Getty Images Sport
Çeviri:
Spurs'un yeni 9 numarası mı?! Tottenham, Premier Lig'de kalmayı başarırsa Borussia Dortmund'un yıldızı Serhou Guirassy'yi kadrosuna katmayı planlıyor
Spurs, Guirassy transfer yarışında önde
Tottenham’ın Guirassy’ye olan ilgisi, sadece oyuncu izleme aşamasının ötesine geçti; BILD’in haberlerine göre kulüp, perde arkasında önemli adımlar attı. Spurs, birinci ligdeki yerini koruması durumunda, gelecek projesinin temel taşı olacak, kendini kanıtlamış bir golcü arıyor. Kulüp, forveti izlemek üzere yetkililerini beş ayrı maça gönderdi ve menajerlik şirketi KGSMI ile resmi görüşmelere başladı. 2024 yılında Stuttgart'tan Dortmund'a 18 milyon avro (20,7 milyon dolar) karşılığında transfer olan Guirassy, aylardır seçeneklerini değerlendiriyor. Başlangıçta Suudi Arabistan'a kazançlı bir transfer düşünülse de, bölgedeki belirsizlikler nedeniyle forvet, odağını yeniden büyük bir Avrupa kulübüne çevirdi.
- imago images / Jan Huebner
Müzakere edilebilir ücret bir avantaj sağlar
Forvet oyuncusu, aile tarafından işletilen menajerlik ajansı aracılığıyla kardeşleri tarafından temsil ediliyor ve bu kardeşlerin, forvetin üst düzey bir takımın yeniden yapılanma sürecinde başrol üstlenmesini sağlamaya istekli oldukları bildiriliyor. Tottenham açısından en önemli nokta ise, Guirassy’nin sözleşmesinde yer alan 50 milyon avroluk (57,6 milyon dolar) serbest kalma bedelinin kendileri için bağlayıcı olmamasıdır; zira bu rakam yalnızca belirli bir grup “elit” kulüp ve Suudi Arabistan takımları için geçerlidir. Bu durum, transfer ücretinin tamamen pazarlığa açık olmasını sağlıyor ve bu da Spurs için önemli bir stratejik avantaj. Oyuncu için Premier Lig'e transfer olmak, uzun zamandır beklediği fırsatı temsil ediyor: önemli bir maaş artışı, garantili ilk 11'de yer alma şansı ve uzun vadeli bir proje.
Dortmund satmak zorunda kaldı
Dortmund, Atalanta'ya yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından 27 milyon avroluk gelir kaybına uğradığı için oyuncuyu satmaya giderek daha sıcak bakıyor. Guirassy'yi satmak, bu mali açığı kapatacak ve yaz transferleri için gerekli kaynağı sağlayacaktır. Bundesliga'ya geldiğinden bu yana 30 yaşındaki oyuncu, sadece 88 maçta 55 gol atıp 15 asist yaparak büyük bir sürpriz yarattı. Sadece bu sezon 38 maçta 17 gol ve 6 asist kaydetti. Dortmund, şu anda Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun fiyatını yükseltmek için Tottenham ve AC Milan arasında bir teklif savaşı çıkmasını umuyor.
- Getty Images Sport
Hayatta kalmak yaz planlarını belirliyor
Bu transferin başarısı, tamamen Tottenham’ın mevcut küme düşme endişelerini aşma ve Premier Lig’de kalmayı garantileme becerisine bağlı. Ligde kalmayı başarırlarsa, Spurs, Milan’dan daha rekabetçi bir maaş paketi ve daha geniş bir küresel platform sunarak, oyuncuyu kadrosuna katma konusunda favori konuma geçebilir. Guirassy’nin Bundesliga sezonunun son haftalarındaki performansı hayati önem taşıyacak; attığı her gol, Dortmund’un pazarlık gücünü artıracak ve oyuncunun geleceği etrafındaki heyecanı daha da artıracaktır. Transfer dönemi yaklaşırken, taraftarlar Kuzey Londra ekibinin Avrupa'nın en etkili golcülerinden biriyle anlaşmayı tamamlayıp tamamlayamayacağını yakından takip edecek.
