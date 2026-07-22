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Spygate skandalının ardından Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, FA kurallarını üç kez ihlal etmekle suçlandı
FA, casusluk soruşturmasının ardından harekete geçti
İngiltere Futbol Federasyonu (FA) tarafından açıklanan bu karar, geçen sezon Oxford United, Ipswich Town ve Middlesbrough ile oynanan maçlara ilişkin gizli faaliyetlerin ayrıntılı bir şekilde soruşturulmasının ardından alındı. Kulübün, taktiksel avantaj elde etmek amacıyla bir stajyer analisti rakip takımların antrenmanlarını kaydetmesi için görevlendirdiğine dair kanıtlar ortaya çıktı; Eckert daha sonra bu uygulamayı onayladığını itiraf etti.
Eckert’e bu spesifik suçlamalara yanıt vermesi için yedi günlük bir süre tanındı; ancak talkSPORT’un haberine göre, bulguları itiraz etmesi pek olası görünmüyor. Bu gelişme, Mayıs ayında Saints’in Championship play-off’larından diskalifiye edilmesiyle sonuçlanan olaylar dizisinde yeni bir dip noktayı işaret ediyor. Kulüp, sahada Middlesbrough’u toplamda 2-1 yenmeyi başarmış olsa da, EFL disiplin komisyonunun müdahalesi üzerine finalde yerini rakibine kaptırmıştı.
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Southampton, teknik direktöre tam destek verdi
Teknik direktörlerine yönelik kişisel yaptırım tehdidi her ne kadar başlarında olsa da, Southampton kamuoyu önünde dayanışma tutumunu sürdürmüştür. Kulüp, resmi bir açıklamada şunları söyledi: “Southampton Futbol Kulübü ve A Takım Baş Antrenörü Tonda Eckert, E3.1 Kuralı’nın ihlaliyle ilgili olarak İngiltere Futbol Federasyonu’nun (FA) bugün yönelttiği suçlamaları kabul etmektedir. Tonda ve kulüp, FA ile tam ve şeffaf bir şekilde işbirliği yapmaya devam edecektir.
"Odak noktamız, 2026-27 Şampiyona sezonu hazırlıkları olmaya devam ediyor. Premier Lig’e geri dönme hedefimiz doğrultusunda çalışırken, kulüp olarak Tonda ve ekibine tam destek vermeye devam ediyoruz.
"Süreç devam ettiği sürece daha fazla yorumda bulunamayız, ancak bunu yapabileceğimiz duruma gelir gelmez taraftarlarımıza güncel bilgiler vereceğiz."
Bu destek, skandalın patlak vermesinden kısa bir süre sonra Alman teknik adama desteğini taahhüt eden kulüp sahibi Dragan Solak’ın açıklamalarının ardından geldi. Solak, Eckert’i “son derece yetenekli bir teknik direktör” olarak nitelendirmiş ve hatalarını düzeltmesi için ikinci bir şansı hak ettiğini belirtmişti.
Spygate operasyonlarının ayrıntıları
Soruşturma, istihbarat toplama konusunda sistematik bir yaklaşımın varlığını ortaya çıkardı; komisyon, keşif görevlerini yerine getirmeleri için alt kademe personele uygulanan baskıyı şiddetle eleştirdi. Bu plan, stajyer William Salt’ın Riverside Stadyumu’nda Middlesbrough’u kameraya alırken yakalanmasıyla ortaya çıktı. Ancak daha sonra kulübün başka rakipleri de hedef aldığı, Oxford United’ın taktik düzeni hakkında ayrıntılı bilgi toplamaya çalıştığı ve Boro’nun orta saha oyuncusu Hayden Hackney’in fiziksel durumunu izlediği ortaya çıktı. Eckert, bu olayın yol açtığı zararlar ve dikkat dağınıklığı nedeniyle bir özür açıklaması yayınladı.
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Önümüzdeki zorlu sezona hazırlık
Southampton, 16 Ağustos’ta Watford deplasmanıyla başlayacak zorlu bir Championship sezonuna hazırlanırken, bu suçlamaların ortaya çıkma zamanlaması hiç de ideal değil. İhraç kararı nedeniyle Premier League’e girmeyi kıl payı kaçıran Saints, artık yeni sezona ilk maçtan itibaren dört puan geride başlayacak. Kulübün uzun vadeli projesi, sözleşmesi şu anda 2026-27 sezonunun sonuna kadar devam eden Eckert’e odaklanmaya devam ediyor.
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