamaz".

  • TRANSFER ÖNERİLERİ

    Son olarak, bize transfer konusunda birkaç tavsiyeniz var mı? Serie A'dan, sizce seviye atlayıp en üst düzeye çıkabilecek bir oyuncuyu transfer etme şansınız olsa kimi seçerdiniz? Oyuncularınızdan Alisson, Vinicius Tobias, Kauã Elias veya Newerton'dan hangisinin İtalya'nın büyük takımlarından biri için daha ilgi çekici olduğunu düşünüyorsunuz? Belki de Inter için?

    "İtalya'dan birini transfer etme şansım olsaydı, öncelikle kardeşim Luka Modrić'i, ardından Barella veya Çalhanoğlu'nu seçerdim. İtalya'da çok sayıda iyi oyuncu var.

    Takımımıza gelince, Alisson, Bruninho, Kauã, Vinícius, Azevedo, Isaqe, Marlon ve daha birçok olağanüstü yeteneğimiz var. Bir gün büyük kulüplerde oynayacaklarını düşünüyorum: Belki Inter'de, belki Juventus'ta, belki Chelsea'de. Bilmiyorum ama doğru yoldalar."



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