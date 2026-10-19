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Juventus Inside Spalletti Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Spalletti ve oyuncular “Juventus seviyesinde değil”: Carnevali hemen müdahale etsin

Juventus
FEATURES
Opinion
L. Spalletti
G. Bremer

Juventus-Lazio maçındaki 0-3'lük sonucun ardından Juventus cephesinde insanı çaresiz bırakan bir maç sonrası tablo var. Carnevali'ye göre radikal kararlar alma zamanı.

Hiç görülmemiş bir Juventus. Üstelik sahada yaşananlardan söz etmiyoruz. Ne yazık ki Juventus taraftarları, son yıllarda Lazio karşısında kaybedilen maçın benzerlerini daha önce de gördü. Örneğin Atalanta ve Fiorentina karşısında alınan, Thiago Motta'nın görevine mal olan iki yenilgiyi hatırlıyoruz. Ancak hatırladığımız kadarıyla daha önce görmediğimiz şey, pazar gecesi geç saatlerde Allianz Stadium'da yaşanan maç sonrasındaki tablo: Kiralık olan ve Torino'ya geleli yalnızca üç ay geçen bir oyuncunun (Guglielmo Vicario) böylesine hassas bir anda basın toplantısında konuşmak üzere ilk sırada gönderilmesi; bir kaptanın (Gleison Bremer), Juventus'un yakın dönem kaptanlarının (Del Piero'dan Buffon'a, Chiellini'den Locatelli'ye) kamuoyu önünde sergilemeyi akıllarından bile geçirmeyeceği bir tavırla takım arkadaşlarının bir bölümünü açıkça suçlaması; bir teknik direktörün (Luciano Spalletti) ise Bremer'i azarladıktan sonra takımın kendisini takip ettiğinden artık emin olmadığını söylemesi.


Bunlar Juventus'a yakışmayan şeyler. Ya da en azından, galibiyette de mağlubiyette de saha içinde ve dışında daima birlik içinde duran 'gerçek Juventus'a yakışmayan şeyler. Örneğin Buffon'un sorumluluk bilinci taşıyan ve kulübün kimliğini yansıtan sözlerini hatırlıyoruz. 2015-16 sezonunda Juventus'u puan tablosunda 12. sıraya düşüren bir yenilginin ardından Reggio Emilia'daki soyunma odasında söylediği bu sözler, Serie A şampiyonluğuna uzanan olağanüstü geri dönüşün başlangıcı olmuştu.

  • Carnevali, Juventus'a layık olduğunu kanıtlasın

    Juventus'un dün sergilediği manzara insanı çaresiz bırakacak cinstendi: Saha içinde de dışında da herkes kendi başınaydı, fikirden yoksundu ve "biz"den önce "ben"i düşünüyordu. Juventus'un bu kadrosundaki birçok oyuncu ve teknik direktör için bu belki de yeni bir durum değil; zira Juventus son aylarda ve yıllarda pek çok kriz yaşadı. Ancak mevcut Juventus yönetimi için bu, türünün ilk sınavı.


    Özellikle Giovanni Carnevali, ama Frederic Massara için de bu, Juventus'a geldiklerinden beri karşılaştıkları ilk ciddi kriz. Carnevali açısından ise şimdiden önemli bir sınav: Bazı oyuncular ve belki de teknik direktör Juventus'a layık olmadıklarını gösterirken Carnevali Juventus'a layık mı?Bugün bunu göstermek için ilk fırsatı elinde bulunduruyor. Oyuncuların ve takımın dışarıya yönelik iletişimini yeniden şekillendirmesi, her şeyden önce de teknik direktör hakkında kesin bir karar vermesi gerekiyor. Carnevali'nin seçmediği ve iki yıllık yeni sözleşmeye henüz imza atmış hâlde göreve geldiğinde karşısında bulduğu bir teknik direktör söz konusu. Sezonun bitmesine daha çok var ama kontrol şimdiden elden kayıyor: Juventus, takımın belki de artık arkasında durmadığı bir teknik direktörle yola devam etmeyi göze alabilir mi? Çözüm ve kararlar acilen gerekiyor. Çok geç olmadan, Şampiyonlar Ligi'ne üst üste ikinci kez katılamama ihtimali sportif ve ekonomik açıdan ağır sonuçlarla gerçeğe dönüşmeden önce.


    Carnevali'nin önünde iki seçenek var, lafı dolandırmaya gerek yok: Ya teknik direktörü değiştirmek ya da onu sonuna kadar savunmak. Spalletti'nin ima ettiği gibi belki de başka bir yöne kürek çeken soyunma odasına rağmen.

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