Bu haber, köklü kulüp tarafından Salı günü duyuruldu. Aralık ayında Düsseldorf’ta Klaus Allofs’un yerine geçen Mislintat’ın halefi olarak Samir Arabi görevi devralacak. 47 yaşındaki Arabi, 2011 ile 2023 yılları arasında Arminia Bielefeld’de çalışmış ve son olarak bu kulüpte spor direktörü olarak görev yapmıştı.
Spor yönetiminde sarsıntı! Fortuna Düsseldorf'ta küme düşmenin ardından da kabus devam ediyor
"İç ve ortak analizler sonucunda, stratejik yönelimler konusunda farklı görüşler olduğu ortaya çıktı," dedi Denetim Kurulu Başkanı Björn Borgerding, Mislintat ile ilgili karar hakkında: "Bu nedenle, bu yolu sonlandırmaya karar verdik ve karşılıklı anlaşma ile yollarımızı ayırdık."
"Fortuna benim için her zaman kalbimde özel bir yer tutmuştur. Ancak hayatta bazen olduğu gibi, işler herkesin istediği gibi gelişmedi," diyen Mislintat, "Küme düşme ve bunun etkileri hepimizi çok derinden etkiledi. Son günlerde bunu kurum içinde değerlendirdik ve bundan ne gibi sonuçlar çıkarmamız gerektiğini tartıştık," diye ekledi.
Fortuna Düsseldorf: En derin kaosun ortasında "tam bir netlik" mi?
Bu süreçte "kulübün gelecekteki yönelimi konusunda farklı görüşlere sahip olduğumuzu fark ettik. Bu tür şeyler olabilir – ancak o zaman kulübün yararı için bu yapının Fortuna için gerçekten en iyisi olup olmadığını açıkça tartışmak gerekir," dedi eski Dortmund ve Stuttgart yetkilisi: "Biz de bunu, kişisel duyguları tamamen bir kenara bırakarak yaptık."
Arabi'yi Düsseldorf'ta zorlu bir proje bekliyor; küme düşmenin ardından sadece on oyuncunun üçüncü lig için sözleşmesi bulunuyor. "Fortuna Düsseldorf, mevcut duruma rağmen büyük bir tutkuya ve harika taraftarlara sahip özel bir kulüp. Yetkililerle yaptığım görüşmeler, kulübün şu anda hangi yöne gitmesi gerektiği konusunda mutlak bir netlik olduğunu bana çok çabuk gösterdi," dedi Cuma günü resmi olarak tanıtılacak olan Arabi: "Görev zorlu, bu yüzden şimdi önemli olan hızlı bir şekilde doğru kararları almak."