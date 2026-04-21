Spurs'ta ne ters gitti? Kuzey Londra'nın rakibi Arsenal, bu durumun nedenlerinden biri olarak gösterilirken, eski Tottenham altyapısı mezunu da suçlunun kim olduğu konusunda sorgulanıyor
İmkansız Görev: De Zerbi, Spurs'u tehlike bölgesinden uzaklaştırabilecek mi?
Yaklaşık 12 ay önce, Ange Postecoglou, efsanevi “Büyük Altı”nın sözde üyelerinden birini Premier Lig tarihindeki en kötü sıralamaya doğru sürüklüyordu. 17 yıllık büyük kupa hasretine son veren Avrupa Ligi zaferi, buradaki bazı çatlakları geçici olarak kapatmıştı.
Yine de geçen yaz teknik direktör değişikliği yapıldı ve Thomas Frank görevi devraldı. Frank sadece sekiz ay görevde kaldı, geçici halefi Igor Tudor ise sadece yedi maçın ardından görevinden ayrıldı; talihsiz görev süresi boyunca ligde hiçbir galibiyet elde edemedi.
Roberto De Zerbi, Spurs'un SOS çağrısına yanıt veren son isim oldu, ancak eski Brighton teknik direktörü, artan sakatlık sorunları arasında, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki görevin o kadar imkansız olabileceğini, Tom Cruise'un bile başarısızlığa mahkum olacağını zor yoldan öğreniyor.
15 maçtır galibiyetsiz: Tottenham'ın kötü gidişatının sorumlusu kim?
Moral bozucu galibiyetsiz seri 15 maça çıktı – 2026 yılı henüz kutlanacak bir şey sunmadı – ve küme düşme bölgesinden çıkıp Championship’e düşmekten kurtulmak için 2 puanlık farkın kapatılması gerekiyor.
Spurs, nasıl oldu da bu kadar dramatik bir düşüşe izin verdi ve bunun sorumlusu kim? Bu sorular, bir zamanlar Harry Kane gibi isimlerle birlikte kulübün altyapısında forma giyen M'Poku'ya yöneltildiğinde, şu anda Baller League UK'de Yanited forması giyen eski Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli oyuncusu GOAL'a şunları söyledi: "Bence herkes kendi sorumluluğunu üstlenmeli. Dışarıdan bakıldığında kimi suçlayacağımızı bile bilmiyoruz.
“Bence Daniel Levy şimdiye kadar harika bir iş çıkardı ve iş açısından kulüp muhtemelen en karlı ve finansal açıdan en istikrarlı kulüp. Futbol açısından ise Spurs'un hiçbir zaman gerçek bir vizyonu ya da metodolojisi olmadı.
Çünkü son birkaç yıldır gördüğüm kadarıyla, her teknik direktör kendi fikriyle geliyor, biz de onun fikrini uyguluyoruz, sonra o gidiyor, sonra başka biri geliyor, başka biri gidiyor. Bence Arsenal, Ajax, Liverpool gibi gerçek bir futbol stratejisi ve metodolojisi hiç olmadı.”
Tottenham, Championship'e düşerse zor durumda kalabilir mi?
Yurtiçi ve Avrupa'daki rakipler, Spurs'un şu anda canı yanarak aradığı istikrarı yakalamış durumda; ancak işler düzelmeye başlamadan önce durumun çok daha kötüye gideceği – en yetenekli oyuncuların kitlesel olarak takımdan ayrılmasıyla birlikte – son derece gerçek bir tehlike var.
Eğer küme düşme kaçınılmaz olursa, Tottenham - paraşüt ödemeleri ve derin cepleri hesaba katsak bile - ikinci ligden hemen çıkmakta zorlanabilir.
Championship, herkesin iyi gününde herkesi yenebileceği, rekabetin çok yoğun olduğu bir ligdir ve 2026-27 sezonunda, Hollywood'un ortak sahipleri Ryan Reynolds ve Rob Mac'in yönetimindeki Wrexham ile kadrosunda NFL efsanesi Tom Brady'yi barındıran Birmingham City yönetim kurulunun büyük harcamalar yapması muhtemeldir.
M'Poku'ya Spurs'un bir çıkmaza girip tekrar zirveye tırmanamayabileceği sorulduğunda, futbolculuk kariyeri boyunca Belçika, Yunanistan, İtalya, Abu Dabi ve Türkiye'de de forma giymiş olan 34 yaşındaki oyuncu şunları ekledi: "Sıkışıp kalacaklarını ve küme düşeceklerini sanmıyorum. Umarım öyle olur."
Tottenham'ın 2025-26 sezonu fikstürü: Sırada Wolves ile kazanılması gereken maç var
Tottenham’ın ivme kazanmaya başlamak ve tehlike bölgesinden dramatik bir çıkışa imza atmak için bir sonraki fırsatı, cumartesi günü ligin en alt sırasındaki Wolves’a konuk olacağı maçta gelecek; bu karşılaşma, kısa sürede kazanılması zorunlu bir maç haline geldi.
M’Poku, Copper Box Arena’da sahalara dönmeye hazırlanırken maçı uzaktan izleyecekler arasında yer alacak. Yanited ise KSI’nin yönettiği Prime FC takımına karşı aldığı moral bozucu yenilgiyi (8-1) unutmaya çalışacak.
Baller League Sezon 3, www.youtube.com/@BallerLeagueUK adresinden canlı olarak izlenebilir.