Spor yönetiminde sarsıntı! Fortuna Düsseldorf'ta küme düşmenin ardından da kabus devam ediyor

"İç ve ortak analizler sonucunda, stratejik yönelimler konusunda farklı görüşler olduğu ortaya çıktı," dedi Denetim Kurulu Başkanı Björn Borgerding, Mislintat ile ilgili karar hakkında: "Bu nedenle, bu yolu sonlandırmaya karar verdik ve karşılıklı anlaşma ile yollarımızı ayırdık."

"Fortuna benim için her zaman kalbimde özel bir yer tutmuştur. Ancak hayatta bazen olduğu gibi, işler herkesin istediği gibi gelişmedi," diyen Mislintat, "Küme düşme ve bunun etkileri hepimizi çok derinden etkiledi. Son günlerde bunu kurum içinde değerlendirdik ve bundan ne gibi sonuçlar çıkarmamız gerektiğini tartıştık," diye ekledi.