Spalletti ve oyuncular “Juventus seviyesinde değil”: Carnevali hemen müdahale etsin

Juventus'un dün sergilediği manzara insanı çaresiz bırakacak cinstendi: Saha içinde de dışında da herkes kendi başınaydı, fikirden yoksundu ve "biz"den önce "ben"i düşünüyordu. Juventus'un bu kadrosundaki birçok oyuncu ve teknik direktör için bu belki de yeni bir durum değil; zira Juventus son aylarda ve yıllarda pek çok kriz yaşadı. Ancak mevcut Juventus yönetimi için bu, türünün ilk sınavı.





Özellikle Giovanni Carnevali, ama Frederic Massara için de bu, Juventus'a geldiklerinden beri karşılaştıkları ilk ciddi kriz. Carnevali açısından ise şimdiden önemli bir sınav: Bazı oyuncular ve belki de teknik direktör Juventus'a layık olmadıklarını gösterirken Carnevali Juventus'a layık mı?Bugün bunu göstermek için ilk fırsatı elinde bulunduruyor. Oyuncuların ve takımın dışarıya yönelik iletişimini yeniden şekillendirmesi, her şeyden önce de teknik direktör hakkında kesin bir karar vermesi gerekiyor. Carnevali'nin seçmediği ve iki yıllık yeni sözleşmeye henüz imza atmış hâlde göreve geldiğinde karşısında bulduğu bir teknik direktör söz konusu. Sezonun bitmesine daha çok var ama kontrol şimdiden elden kayıyor: Juventus, takımın belki de artık arkasında durmadığı bir teknik direktörle yola devam etmeyi göze alabilir mi? Çözüm ve kararlar acilen gerekiyor. Çok geç olmadan, Şampiyonlar Ligi'ne üst üste ikinci kez katılamama ihtimali sportif ve ekonomik açıdan ağır sonuçlarla gerçeğe dönüşmeden önce.





Carnevali'nin önünde iki seçenek var, lafı dolandırmaya gerek yok: Ya teknik direktörü değiştirmek ya da onu sonuna kadar savunmak. Spalletti'nin ima ettiği gibi belki de başka bir yöne kürek çeken soyunma odasına rağmen.