24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
spalletti juve cmgetty
Çeviri:

Spalletti: "Juventus, güçlü adamların sezonu. Oğlum benim yüzümden ayrıldı, Carnevali ile birbirimize sarılıyoruz. Alajbegovic şaşırtabilir. Geçen yıl son derece yüksek bir seviye ortaya koydu"

Juventus

Juventus teknik direktörünün, çeşitli konular hakkında Tuttosport’a yaptığı açıklamalar.

Luciano Spalletti, Juventus teknik direktörü olarak Tuttosport'a bir röportaj verdi. Dün yayımlanan bölümün ardından, işte ikinci bölüm:


JUVE VE TARAFTARLAR HAKKINDA - "Juventus sana hak vermez; seni, her gün ne vermeye hazır olduğuna göre ölçer. Futbolda kaleye atılan tek bir şutla kazanabilirsin ama taraftarların saygısını bunu hak etmeden kazanmak imkânsızdır. Bizim buna layık olmamız, insanları bizimle gurur duyar hâle getirmemiz gerekecek: sahayı paramparça edelim ve topu tüketelim, sonra bu tavrın bizi nereye taşıyacağını görürüz".



  • OĞLU HAKKINDA - "Juventus'a geldiğimde oğlum Federico bana, 'Gerçekten buraya mı geliyorsun? Tamam, o zaman ben gidiyorum' dedi. Kendisi burada zaten gözlemci olarak bulunuyordu ve şimdi Genoa'ya gitti. Benimle ilişkilendirilmek istemiyordu, yetenek avcısı olarak kendi yolunu çizmesi gerekiyordu ve gerçekten ayrıldı. Bunu bana açıkça söylemişti".


    GEÇEN SEZON HAKKINDA - "Geçen sezonda beni en çok ne yaraladı? Neredeyse tüm sezon boyunca ortaya koyduğumuz çok yüksek seviyeyi koruyamamış olmak: bu bize Şampiyonlar Ligi'ne mal oldu".


    CARNEVALI HAKKINDA - "Bizi profesyonellik, dostluk ve kucaklaşmalar bağlıyor. Massara ve Ottolini de dahil olmak üzere sportif direktörler yetkin ve güvenilir. İyi olmam için bu bana yeter"



  • SEZON HAKKINDA - "Kesinlikle güçlü adamların sezonu olacak. Güçlü kaderler için hazırlanıyor ve çalışıyoruz, başka çıkış yolumuz yok. Konfor alanı, yüksek seviyede bir kadere sahip olmaktır".


    MCKENNIE HAKKINDA - "McKennie için "Weston bölgesi"ni yarattık, o sahanın her köşesini biliyor. Güzel ve canlı bir insan, kendini olduğu gibi gösteriyor. O sana diyor ki: "Ben böyleyim". Çok fazla şey yapabilen büyük bir adam. Ön libero, orta saha, 10 numara; canı nereye isterse orada oynuyor. Wes'in, onu çalıştıranlara ve çalıştıracak olanlara dağıtacağı madalyalarla dolu bir sırt çantası var. Üniversite, futbolda yeni uzmanlık alanı: artık sahanın tamamını bilmek bir zorunluluk".



  • ALAJBEGOVIC HAKKINDA - "Alajbegovic gerçekten sürpriz yaratabilecek bir oyuncu. Ona daha tanıdık ve sakin bir ortam yaratmayı başarmamız gerekiyor. Böylece daha hızlı gelişebilir. Takımla bireysel oyuncuların potansiyeli arasında güçlü bir ilişki kurulmalı."



    ZHEGROVA HAKKINDA - "Biraz daha kendini tamamlarsa Zhegrova'yı göreceksiniz: üst düzey bir oyuncuya dönüşebilir"


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus crest
Juventus
JUV