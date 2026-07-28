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Jenny Taft GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

‘Sporu burada her açıdan ileri taşıdı’ - FOX’tan Jenny Taft, USMNT’nin performansını, Cape Verde’nin serüvenini ve Amerika’da futbolun Dünya Kupası sonrası büyümesini değerlendiriyor

FEATURES
Analysis
ABD
İspanya
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası
M. Pochettino

Mikrofon açık: Fox'tan Jenny Taft, ABD Milli Takımı'nın takım içi uyumunu övdü ve Dünya Kupası'nın gelecekteki futbolseverler için bir sıçrama tahtası olabileceğini söyledi.

2026 Dünya Kupası defteri neredeyse kapandı. Evet, turnuva bir haftadan uzun süre önce sona erdi, ama etkisi hâlâ bir şekilde sürüyor. Dünya Kupaları bunu yapar: hafızada asılı kalır, tam anlamıyla sindirilmesi biraz zaman alır. Bu durum özellikle 48 takımlı bir organizasyon için geçerli; çünkü hikâyelerin yerine oturması zaman alıyor.

Elbette bu Dünya Kupası’ndaki en büyük konu, her şeyin ne kadar Amerikan olduğuydu. İster lojistik, ister biletler, hatta ister siyaset olsun, ABD’de düzenlenen bir turnuvanın gerçekten işleyip işlemeyeceğine dair pek çok soru vardı. Ancak turnuvayı FOX için çok kapsamlı şekilde takip eden Jenny Taft, bunun tam anlamıyla bir başarı olduğunu söylüyor.

"Altı Dünya Kupası takip ettim, ki bu çılgınca ve her açıdan büyük bir onur. Amerika’da farklıydı. Rusya’nın da öne çıkan yönleri vardı, Katar’ın da vardı; ne beklemem gerektiğini gerçekten bilmediğim bir yerdi. Ama bunun Amerika’da olması inanılmazdı ve hayal edebileceğimden bile daha iyiydi" dedi GOAL'e.

Taft, çok az kişinin olduğu kadar içeriden oradaydı. Amerikalı muhabir, ABD Erkek Milli Takımı'nın turnuva serüvenini çok yakından takip etti ve takımın iyi ve kötü anlarını kayıt altına alan sürekli bir ses oldu.

Taft, "Bence takım çok kenetlenmiş bir gruptu. Herhangi bir Dünya Kupası’ndaki en zor şey, İspanya dışındaki herkes için her an bitebilecek olması. Bu yüzden [ABD Erkek Milli Takımı] kaybedip her şey aniden sona erdiğinde, bu grubun yaşadığı özel yolculuk nedeniyle gerçekten çok üzücü hissettirdi. Gerçekten çok ani bitiyor. Teknik ekip çok yakındı. Bir kültürleri vardı" diye ekledi.

Ve Belçika’ya elendiklerinde odağını başka yöne çevirdi. Taft, Fransa Milli Takımı’nı da takip etti ve final sırasında da oradaydı, değerlendirmelerde bulundu.

Fransa’yı takip etmesi hakkında, "2018’den beri onlarla küçük de olsa bir ilişkim var. Bu yüzden onları yeniden görmek ve gerçekten beni de takımlarının çevresinde bulunabilecek bir muhabir olarak güvendiklerini hissetmek güzeldi" dedi.

Bu nedenle Taft için harika bir yaz oldu; hem bir gazeteci hem de tam bir futbol tutkunu olarak. Tüm bunları da Mic'd Up'ın son bölümünde anlattı. Bu, GOAL'ün ABD'de ve dünyada futbolun durumuna ilişkin analistlerin, spikerlerin ve diğer yorumcuların bakış açılarına başvurduğu düzenli bir içerik serisi. 

NOT: Bu röportaj, kısalık ve netlik amacıyla hafifçe düzenlenmiştir.

  • usmnt Getty Images

    USMNT'nin yazında

    GOAL: Ortalık yatıştığına göre, USMNT'nin yazını şimdi nasıl değerlendiriyorsun? Başarılı mıydı? Yoksa biraz beklentinin altında mı kaldı? Bunu şu anda nasıl ifade edersin?

    TAFT: Bunu çok düşündüm ve bence neredeyse iki şey aynı anda doğru olabilir.

    Bu takıma bir bütün olarak, bir ülkeyi arkasına almasına ve insanları heyecanlandırmasına bakabiliriz. Annem, arkadaşlarım ve tanıdığım herkes bana daha önce hiç olmadığı kadar farklı şekillerde U.S. Soccer hakkında mesaj atıyordu, dolayısıyla bu bir başarı sayılabilir. Sportif ilerleme var, birlikte "Country Roads" söylemek var ve stada gelen taraftarlar var. Bence U.S. Soccer uzun zamandır o anları ve o desteği bekliyordu ve bu inanılmaz hissettirdi. Gerçekten öyleydi... "Country Roads"u oturup dinlemenin ne kadar harika olduğunu aklımdan çıkaramıyordum; taraftarlar Mauricio Pochettino'nun adını tezahüratlarla söylüyor, o da neredeyse duygulanıyordu. Bir Dünya Kupası'nın duygusunu ve bunun ne anlama geldiğini görmezden gelemezsiniz.

    Bence takım çok sıkı bir gruptu... Bazen muhabirlerin "ortam çok iyi" demesi fazla tekrarlanıyor. Sanki ben de bunu çok sık söylüyormuşum gibi hissettim ama gerçekten o kadar iyiydi. Yani takım birbirini gerçekten ama gerçekten çok seviyordu. Birbirlerinin etrafında kenetlenmişlerdi. Birbirlerine inanıyorlardı. Bu gerçekten çok özel bir şeydi. Bu açıdan çok olumlu olsa da, kaybetme biçimleri nedeniyle son derece hayal kırıklığı yaşayabiliriz ve onlar da bunun farkında.

    Utanç verici bir yenilgiydi ve bence o oyuncular bunu uzun süre atlatamayacak. Ama yine de bunun burada Amerika'da sporu her açıdan ileri taşıdığını düşünüyor muyum? Az önce buradaki kasabaya girdim. Çocukların üzerinde çok sayıda forma gördüm ve sadece ABD formaları da değildi. Yani bu inanılmaz. Sanırım bunun farkındalığı bende geçmişe göre daha fazla oluştu. 2026 yazının bir parçası olduğumuzu söyleyecek olmak gerçekten çılgınca.

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  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    ABD'de futbol için bunun anlamı neydi?

    GOAL: Özellikle şu anda biraz birleştirici bir güce ihtiyaç duymuş olabilecek ABD için, ülkenin desteğini almak sizce ne kadar önemliydi?

    TAFT: Önemliydi ve bence hepimiz, dünyanın dört bir yanından gelen bu taraftarların Amerika'ya gelip buraya âşık olmasından büyük gurur duyabiliriz. Bu gerçekten çok ferahlatıcıydı. Boston'daki arkadaşlarımın bana, "İskoçları duydun mu?" demesi çok ferahlatıcıydı. Ben de, "Evet!" diyordum.

    Her meme'i sevdim. Daha önce hiç futbol izlememiş arkadaşlarımın bana Erling Haaland fotoğrafları mesaj atmasını sevdim. Bunların hepsini sevdim. Dünyanın dört bir yanından gelen taraftarların Amerika'ya gelip Amerika'ya âşık olduğunu görmek, ranch sosunu evlerine götürmeleri; hepimiz o memelerin hepsini gördük, ama bu gerçekten güzel bir şey.

    GOAL: Taraftarlardan bu enerjiyi ve birlik duygusunu bekliyor muydunuz?

    TAFT: Bekliyordum. Başladığı anda bunun olacağını hissediyordum. Hatta ilk güne kadar hepimiz, "Bu ne zaman başlayacak? Bu tren ne zaman hareket edecek?" diyorduk. Arjantin taraftarlarının Katar'ı ele geçirdiğini görmüştüm. Bence hepimiz bu enerjinin geleceğini biliyorduk. Gerçekten inanılmaz bir şekilde ivme kazandı ve izlenme rakamlarında kırılan rekorları görmek de benim çok hoşuma gitti. İnsanların futbola en güzel şekilde heyecan duyduğunu görmek beni çok heyecanlandırdı.

    Ayrıca Fox Sports'un ortaya koyduğu işle de gurur duyuyorum. Bir Dünya Kupası'nda bunu sık sık düşünüyorum; evet, kamera önünde olanlar var ama kamera arkasında da ailelerinden altı hafta uzak kalan ve çılgın saatlerde çalışan çok harika çalışma arkadaşlarım var. Bir de 104 maç gerçekten çılgın bir şey. Fox büyük organizasyonları sever ama 104 maçı bunu söylerken bile kavramak oldukça zor, bir de seyahat eden setlerin yoğunluğu vardı. Yani bunu mümkün kılan çok fazla insan vardı. Umarım izleyicilere bu Dünya Kupası'nı yaşarken istedikleri her şeyi verebildiğimiz o nihai işle hepimizin ne kadar gurur duyabileceğini düşünmeyi seviyorum.


  • Cape Verde fansGetty

    Genişletilmiş formatta

    GOAL: 48 takımlı Dünya Kupası’nın işe yaradığını düşünüyor musunuz? Şimdi buna nasıl bakıyorsunuz?

    TAFT: Bence işe yaradı. Yani Cape Verde bunun işe yaradığının adeta kusursuz bir örneği. Dünya Kupası kura çekiminde D.C.'de teknik direktörleriyle tanıştığımı hatırlıyorum ve sadece orada olmaktan mutluydu. Sanırım basın sorumlusu arkadaşı gibiydi ve, "Bize bakın!" diyordu. Bu turnuvanın müthiş hikâyelerinden biri oldular ve hepimiz FIFA Dünya Kupası 2026'dan Cape Verde'i hatırlayacağız.

    Ayrıca asla öngöremeyeceğiniz şeyler de var. Dünya Kupası'nda her zaman çılgın şeyler, hikâyeler ve inanılmaz bir çıkış yapan oyuncular olacaktır. Ne alacağımızı bilmememizi ve sonunda çok ama çok daha fazlasını elde etmemizi seviyorum.

    GOAL: Favori bir hikâyeniz var mıydı? Ya da takip etmekten en çok keyif aldığınız bir bölüm?

    TAFT: Cape Verde'i düşünmemek benim için zor. Curacao'yu da düşündüm; tüm o inançları ve Hristiyan ilahileriyle. Mark McKenzie ve ABD'den gelen duayı görmek de gerçekten hoşuma gitti.

    Önümüzde böyle bir örnek olacak ve gelecekte bunu çok sayıda sporcudan duyacağız; "O yaz bunu izlediğimi hatırlıyorum" diyecekler. Bu benim için çok havalı. Fransa takımının çevresinde olmayı çok sevdim çünkü 2018'den beri onlarla aramda biraz ilişki var. Bu yüzden onları yeniden görmek ve benim de bir muhabir olarak takımlarının çevresinde olmama gerçekten güvendiklerini hissetmek güzeldi. Fransa takımıyla bu ilişkileri sürdürebilmek benim için çok şey ifade etti ve kaybetmelerine üzüldüm. Ama sonunda İspanya'nın ne kadar iyi göründüğünü düşününce, bence bu çok mantıklıydı.

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    Dünya Kupası mirası üzerine

    GOAL: Ve bunu tamamlamak adına, 10, 20, belki 50 yıl sonra dönüp baktığımızda sizce bu Dünya Kupası'nın mirası ne olacak?

    TAFT: Mirasın ne kadar büyük olduğunu henüz bildiğimizi bile sanmıyorum. Bence bu, gelecekteki çok sayıda harika sporcu için oyunu değiştiren ve zemini hazırlayan bir yaz olarak hatırlanacak. Açıkçası ben de henüz bilmiyorum. Fox TV ile yaptıklarımızla gurur duyduğumu biliyorum. Bence bu mirası şu anda tarif etmek bile zor. Hepimizin buna küçük de olsa bir şekilde dahil olmuş olmasından büyük gurur duyuyorum.