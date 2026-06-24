Milan’ın transfer piyasası henüz tam anlamıyla hareketlenmedi; zira Gerry Cardinale ve Zlatan Ibrahimovic’in yeni teknik direktör Ruben Amorim’e destek verecek yönetim kadrosunu belirleme sürecinin uzun sürmesi nedeniyle rakiplerine kıyasla bir miktar gecikmeli bir başlangıç yaptı. Portekizli teknik direktör, geçtiğimiz günlerde kadrodaki en önemli oyunculardan bazılarıyla – özellikle Maignan ve Rabiot ile – birkaç kez görüşerek yeni teknik proje konusunda onları rahatlattı ve kadroda ne kadar önemli bir yer tuttuklarını vurguladı; ancak kadroyu tamamlamak için yeni transferler beklediği de açıkça ortada.
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Sportitalia - Milan, Benfica'dan Richard Rios için ilk görüşmeler: Roma'nın 2025'teki başarısız transfer girişimi ve Napoli'nin de ilgisi
GÖZLER PORTEKİZ’DE
Takımdan ayrılacak oyuncular konusunda somut fırsatların ne olacağını beklerken, Sportitalia’ya göre Rossoneri kulübü ve yeni oyuncu transferi direktörü Hendrik Almstadt, kadroyu güçlendirmek için bazı olası fırsatları araştırmaya başlıyor. Bu fırsatlardan biri Portekiz’e, daha spesifik olarak Benfica’ya uzanıyor. Burada, 2000 doğumlu Kolombiyalı orta saha oyuncusu Richard Rios, Avrupa’daki ilk sezonundan pek memnun değil. 45 maçta forma giyip istatistiksel olarak umut verici bir performans sergilemiş (8 gol ve 6 asist) olmasına rağmen, geçen yaz Roma’nın da ilgilendiği eski Palmeiras oyuncusu, yeni bir kulüp arayışına çıkma olasılığını dışlamıyor.
BİRÇOK KİŞİNİN BEĞENİSİNİ KAZANIYOR
Sportitalia’ya göre, oyuncunun durumunu araştırmaya ve ilk görüşmeleri yapmaya başlayan kulüpler arasında Milan da yer alıyor. İtalya’ya transfer olmaya istekli olup olmadığını ve Benfica’nın sunduğu koşulları anlamak için gayri resmi temaslar kuruluyor. Benfica, bir yıl önce Palmeiras’tan yaklaşık 27 milyon avroya bu oyuncuyu transfer etmiş ve Haziran 2030’a kadar geçerli bir sözleşme imzalatmıştı. Atletico Madrid, Bournemouth ve Napoli de oyuncunun peşinde olduğu söyleniyor.