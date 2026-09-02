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Spurs başı dertte! Tottenham'ın 320 milyon sterlinlik yaz harcama çılgınlığı, kulübü UEFA'nın finansal kurallarını ihlal etme tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir
Kuzey Londra’daki bir devrimin maliyeti
Tottenham Hotspur, geçen sezon küme düşmekten kıl payı kurtulan kadrosunu yenilemek için yaklaşık 320 milyon sterlin harcayarak rekor kıran bir yaz transfer dönemine imza attı. De Zerbi’nin yönetiminde kulüp, üst düzey yeteneklerin peşine agresif şekilde düştü ve Mateus Fernandes ile Sandro Tonali’yi toplam 185 milyon sterline kadrosuna katmak için kulüp içi transfer rekorunu iki kez kırdı.
Spurs, dikkat çeken orta saha takviyelerinin yanı sıra, değeri 145 milyon sterline kadar çıkabilen bir anlaşmayla Manchester City’den Savio ve Omar Marmoush’u da aldı; ayrıca Chelsea’den Mykhailo Mudryk’i satın alma opsiyonu 75 milyon sterlin olan son gün kiralık anlaşmasıyla kadrosuna kattı.
Futbol finans uzmanı Stefan Borson, bu taahhüdün büyüklüğüne dikkat çekerek talkSPORT’a şunları söyledi: "Çok büyük harcama yaptılar. Bence sadece peşin olarak 300 milyon sterlinlik bir harcama seviyesi hayal etmezdiniz. Buna bonuslar bile dahil değil. Sanırım yaklaşık 300 milyon sterlin ve muhtemelen biraz daha fazla."
- Getty Images Sport
Eksik gelir ve maaş bütçesi tuzağı
Tottenham üzerindeki mali baskı, kulübün şu anda Avrupa kupalarında yer almaması nedeniyle daha da artıyor ve bu durum kulübün bilançosunu önemli ölçüde etkiliyor. Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi ile bağlantılı kazançlı yayın gelirleri ve maç günü hasılatı olmadan, Borson kulübün önceki yıllara kıyasla çok büyük bir açıkla faaliyet gösterdiğini tahmin ediyor.
Şöyle dedi: "Çok ağır harcama yaptılar ve açıkçası Avrupa futbolunda olmadıkları için bu sezonun geliri, geçen sezona kıyasla muhtemelen genel olarak yaklaşık 100 milyon sterlin daha düşük." Bu gelir açığı, oyuncu maaşlarındaki artan harcamayı yönetim için yüksek riskli bir kumar haline getiriyor.
Borson, kulübün bunu destekleyecek garanti gelir olmadan fiilen Şampiyonlar Ligi düzeyinde bir maliyet tabanı oluşturduğunu anlattı. Şunları ekledi: "Ve muhtemelen bir sezon için sorun yok. Yani bu sezon da katılamasalardı muhtemelen sorun olmazdı. Ama Şampiyonlar Ligi'nde yer alamazlarsa asıl sınavlarla karşı karşıya kalmaya başlayacaklar."
UEFA'nın katı düzenleyici engelleri
İronik olan şu ki, Tottenham'ın en çok istediği şey, yani Avrupa futboluna dönüş, UEFA'nın katı düzenlemelerinin resmen ihlal edilmesini tetikleyebilir. Premier League ekiplerinin Kadro Maliyet Oranı (SCR) için gelirin yüzde 85'i sınırına uyması gerekirken, UEFA kendi turnuvalarında mücadele eden kulüplerin maliyetlerini yüzde 70'in altında tutmasını şart koşuyor.
Ayrıca UEFA'nın Futbol Kazanç Kuralı (FER), kulüplerin üç yıllık izleme döneminde toplamda 60 milyon euro zararı aşamayacağını belirtiyor. Son transfer dönemindeki devasa harcama göz önüne alındığında, Spurs bu kıtasal kriterler konusunda zaten çok ince bir çizgide yürüyor.
Olası etkiyi değerlendiren Borson, "Bence bir yıl dışarıda kalmak muhtemelen yönetilebilir. Avrupa futboluna katılmaya hak kazanırlarsa Futbol Kazanç testini ihlal edecekler. Her hâlükârda, bundan sonra ne olursa olsun zaten bunun üzerindeler. Üç yıllık bazda en fazla 60 milyon euro darbe alabilirsiniz" dedi.
- Getty Images Sport
Oyuncu satışına duyulan çaresiz ihtiyaç
İhlal riskini azaltmak için Tottenham, önümüzdeki transfer dönemlerinde önemli oyuncu ayrılıklarına yönelmek zorunda kalabilir. Kulüp satışlardan kayda değer kâr elde edemezse, mevcut gidişat FER ile bir çatışmanın kaçınılmaz olduğuna işaret ediyor.
Borson, kulübün hesaplarını kısa sürede dengeleyebilme ihtimaline şüpheyle yaklaştı ve şöyle dedi: "Yani sezon sonunda bir şekilde bazı oyuncuları büyük kârlarla satmayı başaramazlarsa ki bunun olası olduğunu düşünmüyorum, futbol kazanç kuralını derhal ihlal etmeleri muhtemel."
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