OĞLU HAKKINDA - "Juventus'a geldiğimde oğlum Federico bana, 'Gerçekten buraya mı geliyorsun? Tamam, o zaman ben gidiyorum' dedi. Kendisi burada zaten gözlemci olarak bulunuyordu ve şimdi Genoa'ya gitti. Benimle ilişkilendirilmek istemiyordu, yetenek avcısı olarak kendi yolunu çizmesi gerekiyordu ve gerçekten ayrıldı. Bunu bana açıkça söylemişti".





GEÇEN SEZON HAKKINDA - "Geçen sezonda beni en çok ne yaraladı? Neredeyse tüm sezon boyunca ortaya koyduğumuz çok yüksek seviyeyi koruyamamış olmak: bu bize Şampiyonlar Ligi'ne mal oldu".





CARNEVALI HAKKINDA - "Bizi profesyonellik, dostluk ve kucaklaşmalar bağlıyor. Massara ve Ottolini de dahil olmak üzere sportif direktörler yetkin ve güvenilir. İyi olmam için bu bana yeter"







