Tartışmanın odağında, Salı akşamı Ousmane Dembele'nin ev sahibi takımın 3-2 öne geçmesini sağlayan ve ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce verilen tartışmalı penaltı vardı. Kimmich, Prime'da maçın ardından hakem Sandro Schärer'in kararını "daha çok talihsizlik" olarak nitelendirdi ve "Bu sporun ruhuna aykırı" diye vurguladı.
Çeviri:
"Sporun ruhuna aykırı": Bayern Münih'ten Joshua Kimmich, PSG'de oynadığı muhteşem rekor maçın ardından kural değişikliği çağrısında bulundu
Bayern'in sol bek oyuncusu Alphonso Davies, Münih ceza sahası içinde Dembélé'nin ortaladığı topu kısa mesafeden eliyle kontrol etmişti. Bunun kasıtlı olduğu söylenemezdi; üstelik top önce Davies'in kalçasına çarpmış, oradan da eline sıçramıştı. Yine de video yardımcı hakemi Carlos del Cerro Grande devreye girdi ve Schärer, görüntüleri inceledikten sonra penaltı kararı verdi.
"Sol kol dışarı çıkıyor ve savunma alanını genişletiyor. Bana göre, vücut alanı genişletildiği için bu kesinlikle cezalandırılması gereken bir el faulüdür. Bu görüntülere göre doğru bir karar," dedi Prime hakem uzmanı Lutz Wagner, kurallara bakarak hakeme hak verdi. Ancak Kimmich açıkça farklı bir görüşteydi: "Bu gerçekten sinir bozucu, çünkü arkasında topu ağlara gönderebilecek bir rakip de yok. Bence bu kuralı biraz değiştirebiliriz," diye vurguladı 31 yaşındaki orta saha oyuncusu. O, "ceza sahasındaki her elle oynama penaltı olmasın, bunun yerine bir şekilde başka bir kural bulalım" diye diledi. "Top dizden ele geliyor ve bunun cezası çok belirleyici oluyor, özellikle de bir Şampiyonlar Ligi yarı finalinde."
FCB teknik direktörü Vincent Kompany de penaltı sahnesini "son derece tartışmalı" olarak değerlendirdi. Spor direktörü Max Eberl, karışık bölgede şunları söyledi: "Bunu bolca tartışabiliriz. Top önce vücuda, sonra ele çarpıyor. Bu nedenle belki de bu durum penaltı olarak değerlendirilmemeliydi. Ama şimdi neye kızalım, maalesef o penaltı kararı verdi."
Prime'ın iki uzmanı ve eski milli futbolcular Christoph Kramer ile Mats Hummels de penaltı kararından rahatsız oldular: "Yine süper ağır çekim, bu futboldaki en kötü şey, her şey çok daha kötü görünüyor," diye eleştirdi Kramer. Hummels ise şöyle dedi: "Golün ardından el öylece havaya uçuyor, bu yüzden daha kötü görünüyor. Top kalçadan sekiyor, ben her zaman orada penaltı verilmemesi gerektiğini düşünmüşümdür."
- Getty Images Sport
Joshua Kimmich de şaşkın: FC Bayern ve PSG, Şampiyonlar Ligi tarihinde yeni bir sayfa açıyor
PSG ve Bayern, ilk yarıyı 3-2'lik skorla tamamlayarak Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde tarihin en gol yağmuruna sahne olan ilk yarısını geride bırakmışken, gol şöleni ikinci yarıda da devam etti. Bu süreçte, son derece etkili bir performans sergileyen PSG, Khvicha Kvaratskhelia (56. dakika) ve Dembele'nin (58.) attığı iki golle skoru 5-2'ye taşıdı.
"5-2'den sonra burada neler olduğunu hepiniz gördünüz. Sahada durup 'burada neler oluyor?' diye düşündük. Çünkü kesinlikle üç gol daha kötü değildik," dedi Kimmich, bir saatin biraz üzerinde geçen çok zorlu durum hakkında. "O anda nispeten sakin kalmamız çok önemliydi. O anda zor bir durumdu: Tekrar maça ortak olmak için her şeyi riske atar mısın? Yoksa bir şekilde en kötüsünü önlemeye mi çalışırsın?"
Sonuçta Bayern, önümüzdeki Çarşamba günü kendi sahasında oynanacak rövanş maçında her şeyin hala mümkün olduğu bir çıkış pozisyonu yaratmayı başardı. Dayot Upamecano 65. dakikada 3-5'i yaptı, 8. gol ise maçı Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü yarı final maçı haline getirdi. Kısa bir süre sonra, olağanüstü bir performans sergileyen Luis Diaz skoru 4-5'e getirdi.
"Bir gol yağmurunun yaşanacağı bekleniyordu. Ancak maçın bu kadar açık geçeceği beklenmiyordu," dedi Kimmich, tarihi gösterinin ardından şaşkınlığını dile getirdi. "Maçtan sonra tuhaf bir his var, çünkü kaybettik – ama sadece bir gol farkla. Üçlü savunma ile oynadık, geri döndük, aslında beraberliği yakalamamız gerekiyordu. Özellikle maçın sonlarında Paris yorgundu."
6 Mayıs'ta Allianz Arena'da Kimmich ve arkadaşları, durumu tersine çevirmek için her şeyi yapacaklar. Bayern, Mayıs sonunda Budapeşte'de oynanacak final maçına çıkarsa, orada ya Arsenal ya da Atletico Madrid bekliyor olacak. İspanyollar ile İngilizler arasındaki yarı final ilk maçı Çarşamba günü oynanacak.
FC Bayern Münih'in önümüzdeki maçları
Tarih
Maç
Yarışma
2 Mayıs Cumartesi
FC Bayern - 1. FC Heidenheim
Bundesliga
6 Mayıs Çarşamba
FC Bayern - Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
9 Mayıs Cumartesi
VfL Wolfsburg - FC Bayern
Bundesliga
16 Mayıs Cumartesi
FC Bayern - 1. FC Köln
Bundesliga