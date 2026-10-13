PISACANE Fabio (Cagliari): maçın sonunda rakip takım teknik direktörünün kışkırtıcı davranışına tepki göstererek iki takımın teknik heyetleri arasında yaşanan gerginliği artırdığı için.





SPALLETTI Luciano (Juventus): maçın sonunda rakip takımın teknik direktörüne karşı kışkırtıcı bir tutum sergileyerek iki takımın teknik heyetleri arasında gerginliğe yol açtığı için.







