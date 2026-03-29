Sportmediaset - Juventus, Milan Vlahovic'ten vazgeçmiyor: Rossoneri'nin teklifi ve planı

Juventus, Sırp forvetin sözleşmesini uzatmak için çalışıyor; ancak Milan da bu oyuncuyu yakından takip ediyor ve görüşmelere dahil olmaya hazır.

Dusan Vlahovic, Juventus ile sözleşme uzatımı konusunda görüşüyor, ancak Bianconeri için bir tehlike var: Milan.


SportMediaset'in iddiasına göre, Rossoneri Sırp forvetten vazgeçmedi ve görüşmelere dahil olmaya hazır.


Vlahovic, son saatlerde geleceğin hücum hattı için bir transfer daha gerçekleştiren (Partizan Belgrad'dan 2007 doğumlu Andrej Kostic) Milan'ın uzun süredir ilgilendiği bir isim ve eski Fiorentina oyuncusu ile Juventus arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasıyla bu transfer konusu da gündeme gelebilir.

  • VLAHOVIC-JUVE: SÖZLEŞME UZATMA GÖRÜŞMELERİ

    Geçtiğimiz günlerde Dusan Vlahovic, Torino'da babası Milos'u ağırladı; bu ziyaret, sahalara dönüşünün ardından durumun bir değerlendirmesini yapmak için de bir fırsat oldu.


    Vlahovic Senior'ın ziyareti sırasında İtalya'da bulunmayan Damien Comolli ile herhangi bir temas kurulmadı, ancak Juventus yine de 2000 doğumlu oyuncunun sözleşmesini uzatmak için çalışıyor.


    Luciano Spalletti'nin ısrarı üzerine kulüp, 2022'de imzalanan ve oyuncunun bu sezon 12 milyon euro net kazanç elde etmesini sağlayan sözleşmeyi yenilemek için menajer Darko Ristic ile görüşmeleri yeniden başlattı.


    Juventus'un planı, çok uzun olmayan (iki yıllık) yeni bir sözleşme sunmak ve bonuslar hariç sezon başına 6,5-7 milyon euro arasında, Kenan Yıldız'ın maaşından biraz daha düşük bir ücret teklifetmek. Son zamanlarda sözleşme uzatmasının önündeki en ciddi engel olan Ristic ve ekibine ödenecek komisyonlar konusu da çözülmesi gereken bir konu.

  • MILAN'IN PLANI

    Bu senaryoya Milan da dahil oluyor; SportMediaset’e göre kulüp, Vlahovic’i ikna etmek için bir strateji belirlemiş durumda.


    Haberde, Rossoneri'nin ekonomik teklifini eşitleyebileceği veya hafifçe yukarı doğru revize edebileceği, ancak bunun yerine iki yıllık sözleşme yerine üç yıllık bir sözleşme sunabileceği belirtiliyor.

  • VLAHOVIC-MILAN: ETKENLER

    Dikkate alınması gereken bazı faktörler var. Vlahovic transferi, Milan’ın bütçesini oldukça etkileyecektir; ancak kulüp, yeni bir forvet için cüzdanını açmak zorunda kalmayacaktır.


    Ayrıca, SportMediaset'e göre sezon sonunda Milano'dan ayrılabilecek olan Rafael Leao'nun durumu da göz önünde bulundurulmalıdır; bu transfer, Vlahovic'e yapılacak teklifi dengeleyecek bir maaş tasarrufu sağlayacaktır.


    Vlahovic, Rossoneri'de iki buçuk sezon boyunca Juventus'ta teknik direktörü olan ve 2023-24 sezonunda Coppa Italia'yı kazandığı Massimiliano Allegri ile yeniden bir araya gelecektir.

