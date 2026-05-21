Spygate skandalının yankıları sürerken, Southampton'ın Championship play-off'larından ihraç edilmesinin ardından Millwall ve Wrexham yasal işlem başlatmayı değerlendiriyor
Şampiyonluk Ligi'nde hukuki bir fırtına kopmak üzere
Spygate skandalında yaşanan dramatik bir gelişmeyle, Southampton’ın Championship play-off finalinden ihraç edildiğinin sarsıcı bir şekilde teyit edilmesinin ardından Millwall ve Wrexham, hukuki işlem başlatmayı değerlendiriyor. The Guardian’a göre, her iki kulüp de önemli tazminat taleplerinde bulunmak için yeterli gerekçe olabileceğine inandıkları için, bir sonraki adımlarını belirlemeden önce bağımsız disiplin kurulundan yazılı gerekçeyi bekliyor.
Tartışma, Saints'in yarı final maçından önce Middlesbrough'u casusluk yaptığını itiraf etmesinin ardından play-off'lardan atılmasından kaynaklanıyor. Boro, Wembley'deki finalde Hull City ile karşılaşmak üzere yeniden turnuvaya dahil edilirken, ligdeki diğer kulüpler, sezonun rekabet bütünlüğünün bozulmasından haksız bir şekilde etkilendiklerini düşünüyor.
Play-off sisteminin tamamen yeniden düzenlenmesi talepleri
Bu olayın ardından, kulüplerdeki tanınmış isimler EFL’nin yedekleme sürecini yönetme biçimine yönelik hayal kırıklıklarını dile getirdiler. Wrexham forveti Josh Windass bu konuda özellikle sesini yükseltirken, Southampton’ın puan indiriminin hesaba katılmasıyla ilk altı sıranın hemen dışında kalan takımları da dahil etmek için tüm yükselme turnuvasının yeniden başlatılması gerektiğini öne sürdü.
Şaşkınlığını sosyal medyada dile getiren Wrexham forveti, "Bu Southampton olayı gördüğüm en çılgın olaylardan biri. Ama neden play-off'lar diğer dört takımla yeniden başlamıyor? Boro ile Hull yarı finalde karşılaşacaktı! Kafam karıştı." dedi.
Hull City'nin doğrudan yükselme iddiası
Millwall ve Wrexham tazminat konusuna odaklanırken, Hull City'nin sahibi Acun Ilicali bir adım daha ileri giderek kulübünün final maçına çıkmaması gerektiğini öne sürdü. Kulübünün tutumuna ilişkin konuşan Ilicali, "Normal şartlar altında iki takım finale kalmış ve biri diskalifiye edilmiştir. Avukatlarımızın görüşü, doğrudan Premier Lig'e yükselmemiz gerektiği yönünde, ancak şu anda konuyu inceliyorlar. Kesin bir şey söyleyemeyiz. Durum biraz karışık."
Yönetimdeki belirsizlik ve oyuncuların hayal kırıklığı
Southampton kulübünde, takımın gelecek sezon için 4 puan düşürülmesi ve bir üst lige yükselme yasağıyla karşı karşıya kalması nedeniyle ortalık tam bir yıkım havasında. Takımın baş antrenör Tonda Eckert ile ilişkilerinin kırılma noktasına geldiği bildiriliyor; birçok oyuncu, sezon boyunca gösterdikleri çabanın “Spygate” skandalı yüzünden boşa gittiğini düşünüyor. Orta saha oyuncusu Leo Scienza, durumu “daha iyisini hak eden” taraftarlar için “yürek parçalayıcı” olarak nitelendirdi.
FA'nın, olaya karışan kişiler hakkında kendi soruşturmasını başlatması bekleniyor ve bu da yeni yasaklar ve suçlamalarla sonuçlanabilir. Millwall ve Wrexham'ın Wembley'e yönelik yasal tehditleri gölge düşürürken, Championship bir iç savaş durumuna girmiş durumda. 200 milyon sterlinlik ödül söz konusu olduğundan, yükselme mücadelesi artık sadece sahada değil, Yüksek Mahkeme'nin duruşma salonlarında da veriliyor.