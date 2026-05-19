Spygate! Southampton, Championship play-off finalinden ihraç edildi ve dört puan düşürüldü; Middlesbrough ise Premier League’e yükselme şansını yeniden yakaladı
Eşi benzeri görülmemiş bir EFL disiplin cezası
İngiliz Futbol Ligi’ne (EFL) göre, Southampton sezon sonu yükselme yarışından derhal çıkarılmış ve takımın yakın zamanda elde ettiği play-off yarı final zaferi tamamen geçersiz kılınmıştır. The Saints, Hull City ile oynayacağı kazançlı Wembley finaline katılma hakkını elde etmek için Middlesbrough'u yenmişti. Ancak, Bağımsız Disiplin Komisyonu, kulübün elediği takım da dahil olmak üzere rakiplerinin antrenmanlarını izinsiz olarak filme almasıyla ilgili EFL kurallarını birçok kez ihlal ettiğini kabul etmesinin ardından kulübü turnuvadan ihraç etti. Middlesbrough'un yerini almasına olanak tanıyan bu ihraç kararının yanı sıra, Southampton'a resmi bir kınama ile birlikte 2026-27 Şampiyonluk tablosunda uygulanacak dört puanlık bir puan düşürme cezası verildi. Suçlamalar ilk olarak 8 Mayıs'ta ortaya çıktı ve daha sonra 2025-26 sezonu boyunca Oxford United, Ipswich Town ve Middlesbrough ile oynanan maçlarda da ihlallerin tespit edildiği ortaya çıktı.
Middlesbrough, Wembley'de sürpriz bir umut ışığı yakaladı
Bu ağır yaptırımlar nedeniyle sezonun doruk noktası kökten değişti ve Middlesbrough’a beklenmedik bir ikinci şans tanındı. Teesside ekibi artık Wembley Stadyumu’na giderek üst lige yükselme mücadelesine katılacak. Bu dramatik değişikliği kabul eden EFL, resmi kararında bunun tam olarak ne anlama geldiğini şu şekilde açıkladı: "Bugünkü kararın sonucu olarak Middlesbrough, 2026 Play-Off'larına yeniden dahil edildi ve Hull City ile Play-Off Finali'nde karşılaşacak. Final, 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak ve başlama saati daha sonra açıklanacak." Bu karar, takıma üst ligdeki sürgünü sona erdirmek için büyük bir fırsat sunuyor.
Middlesbrough, spor dürüstlüğü kararını memnuniyetle karşıladı
Bu kararın mali etkileri hayret verici boyutta; Championship play-off finalinin değerinin en az 135 milyon sterlin (181 milyon dolar) olduğu tahmin ediliyor. EFL’nin açıklamasının ardından Middlesbrough, X platformunda derhal bir resmi açıklama yayınlayarak karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Middlesbrough Futbol Kulübü, bugün yapılan Disiplin Komisyonu duruşmasının sonucunu memnuniyetle karşılamaktadır. Bunun, sporun dürüstlüğü ve davranış kuralları konusunda futbolun geleceği için net bir mesaj verdiğine inanıyoruz," diye yazdı kulüp. Kulüp ayrıca şunları ekledi: "Kulüp olarak, şu anda Cumartesi günü Wembley'de Hull City ile oynayacağımız maça odaklandık. Taraftarlarımız için bilet bilgileri kısa süre içinde açıklanacak."
Play-off finalistlerini şimdi ne bekliyor?
Southampton, komisyonun sert kararına itiraz etme hakkına açıkça sahiptir ve tüm ilgili taraflar, 20 Mayıs Çarşamba gününe kadar olası herhangi bir hukuki itirazın çözülmesi için acilen çalışmaktadır. Bu nihai sonuca bağlı olarak, EFL, Cumartesi günü Middlesbrough ile Hull City arasında Wembley'de oynanacak ve büyük heyecanla beklenen maçla ilgili yeni resmi açıklamalar yapacaktır.