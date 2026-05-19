Spygate! Southampton, Championship play-off finalinden ihraç edildi ve dört puan düşürüldü; Middlesbrough ise Premier League’e yükselme şansını yeniden yakaladı

İngiliz Futbol Ligi’ne (EFL) göre, Southampton sezon sonu yükselme yarışından derhal çıkarılmış ve takımın yakın zamanda elde ettiği play-off yarı final zaferi tamamen geçersiz kılınmıştır. The Saints, Hull City ile oynayacağı kazançlı Wembley finaline katılma hakkını elde etmek için Middlesbrough'u yenmişti. Ancak, Bağımsız Disiplin Komisyonu, kulübün elediği takım da dahil olmak üzere rakiplerinin antrenmanlarını izinsiz olarak filme almasıyla ilgili EFL kurallarını birçok kez ihlal ettiğini kabul etmesinin ardından kulübü turnuvadan ihraç etti. Middlesbrough'un yerini almasına olanak tanıyan bu ihraç kararının yanı sıra, Southampton'a resmi bir kınama ile birlikte 2026-27 Şampiyonluk tablosunda uygulanacak dört puanlık bir puan düşürme cezası verildi. Suçlamalar ilk olarak 8 Mayıs'ta ortaya çıktı ve daha sonra 2025-26 sezonu boyunca Oxford United, Ipswich Town ve Middlesbrough ile oynanan maçlarda da ihlallerin tespit edildiği ortaya çıktı.