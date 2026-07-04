Getty Images Sport
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Sporting CP’nin 35 milyon avroluk teklifi reddetmesinin ardından Atlético Madrid, Morten Hjulmand için son bir teklif hazırlıyor
Atleti, Sporting kaptanını transfer etmek için çabalarını yoğunlaştırdı
A Bola’ya göre, Atlético, Hjulmand için müzakere masasına geri dönmeye hazır ve orta saha oyuncusu için Sporting CP’nin belirlediği değerle uyumlu olması beklenen yeni bir teklif hazırlıyor. 35 milyon avroluk (30 milyon avro sabit artı 5 milyon avro ek ödeme) ilk teklifin Portekiz ekibi tarafından reddedilmesinin ardından, İspanyol devi artık Diego Simeone’nin öncelikli hedefi olan oyuncuyu kadrosuna katmak için teklifini yükseltmeye hazır.
Sporting başkanı Frederico Varandas, müzakereler boyunca tutumunda kararlılığını korudu. Kulüp, herhangi bir anlaşma için zorunlu sabit temel tutarı 40 milyon avro olarak belirlerken, önümüzdeki sezonlarda elde edilecek toplam mali kazancı en üst düzeye çıkarmak amacıyla performansa bağlı primleri de içeren bir yapı üzerinde ısrar ediyor. Atleti’nin artık bu temel tutara ulaşmaya hazır olmasıyla birlikte, bir ilerleme sağlanmasının an meselesi olduğu düşünülüyor.
- Getty Images Sport
Sezon öncesi hazırlık döneminden önce anlaşmayı sonuçlandırmak
Söz konusu tüm taraflar – Sporting, Atlético ve Hjulmand – konunun bir an önce çözüme kavuşturulması için çaba gösteriyor. Hedef, önümüzdeki hafta içinde transferi sonuçlandırarak, 26 yaşındaki oyuncunun geleceğinin, Rui Borges'in takımının 11 Temmuz'da Algarve'deki sezon öncesi kampına gitmeden önce netleşmesini sağlamak. Madrid'de de bu aciliyet hissi paylaşılıyor; Simeone, Danimarkalı oyuncuyu mümkün olan en kısa sürede taktiksel düzenine dahil etmek istiyor.
Danimarka milli takım oyuncusu, Alvalade’deki etkileyici performansı sonrasında mevcut transfer piyasasının en önemli isimlerinden biri haline geldi. Lecce’den transfer edildiğinden bu yana Hjulmand, kısa sürede takımın kalbi haline geldi; kaptanlık pazubandını taktı ve taktik zekası, top kazanma becerisi ve liderliğiyle büyük övgüler topladı. Onun ayrılışı, Lizbon’daki son derece başarılı bir dönemin sonunu işaret ediyor.
Lizbon’a Elveda
Hjulmand, takım arkadaşlarına ve teknik kadroya çoktan veda etti. Sporting’de geçirdiği üç yılın ardından, 26 yaşındaki kaptan, Estadio José Alvalade’deki serüveninin doğal bir sonuca ulaştığını düşünüyor. Danimarka milli takım oyuncusu, daha geçen yıl transfer olmak istiyordu, ancak kulüp o dönemde ayrılmasını engellemişti.
Manchester United 2025 yılında ilk kez ilgi gösterdiğinde, Sporting kaptanını elinde tutmak için kararlı bir tutum sergilemişti. Ancak bu direnişin önemli bir şartı vardı: Hjulmand’a bu yaz “uygun bir bedel” karşılığında ayrılmasına izin verileceği sözü verilmişti. Bu anlaşma artık yürürlüğe girdiğinden, eski Lecce oyuncusu kendini daha yüksek bir seviyede sınamaya hazır.
- Getty Images
Atlético, Milan’ı yendi
Hjulmand, özellikle Ruben Amorim’in teknik direktör olarak atanmasının ardından AC Milan’a transfer olacağı yönündeki iddialarla sıkça anılıyordu. Ancak, bu defansif orta saha oyuncusunu kadrosuna katma konusunda artık Atlético açık ara favori konumuna geldi.
Hjulmand, Lizbon formasıyla tüm turnuvalarda oynadığı 141 maçta 10 gol attı ve 12 asist yaptı. Portekiz'deki son derece başarılı döneminde, iki Primeira Liga şampiyonluğu ve Portekiz Kupası dahil olmak üzere üç büyük kupa kazandı.
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