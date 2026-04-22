"Spora olan sevgi kayboldu": Milli takım oyuncusu, erkek futbolunun örnek alınmasına karşı uyarıyor

Buna rağmen Popp, kadın futbolcuların maaşlarının "profesyonel standartlara" uygun olması gerektiğini savunuyor. Popp, "Benim için önemli olan somut bir rakam değil, ilk iki ligdeki kızların en azından futbola tam olarak konsantre olabilmeleri ve yüzde yüz performans gösterebilmeleri için yeterli miktarda kazanmalarıdır" dedi.

Eski milli oyuncu, DFB takımının gelişimine de eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşıyor. "Son yıllarda geleneksel erdemlere fazla sığındık," diyen Popp, milli takımın son zamanlarda "güzel, kaliteli futbol" sunmadığını belirtti. Kulüpler ve federasyonun "daha yakın işbirliği içinde çalışması ve genç yeteneklerin yetiştirilmesini daha fazla desteklemesi ve yoğunlaştırması gerektiğini" belirten Popp, "O zaman milli takım da tekrar daha iyi futbol oynayacaktır," dedi.