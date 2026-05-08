Spor direktörü doğruladı: Dünya yıldızının küçük kardeşi Bayern Münih'te boy gösterdi

Kvaratskhelia henüz reşit olmadığı ve Gürcistan AB üyesi olmadığı için, ancak 18 yaşına geldiğinde kesin bir sözleşme imzalayabilir. Olası bir çözüm, Red&Gold ağındaki bir ortak kulüp aracılığıyla bir düzenleme yapılmasıdır; bu durumda transferini gerçekleştirebilir.

Ancak bu düzenleme için bir model zaten mevcut: Bara Sapoko Ndiaye, Gambino Stars Africa aracılığıyla aynı süreci izledi ve dört Bundesliga maçının ardından bu yaz Bayern'e kesin olarak katılacağı tahmin ediliyor.

Aynı engel daha önce kardeşinin transferinin de önünde durmuştu. Bayern, onun kalitesinden emindi, ancak uygun bir kiralık kulüp bulamadı. Sonunda Rubin Kazan ve Dinamo Batumi üzerinden SSC Napoli'ye, daha sonra da PSG'ye transfer oldu ve şu anda dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak kabul ediliyor.