Luciano Spalletti, Juventus Teknik Direktörü olarak Tuttosport'a bir röportaj verdi. Aşağıda, dün yayımlanan bölümün ardından röportajın ikinci kısmı yer alıyor:
JUVENTUS VE TARAFTARLAR HAKKINDA - "Juventus size herhangi bir hak tanımaz ve sizi, her gün ne vermeye hazır olduğunuza göre ölçer. Futbolda kaleye atılan tek bir şutla kazanabilirsiniz, ancak taraftarların saygısını hak etmeden onu kazanmanız imkânsızdır. Bizim seviyemizi göstermemiz, insanları bizimle gurur duyar hâle getirmemiz gerekecek: sahayı yıkıp geçelim ve topu tüketelim, sonra bu yaklaşımın bizi nereye götüreceğini görürüz".