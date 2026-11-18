Gelecek maçlar MIL Serie A 12:00 FRC

Ruben Amorim 2001 doğumlu savunma oyuncusunu çok beğeniyor ve onu Milanello'da kollarını açarak karşılar. Geçen sefer de ona şu mesajı göndermişti: "Goncalo, benimle Milan'a gel; büyük işler yapmak istiyoruz."

Inacio, Sporting Lizbon için sıradan bir oyuncu değil; takımın kaptanı. Bu nedenle onunla ilgili her kararın büyük bir dikkatle alınması gerekiyor. Geçen yaz başkan Frederico Nuno Faro Varandas, Milan'a transferinin evraklarını onaylamaya yanaşmamıştı. Ancak şimdi bazı şeyler değişiyor.

Sporting Lizbon yönetimi, Inacio konusunu geçtiğimiz günlerde kendi içinde görüşerek nihai bir karara vardı: Goncalo ocak ayında satılamaz olarak görülmeyecek. Bu, Portekizli millî oyuncunun geleceğinde çok şeyi değiştirebilecek önemli bir gelişme.

Inacio ocak ayında Sporting'den ayrılabilir, ancak bunun vazgeçilmez bir koşulu var. Nedir o? Çok yüksek bir teklif. Bonuslara göre değişmekle birlikte başlangıç noktası 40 milyon civarında olacak. Ancak satışa yönelik bu açıklık, pazarlığa da hazır oldukları anlamına gelebilir.

Inacio ile Amorim'in menajerleri aynı. Milan ile ilişkiler çok iyi ve taraflar oldukça düzenli biçimde yazışıyor. Sözleşme şartlarında anlaşmak kesinlikle sorun olmayacaktır. Şimdi karar, yakında futbol yapılanmasının başına geçecek Markus Krosche ile birlikte teknik direktörü Amorim'in isteğini yerine getirerek 2001 doğumlu oyuncu için kararlı bir girişim başlatıp başlatmayacağına karar verecek olan Gerry Cardinale'de.