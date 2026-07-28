2026 Dünya Kupası defteri neredeyse kapandı. Evet, turnuva bir haftadan uzun süre önce sona erdi, ama etkisi hâlâ bir şekilde sürüyor. Dünya Kupaları bunu yapar: hafızada asılı kalır, tam anlamıyla sindirilmesi biraz zaman alır. Bu durum özellikle 48 takımlı bir organizasyon için geçerli; çünkü hikâyelerin yerine oturması zaman alıyor.

Elbette bu Dünya Kupası’ndaki en büyük konu, her şeyin ne kadar Amerikan olduğuydu. İster lojistik, ister biletler, hatta ister siyaset olsun, ABD’de düzenlenen bir turnuvanın gerçekten işleyip işlemeyeceğine dair pek çok soru vardı. Ancak turnuvayı FOX için çok kapsamlı şekilde takip eden Jenny Taft, bunun tam anlamıyla bir başarı olduğunu söylüyor.

"Altı Dünya Kupası takip ettim, ki bu çılgınca ve her açıdan büyük bir onur. Amerika’da farklıydı. Rusya’nın da öne çıkan yönleri vardı, Katar’ın da vardı; ne beklemem gerektiğini gerçekten bilmediğim bir yerdi. Ama bunun Amerika’da olması inanılmazdı ve hayal edebileceğimden bile daha iyiydi" dedi GOAL'e.

Taft, çok az kişinin olduğu kadar içeriden oradaydı. Amerikalı muhabir, ABD Erkek Milli Takımı'nın turnuva serüvenini çok yakından takip etti ve takımın iyi ve kötü anlarını kayıt altına alan sürekli bir ses oldu.

Taft, "Bence takım çok kenetlenmiş bir gruptu. Herhangi bir Dünya Kupası’ndaki en zor şey, İspanya dışındaki herkes için her an bitebilecek olması. Bu yüzden [ABD Erkek Milli Takımı] kaybedip her şey aniden sona erdiğinde, bu grubun yaşadığı özel yolculuk nedeniyle gerçekten çok üzücü hissettirdi. Gerçekten çok ani bitiyor. Teknik ekip çok yakındı. Bir kültürleri vardı" diye ekledi.

Ve Belçika’ya elendiklerinde odağını başka yöne çevirdi. Taft, Fransa Milli Takımı’nı da takip etti ve final sırasında da oradaydı, değerlendirmelerde bulundu.

Fransa’yı takip etmesi hakkında, "2018’den beri onlarla küçük de olsa bir ilişkim var. Bu yüzden onları yeniden görmek ve gerçekten beni de takımlarının çevresinde bulunabilecek bir muhabir olarak güvendiklerini hissetmek güzeldi" dedi.

Bu nedenle Taft için harika bir yaz oldu; hem bir gazeteci hem de tam bir futbol tutkunu olarak. Tüm bunları da Mic'd Up'ın son bölümünde anlattı. Bu, GOAL'ün ABD'de ve dünyada futbolun durumuna ilişkin analistlerin, spikerlerin ve diğer yorumcuların bakış açılarına başvurduğu düzenli bir içerik serisi.

NOT: Bu röportaj, kısalık ve netlik amacıyla hafifçe düzenlenmiştir.