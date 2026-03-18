Getty Images Sport
Çeviri:
Spurs ve Chelsea, Bundesliga'da parlayan bir sezonun ardından Fisnik Asllani için rekabete hazırlanıyor
Londra'nın dev kulüpleri transfer yarışında başı çekiyor
BILD'e göre, Tottenham ve Chelsea şu anda Alman futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Hoffenheim'ın forvet oyuncusu için yaz transferi seçeneklerini değerlendiriyor. Her iki Premier Lig takımı da hücum hattına takviye arıyor ve fiziksel gücü yüksek, yüksek pres uygulayan bir forvet olan Asllani'nin profili, İngiltere'nin en üst ligine mükemmel bir şekilde uyuyor. Ancak bu, sadece Londra'ya özgü bir mesele değil, çünkü Alman devi Bayern Münih de durumu yakından takip ediyor. Henüz somut bir teklif gelmemiş olsa da, forvetin muhteşem formu, Hoffenheim'ın gözünde değerini artırdı.
- Getty Images
Bundesliga'da çarpıcı rakamlar
Bu sezonki çıkışının ardındaki istatistikler, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin neden ona ilgi gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor. Bundesliga'da 25 maçta 8 gol ve 5 asistle, kulübünün en skorer ikinci oyuncusu olarak kendini kanıtladı. Etkisi sadece gol atmakla sınırlı değil; bu sezon 57 isabetli şut attı ve 170 ikili mücadeleden galip çıktı. Mükemmel teknik becerisini korurken, sahada sergilediği agresif oyunuyla forvet hattını sürükleme konusundaki eşsiz yeteneği, dünyanın dört bir yanındaki scoutların dikkatini çekti.
Kalpten gelen önemli bir karar
Saha dışında, hayati önem taşıyan kararlar alabilecek kapasitede olduğunu çoktan kanıtladı. Kosovalı bir ailenin çocuğu olarak Berlin’de dünyaya gelen oyuncu, Slovakya ile oynanan Dünya Kupası play-off maçı öncesinde milli takım tercihini değiştirmeden önce Almanya’yı çeşitli gençlik kategorilerinde temsil etmişti. “U21 takımına katılmadan kısa bir süre önce, kalbimden gelen bir karar verdim,” diye açıkladı oyuncu, yakın zamanda Phrasenmäher podcast’ine konuk olduğu sırada. "İçgüdülerim bana Kosova'nın doğru seçim olduğunu söyledi. Vatanıma çok bağlıyım. Her yazımı orada geçiriyorum."
- Getty Images
Engelleri aşarak zirveye ulaşmak
Bu forvetin zirveye uzanan yolu hiç de kolay olmadı; 2021/22 sezonunda kariyerini tehlikeye atan bir dönemi cesurca atlattı. Ciddi bir diz sakatlığı ve ardından gelen iltihaplanma ile boğuşan genç forvet, zorlu günler yaşadı ve vücudunun profesyonel sporun fiziksel yükünü kaldırabilecek mi diye ciddi şüpheler duydu. Şimdi ise, gerçekten muhteşem bir çıkış sezonu geçirmiş olarak, kıtanın en çok aranan forvetlerinden biri olarak göze çarpıyor ve Avrupa'nın en büyük kulüplerinin radarına girmiş durumda.
