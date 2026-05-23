Getty Images Sport
Çeviri:
Sporting CP kaptanı, İspanyol devleriyle ilgili transfer söylentilerine değinirken Real Madrid'in ilgisini "büyük bir onur" olarak nitelendirdi
Danimarkalı yıldız, Bernabéu ile ilgili söylentilerden gurur duyuyor
Hjulmand, kendisini İspanya'nın başkentine yönelik yüksek profilli bir transferle ilişkilendiren artan haberlere yanıt verdi. Sporting CP'nin kaptanı, Primeira Liga'da olağanüstü bir form sergiliyor ve Real Madrid yönetimi, önümüzdeki sezon için orta saha seçeneklerini yenilemek amacıyla onun performanslarını yakından takip ediyor.
Söylentilere değinen Hjulmand, 15 kez Avrupa şampiyonu olan kulüp tarafından değerlendirilmesinden duyduğu gururu gizlemedi. "Adımın Real Madrid gibi bir kulüple anılması benim için büyük bir onur, ancak ben Sporting'deyim ve bu kulübe büyük sevgi besliyorum. Bu nedenle, odak noktam burada olmak ve yarınki maç. Yarınki maçtan sonra geleceğim hakkında konuşacağım, bu kesin. İlk 11'de yer alıp almayacağıma gelince, iyi antrenman yaptım ama bu teknik direktöre bağlı" dedi.
- AFP
Mourinho'nun Madrid'e dönüşü için bir numaralı hedefi
26 yaşındaki oyuncuya gösterilen ilgi, Jose Mourinho’nun Bernabeu’daki teknik direktörlük koltuğuna sansasyonel bir dönüş yapmaya hazırlandığına dair haberlerle aynı zamana denk geliyor. Portekizli teknik adamın, görevinden ayrılacak olan Alvaro Arbeloa’nın yerine geçmesi durumunda orta sahasını sağlamlaştıracak ideal aday olarak Hjulmand’ı belirlediği bildiriliyor. Madrid, bu oyuncuyu kadrosuna katmak için Sporting CP’nin yıldızına yaklaşık 50 milyon avroya mal olabilecek bir transferi onaylamak zorunda kalabilir.
Sporting'in menajeri Rui Borges de duruma ilişkin görüşünü dile getirerek, Hjulmand'ın yeteneğinin bu ilgiyi kaçınılmaz kıldığını kabul etti. "Real Madrid'in Hjulmand'a ilgisi mi? Bunu doğal buluyorum, özellikle de onun ne kadar harika bir oyuncu olduğunu ve Sporting'de geçirdiği muhteşem sezonları düşünürsek. Kalitesi herkes için ortada. Real Madrid veya başka bir kulübün onu istemesi ya da hakkında konuşması beni hiç şaşırtmıyor, bu işin yapıldığına dair bir işaret. Bir lider olarak bu beni mutlu ediyor," dedi Borges.
Son düdükle birlikte kader belli oldu
Övgülere rağmen Hjulmand, profesyonel olarak önündeki göreve odaklanmaya kararlı. Sporting, Pazar günü Taca de Portugal finalinde Torreense ile oynayacağı son resmi maça hazırlanıyor ve orta saha oyuncusu, sezon resmi olarak sona erene kadar transferle ilgili kesin bir kararın alınmayacağını veya açıklanmayacağını vurguladı.
Kaptan, kişisel transfer konuşmalarından çok kupa kazanmanın önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Şu an geleceğim hakkında konuşmak için doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Odak noktamız Sporting ve yarınki maç olmalı, özellikle de bu sezon henüz hiçbir kupa kazanmadığımız için. Bu en önemli şey. Sezonun son maçı bittikten sonra geleceğim hakkında konuşacağım."
- Getty Images Sport
Madrid'de değişim dolu bir yaz
Madrid, ulusal veya Avrupa sahnesinde önemli bir başarıya imza atamadığı iki sezonun ardından önemli bir dönüşüm dönemine giriyor. Başkan Florentino Perez’in kadroda büyük çaplı bir yeniden yapılanmayı desteklemesi bekleniyor ve Hjulmand, kulübün orta sahada uzun vadeli istikrar sağlayabileceğine inandığı oyuncu profilini temsil ediyor.
Mourinho'nun teknik direktörlük koltuğuna geçme ihtimali ve efsanevi isim Toni Kroos'un teknik direktörlük göreviyle anılmasıyla birlikte, Bernabeu'da kapsamlı yapısal değişiklikler yaşanacak gibi görünüyor. Hjulmand'ın gelişi, kulübün La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki hakimiyetini geri kazanmaya çalışırken bu yeni dönemin başlangıcını işaret edecek.