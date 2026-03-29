Geçtiğimiz günlerde Dusan Vlahovic, Torino'da babası Milos'u ağırladı; bu ziyaret, sahalara dönüşünün ardından durumun bir değerlendirmesini yapmak için de bir fırsat oldu.





Vlahovic Senior'ın ziyareti sırasında İtalya'da bulunmayan Damien Comolli ile herhangi bir temas kurulmadı, ancak Juventus yine de 2000 doğumlu oyuncunun sözleşmesini uzatmak için çalışıyor.





Luciano Spalletti'nin ısrarı üzerine kulüp, 2022'de imzalanan ve oyuncunun bu sezon 12 milyon euro net kazanç elde etmesini sağlayan sözleşmeyi yenilemek için menajer Darko Ristic ile görüşmeleri yeniden başlattı.





Juventus'un planı, çok uzun olmayan (iki yıllık) yeni bir sözleşme sunmak ve bonuslar hariç sezon başına 6,5-7 milyon euro arasında, Kenan Yıldız'ın maaşından biraz daha düşük bir ücret teklifetmek. Son zamanlarda sözleşme uzatmasının önündeki en ciddi engel olan Ristic ve ekibine ödenecek komisyonlar konusu da çözülmesi gereken bir konu.