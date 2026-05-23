Sporting CP kaptanı, İspanyol devleriyle ilgili transfer söylentilerine değinirken Real Madrid'in ilgisini "büyük bir onur" olarak nitelendirdi

Hjulmand, kendisini İspanya'nın başkentine yönelik yüksek profilli bir transferle ilişkilendiren artan haberlere yanıt verdi. Sporting CP'nin kaptanı, Primeira Liga'da olağanüstü bir form sergiliyor ve Real Madrid yönetimi, önümüzdeki sezon için orta saha seçeneklerini yenilemek amacıyla onun performanslarını yakından takip ediyor.

Söylentilere değinen Hjulmand, 15 kez Avrupa şampiyonu olan kulüp tarafından değerlendirilmesinden duyduğu gururu gizlemedi. "Adımın Real Madrid gibi bir kulüple anılması benim için büyük bir onur, ancak ben Sporting'deyim ve bu kulübe büyük sevgi besliyorum. Bu nedenle, odak noktam burada olmak ve yarınki maç. Yarınki maçtan sonra geleceğim hakkında konuşacağım, bu kesin. İlk 11'de yer alıp almayacağıma gelince, iyi antrenman yaptım ama bu teknik direktöre bağlı" dedi.