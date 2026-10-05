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spalletti juve cmgetty
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Spalletti: "Juventus, güçlü adamların sezonu. Oğlum benim yüzümden ayrıldı, Carnevali ile birbirimize sarılıyoruz. Alajbegovic şaşırtabilir. Geçen yıl çok yüksek bir seviye sundu"

Juventus

Juventus teknik direktörünün, çeşitli konular hakkında Tuttosport’a yaptığı açıklamalar.

Luciano Spalletti, Juventus Teknik Direktörü olarak Tuttosport'a bir röportaj verdi. Aşağıda, dün yayımlanan bölümün ardından röportajın ikinci kısmı yer alıyor:


JUVENTUS VE TARAFTARLAR HAKKINDA - "Juventus size herhangi bir hak tanımaz ve sizi, her gün ne vermeye hazır olduğunuza göre ölçer. Futbolda kaleye atılan tek bir şutla kazanabilirsiniz, ancak taraftarların saygısını hak etmeden onu kazanmanız imkânsızdır. Bizim seviyemizi göstermemiz, insanları bizimle gurur duyar hâle getirmemiz gerekecek: sahayı yıkıp geçelim ve topu tüketelim, sonra bu yaklaşımın bizi nereye götüreceğini görürüz".



  • OĞLU HAKKINDA - "Juventus'a geldiğimde oğlum Federico bana şunu söyledi: "Gerçekten buraya mı geliyorsun? Tamam, o zaman ben gidiyorum". Kendisi burada zaten gözlemci olarak görev yapıyordu, şimdi ise Genoa'ya gitti. Benimle ilişkilendirilmek istemiyordu, yetenek avcısı olarak kendi yolunu çizmesi gerekiyordu ve gerçekten ayrıldı. Bunu bana açıkça söylemişti".


    GEÇEN SEZON HAKKINDA - "Geçen sezonda beni en çok ne yaraladı? Neredeyse tüm sezon boyunca ortaya koyduğumuz çok yüksek seviyeyi koruyamamış olmak: bu bize Şampiyonlar Ligi'ne mal oldu".


    CARNEVALI HAKKINDA - "Bizi profesyonellik, dostluk ve kucaklaşmalar bağlıyor. Massara ve Ottolini dahil sportif direktörler yetkin ve güvenilir. İyi olmam için bu bana yeter"



  • SEZON HAKKINDA - "Kesinlikle güçlü adamların sezonu olacak. Güçlü kaderler için kendimizi hazırlıyor ve çalışıyoruz, başka kaçış yolumuz yok. Konfor alanı, üst düzey bir kadere sahip olmaktır".


    MCKENNIE HAKKINDA - "McKennie için "Weston bölgesi"ni yarattık, o sahanın her köşesini biliyor. Güzel ve canlı bir insan, kendini sana olduğu gibi gösteriyor. Sana diyor ki: "Ben böyleyim". Çok fazla şey yapabilen büyük bir adam. Ön libero, orta saha, on numara, canı nerede isterse orada oynuyor. Wes'in, onu çalıştıranlara ve çalıştıracak olanlara dağıtacağı madalyalarla dolu bir sırt çantası var. Üniversite, futbolda yeni uzmanlık alanı: artık tüm sahayı bilmek bir zorunluluk".



  • ALAJBEGOVIC HAKKINDA - "Alajbegovic gerçekten şaşırtabilecek biri. Ona daha tanıdık ve sakin bir ortam yaratmayı başarmalıyız. Böylece daha hızlı gelişebilir. Takımla oyuncuların bireysel potansiyelleri arasında güçlü bir ilişki kurulmalı."



    ZHEGROVA HAKKINDA - "Biraz daha kendini tamamlasa Zhegrova'yı göreceksiniz: üst düzey bir oyuncuya dönüşebilir"


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