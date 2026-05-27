Spurs’un sakatlık sorunlarında NFL’nin de payı var mı? 1 milyar sterlinlik stadyumda Amerikan futbolu maçları düzenlenirken, açılır kapanır saha büyük çaplı bir kondisyon değerlendirmesinin parçası oluyor

Tottenham Hotspur Stadyumu, çim futbol sahasının kaydırılarak NFL maçları ve konserler için kullanılan sentetik çim sahayı ortaya çıkaran çift yüzeyli teknolojisiyle dünya çapında tanınmaktadır. Ancak Sky Sports'a göre, kulübün yeni performans direktörü Dan Lewindon, bu mühendislik harikasının ciddi bacak ve bağ yaralanmalarındaki artışa katkıda bulunup bulunmadığını araştırıyor. Sahanın zıplama ve yüzey gerilimi üzerine bağımsız testler yapılmış olsa da, sonuçlar kesin değil ve bu da yüzeyi diğer Premier Lig sahalarıyla karşılaştırmak için daha fazla analiz yapılmasını gerektiriyor.

Özellikle ev sahibi maçlarda meydana gelen bir dizi yüksek profilli sakatlık, endişeleri artırdı. Dejan Kulusevski, Radu Dragusin ve Wilson Odobert gibi yıldızlar, N17'de önemli aksilikler yaşadı. James Maddison da Bodo/Glimt ile oynanan ev sahibi maçında ön çapraz bağında kısmi yırtık yaşadı ve daha sonra bu bağ tamamen koptu. Bu inceleme, Real Madrid'in de benzer bir incelemeyle karşı karşıya olduğu bir dönemde geliyor. İspanyol devi de, yenilenen Santiago Bernabeu'ya açılır kapanır bir saha kurulmasının ardından yaşanan bir dizi ön çapraz bağ sakatlığını araştırıyor.