Sporting CP’nin 35 milyon avroluk teklifi reddetmesinin ardından Atlético Madrid, Morten Hjulmand için son bir teklif hazırlıyor

A Bola’ya göre, Atlético, Hjulmand için müzakere masasına geri dönmeye hazır ve orta saha oyuncusu için Sporting CP’nin belirlediği değerle uyumlu olması beklenen yeni bir teklif hazırlıyor. 35 milyon avroluk (30 milyon avro sabit artı 5 milyon avro ek ödeme) ilk teklifin Portekiz ekibi tarafından reddedilmesinin ardından, İspanyol devi artık Diego Simeone’nin öncelikli hedefi olan oyuncuyu kadrosuna katmak için teklifini yükseltmeye hazır.

Sporting başkanı Frederico Varandas, müzakereler boyunca tutumunda kararlılığını korudu. Kulüp, herhangi bir anlaşma için zorunlu sabit temel tutarı 40 milyon avro olarak belirlerken, önümüzdeki sezonlarda elde edilecek toplam mali kazancı en üst düzeye çıkarmak amacıyla performansa bağlı primleri de içeren bir yapı üzerinde ısrar ediyor. Atleti’nin artık bu temel tutara ulaşmaya hazır olmasıyla birlikte, bir ilerleme sağlanmasının an meselesi olduğu düşünülüyor.



