Bir başka büyük Avrupa gecesine hazırlanan Shakhtar Donetsk, bu kez Milano'daki San Siro'da Inter ile karşılaşacak. Ukrayna kulübü, Inter'in çok kötü başladığı Şampiyonlar Ligi'nde, rakibinin aksine başarılı gidişatını sürdürmek istiyor. Shakhtar, son 16 turuna doğrudan yükselme potasının hemen dışında yer alıyor.
Kulüp, günlük yaşamında kaçınılmaz olarak Ukrayna'yı kasıp kavuran Rusya ile savaşın etkileriyle mücadele ediyor. Savaş, Shakhtar'ı Donetsk'ten uzakta, neredeyse sürekli deplasmanda yaşamaya zorluyor.
Shakhtar'ın dünyasını, bugünkü ve gelecekteki stratejilerini, kulübün yönetiminde ve transfer piyasasında yaşanan zorlukları anlatmak üzere sportif direktör Darijo Srna yalnızca Calciomercato ve Goal'a konuştu.