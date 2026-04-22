Bu nedenle, eski DFB kaptanı, kadınlar sektörüne, erkek meslektaşlarının gelişimini taklit etmeye fazla kapılmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.
Çeviri:
"Spora olan sevgi kayboldu": Milli takım oyuncusu, erkek futbolunun örnek alınmasına karşı uyarıyor
"Orada artık genellikle sadece transfer ücretleri ve fahiş maaşlar söz konusu. Kadın futbolunda bu tuzağa düşmemeliyiz," dedi 35 yaşındaki oyuncu 11 Freunde dergisine.
Popp'a göre bu konuda şu soru da önem arz ediyor: "Futbolla mutlaka multimilyoner olmak zorunda mıyım?" Herkesin kendine "spora ne kadar önem vermesi gerektiğini" sorması gerektiğini söyleyen Wolfsburglu oyuncu, yaz aylarında üçüncü lig ekibi Borussia Dortmund'a transfer olacak.
Popp, DFB milli takımındaki gelişmeleri eleştirel bir bakışla değerlendiriyor
Buna rağmen Popp, kadın futbolcuların maaşlarının "profesyonel standartlara" uygun olması gerektiğini savunuyor. Popp, "Benim için önemli olan somut bir rakam değil, ilk iki ligdeki kızların en azından futbola tam olarak konsantre olabilmeleri ve yüzde yüz performans gösterebilmeleri için yeterli miktarda kazanmalarıdır" dedi.
Eski milli oyuncu, DFB takımının gelişimine de eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşıyor. "Son yıllarda geleneksel erdemlere fazla sığındık," diyen Popp, milli takımın son zamanlarda "güzel, kaliteli futbol" sunmadığını belirtti. Kulüpler ve federasyonun "daha yakın işbirliği içinde çalışması ve genç yeteneklerin yetiştirilmesini daha fazla desteklemesi ve yoğunlaştırması gerektiğini" belirten Popp, "O zaman milli takım da tekrar daha iyi futbol oynayacaktır," dedi.