Inter, Djed Spence'i Tottenham'dan 31,5 milyon euro sabit bedelle transfer ediyor; bu rakama bonusların da eklenmesiyle toplam tutarın 34/35 milyon euroya ulaşması bekleniyor. Gazzetta dello Sport, Spence'in kariyerini ve bonservis bedelinin geçirdiği değişimi, 2024'te Genoa tarafından transfer edildiği dönemden başlayarak ele alıyor.
Ocak 2024'te bu kanat oyuncusunun gelişi, onu İtalya'nın en Britanyalı kulübünün tarihinde son 103 yıldaki ilk İngiliz yaptı (bugün bu sayı 105 oldu); gazetenin hatırlattığı üzere bu, Cambiaso, Dragusin ve Juventus'un yanı sıra Genoa ve Tottenham'ın da adının geçtiği bir transfer domino etkisinin parçasıydı.