Chwitscha Kwarazchelia (86. ve 90.+4) ve Joao Vitinha (74.) açık maçı belirledi. Daha önce Chelsea'den Malo Gusto (28.) ve Enzo Fernandez (57.) Bradley Barcola (10.) ve Ousmane Dembelé (40.)'nin gollerine iki kez cevap vermişti.

Bu arada, Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde Bodö/Glimt bir sonraki futbol şölenini kutladı. Ev sahibi takım, kendi sahasında Sporting'i 3-0 (2-0) mağlup etti.

Geçen yılın finalisti Inter Milan'ı playofflarda eleyen outsider, şimdi çeyrek finale yükselme şansını yakaladı. Orada Bayer Leverkusen bekliyor olabilir. Werkself, FC Arsenal ile oynadığı ilk maçta 1:1 (0:0) berabere kalmıştı.