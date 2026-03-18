Spurs'un yeni 9 numarası mı?! Tottenham, Premier Lig'de kalmayı başarırsa Borussia Dortmund'un yıldızı Serhou Guirassy'yi kadrosuna katmayı planlıyor

Forvet oyuncusu, aile tarafından işletilen menajerlik ajansı aracılığıyla kardeşleri tarafından temsil ediliyor ve bu kardeşlerin, forvetin üst düzey bir takımın yeniden yapılanma sürecinde başrol üstlenmesini sağlamaya istekli oldukları bildiriliyor. Tottenham açısından en önemli nokta ise, Guirassy’nin sözleşmesinde yer alan 50 milyon avroluk (57,6 milyon dolar) serbest kalma bedelinin kendileri için bağlayıcı olmamasıdır; zira bu rakam yalnızca belirli bir grup “elit” kulüp ve Suudi Arabistan takımları için geçerlidir. Bu durum, transfer ücretinin tamamen pazarlığa açık olmasını sağlıyor ve bu da Spurs için önemli bir stratejik avantaj. Oyuncu için Premier Lig'e transfer olmak, uzun zamandır beklediği fırsatı temsil ediyor: önemli bir maaş artışı, garantili ilk 11'de yer alma şansı ve uzun vadeli bir proje.