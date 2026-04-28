"Sporun ruhuna aykırı": Bayern Münih'ten Joshua Kimmich, PSG'de oynadığı muhteşem rekor maçın ardından kural değişikliği çağrısında bulundu

Bayern'in sol bek oyuncusu Alphonso Davies, Münih ceza sahası içinde Dembélé'nin ortaladığı topu kısa mesafeden eliyle kontrol etmişti. Bunun kasıtlı olduğu söylenemezdi; üstelik top önce Davies'in kalçasına çarpmış, oradan da eline sıçramıştı. Yine de video yardımcı hakemi Carlos del Cerro Grande devreye girdi ve Schärer, görüntüleri inceledikten sonra penaltı kararı verdi.

"Sol kol dışarı çıkıyor ve savunma alanını genişletiyor. Bana göre, vücut alanı genişletildiği için bu kesinlikle cezalandırılması gereken bir el faulüdür. Bu görüntülere göre doğru bir karar," dedi Prime hakem uzmanı Lutz Wagner, kurallara bakarak hakeme hak verdi. Ancak Kimmich açıkça farklı bir görüşteydi: "Bu gerçekten sinir bozucu, çünkü arkasında topu ağlara gönderebilecek bir rakip de yok. Bence bu kuralı biraz değiştirebiliriz," diye vurguladı 31 yaşındaki orta saha oyuncusu. O, "ceza sahasındaki her elle oynama penaltı olmasın, bunun yerine bir şekilde başka bir kural bulalım" diye diledi. "Top dizden ele geliyor ve bunun cezası çok belirleyici oluyor, özellikle de bir Şampiyonlar Ligi yarı finalinde."

FCB teknik direktörü Vincent Kompany de penaltı sahnesini "son derece tartışmalı" olarak değerlendirdi. Spor direktörü Max Eberl, karışık bölgede şunları söyledi: "Bunu bolca tartışabiliriz. Top önce vücuda, sonra ele çarpıyor. Bu nedenle belki de bu durum penaltı olarak değerlendirilmemeliydi. Ama şimdi neye kızalım, maalesef o penaltı kararı verdi."

Prime'ın iki uzmanı ve eski milli futbolcular Christoph Kramer ile Mats Hummels de penaltı kararından rahatsız oldular: "Yine süper ağır çekim, bu futboldaki en kötü şey, her şey çok daha kötü görünüyor," diye eleştirdi Kramer. Hummels ise şöyle dedi: "Golün ardından el öylece havaya uçuyor, bu yüzden daha kötü görünüyor. Top kalçadan sekiyor, ben her zaman orada penaltı verilmemesi gerektiğini düşünmüşümdür."