Spurs’un sakatlık sorunlarında NFL’nin de payı var mı? 1 milyar sterlinlik stadyumda Amerikan futbolu maçları düzenlenirken, açılır kapanır saha büyük çaplı bir kondisyon değerlendirmesinin parçası oluyor
Mikroskop altında geri çekilebilir aralık
Tottenham Hotspur Stadyumu, çim futbol sahasının kaydırılarak NFL maçları ve konserler için kullanılan sentetik çim sahayı ortaya çıkaran çift yüzeyli teknolojisiyle dünya çapında tanınmaktadır. Ancak Sky Sports'a göre, kulübün yeni performans direktörü Dan Lewindon, bu mühendislik harikasının ciddi bacak ve bağ yaralanmalarındaki artışa katkıda bulunup bulunmadığını araştırıyor. Sahanın zıplama ve yüzey gerilimi üzerine bağımsız testler yapılmış olsa da, sonuçlar kesin değil ve bu da yüzeyi diğer Premier Lig sahalarıyla karşılaştırmak için daha fazla analiz yapılmasını gerektiriyor.
Özellikle ev sahibi maçlarda meydana gelen bir dizi yüksek profilli sakatlık, endişeleri artırdı. Dejan Kulusevski, Radu Dragusin ve Wilson Odobert gibi yıldızlar, N17'de önemli aksilikler yaşadı. James Maddison da Bodo/Glimt ile oynanan ev sahibi maçında ön çapraz bağında kısmi yırtık yaşadı ve daha sonra bu bağ tamamen koptu. Bu inceleme, Real Madrid'in de benzer bir incelemeyle karşı karşıya olduğu bir dönemde geliyor. İspanyol devi de, yenilenen Santiago Bernabeu'ya açılır kapanır bir saha kurulmasının ardından yaşanan bir dizi ön çapraz bağ sakatlığını araştırıyor.
Yapısal sorunlar ve yönetimdeki karışıklıklar
Saha dışındaki gelişmelere gelince, Lewindon’un üç aylık değerlendirmesinin kulübün performans departmanındaki yapısal sorunları ortaya çıkardığı bildiriliyor. Yönetim kademesinde, sağlık ekibi ile teknik ekip arasında entegrasyon eksikliği ve ortak karar alma sürecinin olmaması nedeniyle sakatlıkların tekrarladığına dair inanç giderek güçleniyor. Bu sorunu çözmek için Spurs, daha kişiselleştirilmiş antrenman programları ve daha kaliteli fiziksel hazırlık sağlamak amacıyla, belirli fizyoterapistlerin sadece altı kişilik gruplara atanacağı bir "küçük takım yaklaşımı" uygulamayı planlıyor.
Yedek kulübesindeki sürekli değişikliklerin de buna katkıda bulunduğu belirtiliyor. Sadece bir yıl içinde Ange Postecoglou, Thomas Frank, Igor Tudor ve Roberto De Zerbi olmak üzere dört farklı teknik direktörün takımı yönetmesi nedeniyle, oyuncular çok farklı antrenman yöntemlerine ve taktiksel taleplere maruz kaldı. Bu süreksizlik, oyuncuların her yeni rejimin gerektirdiği değişen yoğunluk seviyelerine uyum sağlamakta zorlanmaları nedeniyle kadroya yönelik fiziksel riski artırdığına inanılıyor.
Kulüp, Simons olayıyla ilgili olarak sağlık ekibini savundu
Kulüp, Xavi Simons’un sezonu sonlandıran sakatlığının yönetilme şekline yönelik eleştirilerin ardından sağlık ekibini savunmak zorunda kaldı. Wolves’a karşı kazanılan maç sırasında orta saha oyuncusuna buz spreyi uygulandı ve sahaya dönmesine izin verildi; ancak daha sonra ön çapraz bağ yırtılması nedeniyle sedyeyle sahadan çıkarıldı. Taraftarların tepkisine rağmen kulüp bu kararın arkasında duruyor. Lewindon’un sağlık ekibinin durumu yönetme şeklinden oldukça memnun olduğu anlaşılıyor. Simons, Molineux'da oynamaya devam etmek istiyordu ve saha kenarında ön çapraz bağ testi yapmak zor olduğundan, ona maça geri dönme fırsatı verilmesi kararı kulüp tarafından doğru bulundu.
En önemlisi, kulüp, oyuncunun sahaya kısa süreli dönüşünün daha fazla hasara yol açmadığını savunuyor. Bu olay, kabus gibi geçen ilk dönemdeki birçok olaydan biriydi; çünkü Spurs, De Zerbi'nin takımın başına geçtiği ilk üç maçta Cristian Romero ve Destiny Udogie'yi de ciddi sakatlıklar nedeniyle kaybetmişti. İtalyan teknik direktörün, performans ve sağlık departmanları arasındaki iletişimi iyileştirmek için bir takım psikoloğunun atanması da dahil olmak üzere, daha sağlam bir destek sistemi kurulması için baskı yaptığı söyleniyor.
Maddison cevap istiyor
Maddison, kulübün sağlık kayıtlarının derinlemesine incelenmesi gerektiği konusunda açıkça görüşlerini dile getirerek şöyle dedi: "Sakatlıklarla ilgili durumumuz diğer kulüplere kıyasla çok daha kötü. İnsanlar 'Ama bizim de şu ve bu var' diye konuşmaya çalışıyor. Ancak bizim durumumuz astronomik boyutlarda ve bunun nedenini araştırmamız gerekiyor. Bazen sadece şanssızlık olabilir, bazen de tesadüf olabilir, benim ön çapraz bağımın yırtılması ya da [Dejan] Kulusevski'nin [Marc] Guehi'den korkunç bir darbe alması gibi. Bu tıbbi ekibin suçu değil, sahanın suçu değil ya da gördüğünüz tüm teorilerin suçu değil, bazen bunlar saçmalık."
Bazı olaylara pragmatik bir bakış açısına sahip olmasına rağmen Maddison, Spurs'un küme düşmemek için mücadele ettiği bu sezonda, çok sayıda oyuncunun sakatlıklarının sezonu rayından çıkardığına inanıyor. "Biraz şanssızdık," diye ekledi. "Ama dediğim gibi, kaybettiğimiz büyük isimler sizi etkiliyor ve bunu inkar edemezsiniz. Ben, Kulusevski, [Mohammed] Kudus ve [Rodrigo] Bentancur üç ay falan kaçırdık. Eğer tüm sezon boyunca elimizde olsalardı, bu durumda olmazdık, buna kesinlikle inanıyorum. Bu sadece benim naifliğim değil, bu sadece bir gerçek. Ama içinde bulunduğumuz durum bu ve bugün elinden geleni yapan arkadaşlarımla gurur duyuyorum."