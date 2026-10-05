Luciano Spalletti, Juventus teknik direktörü olarak Tuttosport'a bir röportaj verdi. Dün yayımlanan bölümün ardından, işte ikinci bölüm:
JUVE VE TARAFTARLAR HAKKINDA - "Juventus sana hak vermez; seni, her gün ne vermeye hazır olduğuna göre ölçer. Futbolda kaleye atılan tek bir şutla kazanabilirsin ama taraftarların saygısını bunu hak etmeden kazanmak imkânsızdır. Bizim buna layık olmamız, insanları bizimle gurur duyar hâle getirmemiz gerekecek: sahayı paramparça edelim ve topu tüketelim, sonra bu tavrın bizi nereye taşıyacağını görürüz".