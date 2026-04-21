Spurs'ta ne ters gitti? Kuzey Londra'nın rakibi Arsenal, bu durumun nedenlerinden biri olarak gösterilirken, eski Tottenham altyapısı mezunu da suçlunun kim olduğu konusunda sorgulanıyor

Moral bozucu galibiyetsiz seri 15 maça çıktı – 2026 yılı henüz kutlanacak bir şey sunmadı – ve küme düşme bölgesinden çıkıp Championship’e düşmekten kurtulmak için 2 puanlık farkın kapatılması gerekiyor.

Spurs, nasıl oldu da bu kadar dramatik bir düşüşe izin verdi ve bunun sorumlusu kim? Bu sorular, bir zamanlar Harry Kane gibi isimlerle birlikte kulübün altyapısında forma giyen M'Poku'ya yöneltildiğinde, şu anda Baller League UK'de Yanited forması giyen eski Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli oyuncusu GOAL'a şunları söyledi: "Bence herkes kendi sorumluluğunu üstlenmeli. Dışarıdan bakıldığında kimi suçlayacağımızı bile bilmiyoruz.

“Bence Daniel Levy şimdiye kadar harika bir iş çıkardı ve iş açısından kulüp muhtemelen en karlı ve finansal açıdan en istikrarlı kulüp. Futbol açısından ise Spurs'un hiçbir zaman gerçek bir vizyonu ya da metodolojisi olmadı.

Çünkü son birkaç yıldır gördüğüm kadarıyla, her teknik direktör kendi fikriyle geliyor, biz de onun fikrini uyguluyoruz, sonra o gidiyor, sonra başka biri geliyor, başka biri gidiyor. Bence Arsenal, Ajax, Liverpool gibi gerçek bir futbol stratejisi ve metodolojisi hiç olmadı.”