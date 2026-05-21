Spygate skandalının yankıları sürerken, Southampton'ın Championship play-off'larından ihraç edilmesinin ardından Millwall ve Wrexham yasal işlem başlatmayı değerlendiriyor

Spygate skandalında yaşanan dramatik bir gelişmeyle, Southampton’ın Championship play-off finalinden ihraç edildiğinin sarsıcı bir şekilde teyit edilmesinin ardından Millwall ve Wrexham, hukuki işlem başlatmayı değerlendiriyor. The Guardian’a göre, her iki kulüp de önemli tazminat taleplerinde bulunmak için yeterli gerekçe olabileceğine inandıkları için, bir sonraki adımlarını belirlemeden önce bağımsız disiplin kurulundan yazılı gerekçeyi bekliyor.

Tartışma, Saints'in yarı final maçından önce Middlesbrough'u casusluk yaptığını itiraf etmesinin ardından play-off'lardan atılmasından kaynaklanıyor. Boro, Wembley'deki finalde Hull City ile karşılaşmak üzere yeniden turnuvaya dahil edilirken, ligdeki diğer kulüpler, sezonun rekabet bütünlüğünün bozulmasından haksız bir şekilde etkilendiklerini düşünüyor.







