"Spurs'un bir planı var!" - Igor Tudor ilk maçına hazırlanırken Tottenham, Kuzey Londra derbisinde Arsenal'e sürpriz yapmaya hazırlanıyor
Tudor dönemi Spurs'ta başlıyor
Tudor, Pazar günü Mikel Arteta'nın Gunners'ıyla karşılaşacağı ilk Tottenham maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Spurs, küme düşme bölgesine tehlikeli bir şekilde yaklaşmış durumda ve 2026'da Premier Lig'deki ilk galibiyetini hala arıyor. Ancak Arsenal de son haftalarda ikna edici bir performans sergileyemedi. Gunners, son maçında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayıp, ligin son sırasındaki Wolves ile 2-2 berabere kaldı ve son yedi Premier League maçından sadece üçünü kazandı.
Tottenham'ın yeni teknik direktörü maç öncesinde kendinden emin bir tavır sergiledi. Gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi: "Bu başlangıç için, daha önce de söylediğim gibi, bir takım olmalıyız, hazır olan, daha fazlasını verecek, kendilerini değil birbirlerini izleyerek birbirlerine yardım edecek bir grup insan olmalıyız. Bu benim için temel bir şey ve bundan sonra tüm kalite ortaya çıkabilir, çünkü bu takımın kalitesi yüksek, yetenekli oyuncularla dolu, iyi motorlara sahip, koşabilen bacaklara sahip, diyebilirim. Yani, çok fazla potansiyel var. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için bazı temel şeyler yapılması gerekiyor."
Spurs, Arsenal'i şok edecek
Crouch da kendinden emin ve Paddy Power'a özel olarak verdiği röportajda şunları söyledi : "Igor Tudor için zor bir ilk maç olacak, ama Spurs yeni teknik direktörün etkisiyle bir sıçrama yapabilecek mi? Bu atama tuhaf gelmişti ama dediğim gibi, basın toplantılarını ve konuşma tarzını beğendim. Oyuncuları kadrodan çıkarmaktan, büyük kararlar vermekten çekinmeyeceğini düşünüyorum, ama zor bir dönemden geçtiği de bir gerçek.
"Wolves ile berabere kalmak Arsenal için kötü bir sonuç. City de formda, hafta ortasında Wolves maçını izleyip ağızlarının suyunu akıtmışlardır. 94. dakikada gelen beraberlik golü gerçekten büyük bir an gibi hissettirdi. Ligde şampiyon olurlarsa Brentford ile berabere kalmaları iyi bir puan olarak görülecektir, ama şu anda bakıldığında bu %100 iki puan kaybıdır.
"Arsenal'de gerginlik olacak ve Spurs'un şu anda elinde olan şey, Arsenal ile nasıl başa çıkılacağına dair bir plan. Brentford'un taktiksel olarak harika olduğunu düşünüyorum, çünkü derinlemesine oynadılar, kontra ataklarda vurdular, fiziksel olarak üstündüler ve duran toplardan en iyi şekilde yararlandılar. Spurs'un örnek alabileceği bir plan bu. Brentford maçından önceye göre onlara kesinlikle daha fazla şans veriyorum.
“Hala Arsenal'in sonuç alacağını düşünüyorum. Birkaç hafta önce hayal ettiğimden daha sıkı geçecek. Spurs gidip sonuç alırsa, Man City çok güçlü bir konumda olacak.”
Spurs için küme düşme söz konusu değil
Crouch ayrıca Spurs'un küme düşme ihtimalinin olmadığını düşünüyor ve şöyle ekliyor: "Gerçekçi olarak, o ilk 10'a girmek için çabalamalı. Küme düşmenin bir sorun olduğunu düşünmüyorum, gerçekten düşünmüyorum. Buna inanmıyorum. Puanlar onların zor durumda olduğunu gösterse de, bunun olabileceğine inanmıyorum. Tudor için başarı şu anda sadece futbol maçlarını kazanmak, Avrupa'ya girmek için herhangi bir baskı ya da Spurs'u ilk 10'a sokmak için gerçek bir baskı yok. Sadece konumlarını sağlamlaştırmak, maçları kazanmak ve bunu yaparken iyi görünmek."
Sırada ne var?
Tottenham kariyerine Arsenal karşısında başlayan Tudor, Mart ayında Premier Lig'de Fulham, Crystal Palace, Liverpool ve Nottingham Forest ile karşılaşacak. Tudor ve Tottenham, bu ayın sonunda yapılacak kura çekiminde Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacakları rakiplerini de öğrenecekler.
