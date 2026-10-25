Güzel maçlar başka. Üst düzey performanslar da öyle. Ama Spalletti için böylesi de yeterli, çünkü krizi savuşturan bir galibiyet, kalite jürisinden gelebilecek olası bir ödülden her zaman daha değerlidir. Ayrıca taktik dizilişe ilişkin önemli bir işaret de var: Spalletti önerileri pek sevmese de (hafif tabirle), çift forvet, Juventus'a iki kanatlı düzene kıyasla daha işlevsel bir yapı kazandırıyor, Yıldız döndüğünde belki de iki kanatlı düzene yeniden geçilebilir.



