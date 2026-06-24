Sportitalia - Milan, Benfica'dan Richard Rios için ilk görüşmeler: Roma'nın 2025'teki başarısız transfer girişimi ve Napoli'nin de ilgisi

Milan’ın transfer piyasası henüz tam anlamıyla hareketlenmedi; zira Gerry Cardinale ve Zlatan Ibrahimovic’in yeni teknik direktör Ruben Amorim’e destek verecek yönetim kadrosunu belirleme sürecinin uzun sürmesi nedeniyle rakiplerine kıyasla bir miktar gecikmeli bir başlangıç yaptı. Portekizli teknik direktör, geçtiğimiz günlerde kadrodaki en önemli oyunculardan bazılarıyla – özellikle Maignan ve Rabiot ile – birkaç kez görüşerek yeni teknik proje konusunda onları rahatlattı ve kadroda ne kadar önemli bir yer tuttuklarını vurguladı; ancak kadroyu tamamlamak için yeni transferler beklediği de açıkça ortada.