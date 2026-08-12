La Gazzetta süreci şöyle özetliyor. Temmuz 2022: Juventus, Cambiaso'yu Grifone'den 6 milyon euro artı Radu Dragusin'in tüm bonservisi karşılığında transfer etti (yakın zamanda Fiorentina'ya geçmişti) ve Liguryalı kanat oyuncusunun gelecekteki satışından yüzde 15 pay verdi. Dragusin, Cenova'da son derece üst düzey iki sezon geçirdi ve bu performansıyla Tottenham'ı - Ocak 2024'te - yaklaşık 30 milyon euro ödemeye, buna Spence'in altı aylık kiralık transferini de eklemeye ikna etti. Bu, kuru bir kiralık anlaşması değildi; yaklaşık 10 milyon euro olarak belirlenen satın alma opsiyonu da vardı.





Gazzetta, "Dönemin sahibi olan 777 Partners'ın çöküşünün yol açtığı mali sorunlar nedeniyle iptal edilen o hakkı rossoblù yönetimi kullanabilseydi, bugün İngiliz oyuncunun değeri acaba ne olurdu?" diye soruyor; bu sırada A-Cap ise şirkette dümenin başına geçmişti (çok uzun sürmedi, çünkü kısa süre sonra Rumen Sucu devreye girdi).





Kesin olan şu ki Spence'in fiyatı, Genoa'nın onu takımda tutabileceği o 10 milyon euroya kıyasla üç katına çıktı ya da buna çok yaklaştı.