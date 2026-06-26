"Casa Milan'da transfer zirvesi: Gerry Cardinale de orada." Sportmediaset, bu sabah Milan'ın genel merkezinde, kulübün Amerikalı sahibi ile RedBird tarafından Rossoneri'de yeni bir dönem başlatmak üzere göreve getirilen yeni yönetim kadrosu arasında gerçekleşen transfer zirvesini bu başlıkla aktarıyor.





"Liverpool modeli"ni örnek alarak daha yalın bir şirket yapısı tercih eden Cardinale, Ruben Amorim'in liderliğindeki yeni dönemde kulübün alacağı her kararda söz sahibi olmak istiyor. Sportmediaset'in de vurguladığı gibi, bu sabah Casa Milan'da yeni sezonu planlamak üzere düzenlenen toplantıda RedBird'ün temsilcisinin de hazır bulunması tesadüf değil.



