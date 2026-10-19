Spalletti ve oyuncular “Juventus seviyesinde değil”: Carnevali hemen müdahale etsin

Hiç görülmemiş bir Juventus. Üstelik sahada yaşananlardan söz etmiyoruz. Ne yazık ki Juventus taraftarları, son yıllarda Lazio karşısında kaybedilen maçın benzerlerini daha önce de gördü. Örneğin Atalanta ve Fiorentina karşısında alınan, Thiago Motta'nın görevine mal olan iki yenilgiyi hatırlıyoruz. Ancak hatırladığımız kadarıyla daha önce görmediğimiz şey, pazar gecesi geç saatlerde Allianz Stadium'da yaşanan maç sonrasındaki tablo: Kiralık olan ve Torino'ya geleli yalnızca üç ay geçen bir oyuncunun (Guglielmo Vicario) böylesine hassas bir anda basın toplantısında konuşmak üzere ilk sırada gönderilmesi; bir kaptanın (Gleison Bremer), Juventus'un yakın dönem kaptanlarının (Del Piero'dan Buffon'a, Chiellini'den Locatelli'ye) kamuoyu önünde sergilemeyi akıllarından bile geçirmeyeceği bir tavırla takım arkadaşlarının bir bölümünü açıkça suçlaması; bir teknik direktörün (Luciano Spalletti) ise Bremer'i azarladıktan sonra takımın kendisini takip ettiğinden artık emin olmadığını söylemesi.
Bunlar Juventus'a yakışmayan şeyler. Ya da en azından, galibiyette de mağlubiyette de saha içinde ve dışında daima birlik içinde duran 'gerçek Juventus'a yakışmayan şeyler. Örneğin Buffon'un sorumluluk bilinci taşıyan ve kulübün kimliğini yansıtan sözlerini hatırlıyoruz. 2015-16 sezonunda Juventus'u puan tablosunda 12. sıraya düşüren bir yenilginin ardından Reggio Emilia'daki soyunma odasında söylediği bu sözler, Serie A şampiyonluğuna uzanan olağanüstü geri dönüşün başlangıcı olmuştu.