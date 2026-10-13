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Spalletti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Spalletti'ye men cezasının gerekçesi: "Kışkırtıcı tavır"

Juventus
L. Spalletti
Serie A

Spor Disiplin Kurulu, Juventus ve Cagliari teknik direktörlerine birer maç men cezası verdi.

Serie A'nın altıncı haftasında oynanan Cagliari-Juventus 1-1 maçının ardından Disiplin Kurulu, Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane ile Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'ye birer maç men cezası verdi. Gerekçeler şöyle:

  • PISACANE Fabio (Cagliari): maçın sonunda rakip takım teknik direktörünün kışkırtıcı davranışına tepki göstererek iki takımın teknik heyetleri arasında yaşanan gerginliği artırdığı için.


    SPALLETTI Luciano (Juventus): maçın sonunda rakip takımın teknik direktörüne karşı kışkırtıcı bir tutum sergileyerek iki takımın teknik heyetleri arasında gerginliğe yol açtığı için.



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