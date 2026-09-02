Tottenham Hotspur, geçen sezon küme düşmekten kıl payı kurtulan kadrosunu yenilemek için yaklaşık 320 milyon sterlin harcayarak rekor kıran bir yaz transfer dönemine imza attı. De Zerbi’nin yönetiminde kulüp, üst düzey yeteneklerin peşine agresif şekilde düştü ve Mateus Fernandes ile Sandro Tonali’yi toplam 185 milyon sterline kadrosuna katmak için kulüp içi transfer rekorunu iki kez kırdı.

Spurs, dikkat çeken orta saha takviyelerinin yanı sıra, değeri 145 milyon sterline kadar çıkabilen bir anlaşmayla Manchester City’den Savio ve Omar Marmoush’u da aldı; ayrıca Chelsea’den Mykhailo Mudryk’i satın alma opsiyonu 75 milyon sterlin olan son gün kiralık anlaşmasıyla kadrosuna kattı.

Futbol finans uzmanı Stefan Borson, bu taahhüdün büyüklüğüne dikkat çekerek talkSPORT’a şunları söyledi: "Çok büyük harcama yaptılar. Bence sadece peşin olarak 300 milyon sterlinlik bir harcama seviyesi hayal etmezdiniz. Buna bonuslar bile dahil değil. Sanırım yaklaşık 300 milyon sterlin ve muhtemelen biraz daha fazla."