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CM grafica Spence 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Spence'in maliyeti kısa sürede üçe katlandı: Cambiaso ve Dragusin'le domino etkisi

Inter
Transfers
Tottenham Hotspur
Genoa
D. Spence

Inter'in yeni transferinin fiyatındaki değişim

Inter, Djed Spence'i Tottenham'dan 31,5 milyon euro sabit bedelle transfer ediyor; bu rakama bonusların da eklenmesiyle toplam tutarın 34/35 milyon euroya ulaşması bekleniyor. Gazzetta dello Sport, Spence'in kariyerini ve bonservis bedelinin geçirdiği değişimi, 2024'te Genoa tarafından transfer edildiği dönemden başlayarak ele alıyor.


Ocak 2024'te bu kanat oyuncusunun gelişi, onu İtalya'nın en Britanyalı kulübünün tarihinde son 103 yıldaki ilk İngiliz yaptı (bugün bu sayı 105 oldu); gazetenin hatırlattığı üzere bu, Cambiaso, Dragusin ve Juventus'un yanı sıra Genoa ve Tottenham'ın da adının geçtiği bir transfer domino etkisinin parçasıydı.

  • La Gazzetta süreci şöyle özetliyor. Temmuz 2022: Juventus, Cambiaso'yu Grifone'den 6 milyon euro artı Radu Dragusin'in tüm bonservisi karşılığında transfer etti (yakın zamanda Fiorentina'ya geçmişti) ve Liguryalı kanat oyuncusunun gelecekteki satışından yüzde 15 pay verdi. Dragusin, Cenova'da son derece üst düzey iki sezon geçirdi ve bu performansıyla Tottenham'ı - Ocak 2024'te - yaklaşık 30 milyon euro ödemeye, buna Spence'in altı aylık kiralık transferini de eklemeye ikna etti. Bu, kuru bir kiralık anlaşması değildi; yaklaşık 10 milyon euro olarak belirlenen satın alma opsiyonu da vardı.


    Gazzetta, "Dönemin sahibi olan 777 Partners'ın çöküşünün yol açtığı mali sorunlar nedeniyle iptal edilen o hakkı rossoblù yönetimi kullanabilseydi, bugün İngiliz oyuncunun değeri acaba ne olurdu?" diye soruyor; bu sırada A-Cap ise şirkette dümenin başına geçmişti (çok uzun sürmedi, çünkü kısa süre sonra Rumen Sucu devreye girdi).


    Kesin olan şu ki Spence'in fiyatı, Genoa'nın onu takımda tutabileceği o 10 milyon euroya kıyasla üç katına çıktı ya da buna çok yaklaştı.

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