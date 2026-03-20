Spurs'tan daha büyük! Nottingham Forest, eski taraftar favorisinden "kulüp tarihinin en önemli maçları" mesajı alırken, Reds her zamanki gibi heyecan dolu bir performans sergiledi

Crossley de bunu kabul ediyor. Efsanevi Forest kalecisi, Bally Bet All-Stars kadrosunu oluştururken GOAL’a verdiği röportajda, ev sahibi olmanın getirdiği rahatlığın tadını çıkarma ihtiyacına değindi: “Oldukça fazla maça gittim. Premier Lig’e geri döndüğümüz ve kıl payı ligde kaldığımız ilk sezonun coşkusu… Ve bu coşku sadece City Ground’da değil, şehrin her yerinde inanılmazdı. Trent Bridge'i geçtiğinizde bunu hissedebiliyordunuz; Premier Lig'e geri dönmüştük ve ligde kalmayı başarmıştık. Sonra ertesi yıl bunu tekrar başardık. Ve geçen sezon, kimse bizim bu kadar iyi performans göstereceğimizi beklemiyordu sanırım. Bunu sezonun harika başlangıcına bağlıyorum. Anfield'da Liverpool'u 1-0 yendik ve bu, sezonun gidişatını belirledi.

“Şimdi, sezonun başında hiç bir türlü toparlanamadık. Avrupa'yı bahane olarak gösterebilirsiniz tabii. Ama ben buna hiç inanmıyorum. Maçların çok fazla olduğunu da kabul etmiyorum. Ama muhtemelen daha geniş bir kadroya ihtiyacımız vardı. Avrupa'da gerçekten çok iyi iş çıkardık. Ama sanki... Biraz yorgun muyuz?

“City Ground'daki taraftarların nasıl olduğunu biliyoruz. Bence artık kendilerine herkesten daha çok ihtiyaç duyulduğunu anlıyorlar. Ve bu son dört iç saha maçı, muhtemelen kulüp tarihindeki en önemli dört iç saha maçı. Çünkü şu anda Premier League'de çok fazla para dönüyor.

“Bu yüzden taraftarların takımın arkasında olacağından eminim. Ve bence takımın Premier Lig'de kalmak için fazlasıyla yeterli kalitesi var. Gerçekten öyle düşünüyorum. Ama bu maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Spurs'a karşı oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Dürüst olmak gerekirse, gerçekten sabırsızlanıyorum. Ama bu dört iç saha maçı... Bunlardan ikisini kesinlikle kazanmamız gerekiyor.”