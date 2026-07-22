Spygate skandalının ardından Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, FA kurallarını üç kez ihlal etmekle suçlandı

Teknik direktörlerine yönelik kişisel yaptırım tehdidi her ne kadar başlarında olsa da, Southampton kamuoyu önünde dayanışma tutumunu sürdürmüştür. Kulüp, resmi bir açıklamada şunları söyledi: “Southampton Futbol Kulübü ve A Takım Baş Antrenörü Tonda Eckert, E3.1 Kuralı’nın ihlaliyle ilgili olarak İngiltere Futbol Federasyonu’nun (FA) bugün yönelttiği suçlamaları kabul etmektedir. Tonda ve kulüp, FA ile tam ve şeffaf bir şekilde işbirliği yapmaya devam edecektir.

"Odak noktamız, 2026-27 Şampiyona sezonu hazırlıkları olmaya devam ediyor. Premier Lig’e geri dönme hedefimiz doğrultusunda çalışırken, kulüp olarak Tonda ve ekibine tam destek vermeye devam ediyoruz.

"Süreç devam ettiği sürece daha fazla yorumda bulunamayız, ancak bunu yapabileceğimiz duruma gelir gelmez taraftarlarımıza güncel bilgiler vereceğiz."

Bu destek, skandalın patlak vermesinden kısa bir süre sonra Alman teknik adama desteğini taahhüt eden kulüp sahibi Dragan Solak’ın açıklamalarının ardından geldi. Solak, Eckert’i “son derece yetenekli bir teknik direktör” olarak nitelendirmiş ve hatalarını düzeltmesi için ikinci bir şansı hak ettiğini belirtmişti.