"Spurs'un bir planı var!" - Igor Tudor ilk maçına hazırlanırken Tottenham, Kuzey Londra derbisinde Arsenal'e sürpriz yapmaya hazırlanıyor

Crouch da kendinden emin ve Paddy Power'a özel olarak verdiği röportajda şunları söyledi : "Igor Tudor için zor bir ilk maç olacak, ama Spurs yeni teknik direktörün etkisiyle bir sıçrama yapabilecek mi? Bu atama tuhaf gelmişti ama dediğim gibi, basın toplantılarını ve konuşma tarzını beğendim. Oyuncuları kadrodan çıkarmaktan, büyük kararlar vermekten çekinmeyeceğini düşünüyorum, ama zor bir dönemden geçtiği de bir gerçek.

"Wolves ile berabere kalmak Arsenal için kötü bir sonuç. City de formda, hafta ortasında Wolves maçını izleyip ağızlarının suyunu akıtmışlardır. 94. dakikada gelen beraberlik golü gerçekten büyük bir an gibi hissettirdi. Ligde şampiyon olurlarsa Brentford ile berabere kalmaları iyi bir puan olarak görülecektir, ama şu anda bakıldığında bu %100 iki puan kaybıdır.

"Arsenal'de gerginlik olacak ve Spurs'un şu anda elinde olan şey, Arsenal ile nasıl başa çıkılacağına dair bir plan. Brentford'un taktiksel olarak harika olduğunu düşünüyorum, çünkü derinlemesine oynadılar, kontra ataklarda vurdular, fiziksel olarak üstündüler ve duran toplardan en iyi şekilde yararlandılar. Spurs'un örnek alabileceği bir plan bu. Brentford maçından önceye göre onlara kesinlikle daha fazla şans veriyorum.

“Hala Arsenal'in sonuç alacağını düşünüyorum. Birkaç hafta önce hayal ettiğimden daha sıkı geçecek. Spurs gidip sonuç alırsa, Man City çok güçlü bir konumda olacak.”