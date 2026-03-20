Çeviri:
Spurs'tan daha büyük! Nottingham Forest, eski taraftar favorisinden "kulüp tarihinin en önemli maçları" mesajı alırken, Reds her zamanki gibi heyecan dolu bir performans sergiledi
- Getty
Sonuna kadar mücadele: Forest, Premier Lig'de kalmak için var gücüyle savaşıyor
2022'de üst lige yükselişini garantiledikten sonra, Forest, İngiliz futbolunun elit kadrosunda geçirdiği ilk iki sezonda zar zor ayakta kalabildi. Geçen sezon ise Avrupa kupalarına katılma sıralamalarına doğru çarpıcı bir yükseliş kaydetti.
2025-26 sezonunda ise yine küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan takımın, ligde kalabilmesi için geriye sadece sekiz maç kaldı. Bu maçların ilki, Vitor Pereira'nın takımını Kuzey Londra'ya götürecek. Forest, bu maçtan önce Avrupa Ligi son 16 turunda Midtjylland'ı penaltı atışları sonucu mağlup etmişti.
Spurs'u yenmek, Forest'ın Premier Lig'de kalması için büyük bir adım olabilir, ancak kaderleri nihayetinde City Ground'da Aston Villa, Burnley, Newcastle ve Bournemouth ile oynayacakları maçlardaki performanslarına bağlı olabilir. Bu maçlarda efsanevi ve korkutucu bir atmosfer yaratılması gerekecek.
Ev avantajı: City Ground'daki performans Forest için kilit öneme sahip olacak
Crossley de bunu kabul ediyor. Efsanevi Forest kalecisi, Bally Bet All-Stars kadrosunu oluştururken GOAL’a verdiği röportajda, ev sahibi olmanın getirdiği rahatlığın tadını çıkarma ihtiyacına değindi: “Oldukça fazla maça gittim. Premier Lig’e geri döndüğümüz ve kıl payı ligde kaldığımız ilk sezonun coşkusu… Ve bu coşku sadece City Ground’da değil, şehrin her yerinde inanılmazdı. Trent Bridge'i geçtiğinizde bunu hissedebiliyordunuz; Premier Lig'e geri dönmüştük ve ligde kalmayı başarmıştık. Sonra ertesi yıl bunu tekrar başardık. Ve geçen sezon, kimse bizim bu kadar iyi performans göstereceğimizi beklemiyordu sanırım. Bunu sezonun harika başlangıcına bağlıyorum. Anfield'da Liverpool'u 1-0 yendik ve bu, sezonun gidişatını belirledi.
“Şimdi, sezonun başında hiç bir türlü toparlanamadık. Avrupa'yı bahane olarak gösterebilirsiniz tabii. Ama ben buna hiç inanmıyorum. Maçların çok fazla olduğunu da kabul etmiyorum. Ama muhtemelen daha geniş bir kadroya ihtiyacımız vardı. Avrupa'da gerçekten çok iyi iş çıkardık. Ama sanki... Biraz yorgun muyuz?
“City Ground'daki taraftarların nasıl olduğunu biliyoruz. Bence artık kendilerine herkesten daha çok ihtiyaç duyulduğunu anlıyorlar. Ve bu son dört iç saha maçı, muhtemelen kulüp tarihindeki en önemli dört iç saha maçı. Çünkü şu anda Premier League'de çok fazla para dönüyor.
“Bu yüzden taraftarların takımın arkasında olacağından eminim. Ve bence takımın Premier Lig'de kalmak için fazlasıyla yeterli kalitesi var. Gerçekten öyle düşünüyorum. Ama bu maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Spurs'a karşı oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Dürüst olmak gerekirse, gerçekten sabırsızlanıyorum. Ama bu dört iç saha maçı... Bunlardan ikisini kesinlikle kazanmamız gerekiyor.”
Crossley bir kadroda hangi özellikleri arıyor?
Crossley, daha önce gizemli Brian Clough'un altında çalışmış olan bir teknik direktör olarak City Ground'un ateşli atmosferine bir kez daha girmeye hazırlanıyor ve Mayıs ayında Forest efsanelerinden oluşan bir takımla karşı karşıya gelecek olan Bally Bet All-Stars Vets kadrosunu oluşturmakla meşgul.
Eski Galler milli oyuncusu, kazanan bir takım oluşturmak konusunda tam olarak ne istediğini biliyor ve takımının sahip olması gereken nitelikler hakkında şöyle diyor: “Şey, istikrarlı bir kaleciye ihtiyacınız var. Fazla gösterişli biri olmasın. Takımım hakkında, onlardan ne beklediğim konusunda bazı notlar aldım. Çok temel özelliklere sahip, düzgün savunma yapan bir dörtlü savunma hattım olacak. Arkadan oyun kurmayacağız çünkü hiçbirine güvenemeyeceğim!
“O yüzden ileriye çıkacağız. Güçlü bir orta saha, iri ve güçlü bir santrfor, eski usul bir santrforumuz olacak. Aradığım şey bu, topu ele geçirmek. Ve fırsatlar yaratabilecek orta saha oyuncuları istiyorum. Topu tutabilen, ceza sahasında iyi olan bir forvet. Ayrıca özel bir serbest vuruş uzmanı da istiyorum. Sabit vuruşlarda iyi olan birini arayacağım. Çok temel şeyler.”
Forest, insanları sinirlerini bozma konusunda bir alışkanlığı var
Forest, zorlu bir sezonun kritik aşamasına girerken işleri basit tutmalı; artık denemeler yapmanın ya da aşırı yaratıcı olmanın sırası değil – tek önemli olan değerli puanlar.
Reds söz konusu olduğunda hayat nadiren sıkıcı geçer; her sezon sinirleri bozan bir şeyler her zaman vardır. Crossley, Trentside'daki ya hep ya hiç yaklaşımına ilişkin olarak şunları söylüyor: “Kesin olan bir şey var, tüm sezon boyunca koltuklarımızın kenarında oturmayı iyi biliyoruz, değil mi?
“Ama Premier Lig'de kalmanın önemini vurgulamaya devam ediyorum çünkü açıkçası stadyum, yeni gelişmeler ve daha büyük seyirci kitlesi için planlarımız var. Ve şehir de harika bir spor şehri. Şehir artık takımın Championship'te kalmasını istemiyor. Premier Lig'de olmamız gerekiyor.
“Eminim ki gelecek sezon Premier Lig’de olacağız. Ben de herkes gibi gerginim. O yüzden takımın arkasına geçeceğiz ve hepimiz elimizden geleni yapıp, nerede gerekiyorsa yardım etmeye çalışacağız. Ve sonra sezonun sonu geldiğinde, parmaklarımızı çapraz tutarak, bir an önce Premier Lig’de gelecek sezona odaklanacağız.”
- Getty
