Güzel maçlar başka. Üst düzey performanslar da öyle. Ama Spalletti için böylesi de yeterli, çünkü krizi savuşturan bir galibiyet, kalite jürisinden gelebilecek olası bir ödülden her zaman daha değerlidir. Ayrıca taktik dizilişe ilişkin önemli bir işaret de var: Spalletti önerileri pek sevmese de (hafif tabirle), çift forvet, Juventus'a iki kanatlı düzene kıyasla daha işlevsel bir yapı kazandırıyor, Yıldız döndüğünde belki de iki kanatlı düzene yeniden geçilebilir.
Spalletti için güzel olmayan ama krizi uzaklaştıran üç puan. Juventus henüz iyileşmedi, moral olarak da toparlanma sürecinde
Takım ve performans hakkında söylenecekleri söyledikten sonra, oyunculara dair birkaç yorum. Maça ısınmak için, Vicario kötü bir uzaklaştırmayla daha ilk saniyelerde kendine bir uyarı yaşattı. Bu pozisyonla kendine geldi; ardından ilk yarıdaki Lecce, sakin bir akşam için papatya çayı gibiydi. İkinci yarıda ise daha fazla zorlandı ve baskı altında kaldı. Nihayet üçlü savunmayla sahaya çıkan takımda Gatti müthiş bir maç çıkardı. Diğer ikisi o kadar iyi değildi: Bremer savunmayı yönlendirmekle, Lucumí kontrol etmekle yetindi.
Beş orta saha oyuncusuyla sahaya çıkma tercihi de yerindeydi. Kalulu ve Cambiaso, kanatlarda isabetsiz olsalar da özveriliydi. Merkezdeki üçlüde Koopmeiners toparlanmaya başladığına dair zayıf sinyaller vermeyi sürdürdü. Douglas Luiz ise toparlanmasını çoktan kalıcı hâle getirmişti; hak ettiği gol sevincini de yaşadı. Aynı şey McKennie için de geçerli. Golü de hesaba katıldığında, ikinci yarıda sağ kanatta fırtına gibi esmesini sağlayan çok yönlülüğü sayesinde Spalletti'nin güvenini hiç boşa çıkarmıyor.
İlerideki iki oyuncuya dair kısa bir değerlendirme: Parlayamadılar; çok sayıda pas hatası yaptılar ve dikkatsizlik sonucu birkaç kez ofsayta düştüler. Yine de "iki, birden iyidir", o eski reklamın dediği gibi. Kolo Muani çok koştu, Woltemade de öyle. Böylece, açık konuşmak gerekirse etkileyici olmayan hücuma fiziksel güç kattılar. Ancak çıkarılacak sonuç net: Maça iki forvetle başlamak, ardından gerekirse 60. dakikadan sonra Boga gibi bir kontratak oyuncusundan yararlanmak daha iyi.
Sonunda Spalletti, güzel olmaktan çok önemli üç puanı hanesine yazdırdı. Takım iyileşmiş değil; moral açısından da hâlâ toparlanma sürecinde görünüyor. Ancak Rennes beraberliği ve Lecce galibiyeti, Lazio'nun bir hafta önce gözler önüne serdiği Juventus'un sıkıntılarını gidermek için yararlı ilaçlar. Lecce deplasmanındaki 2-0'lık galibiyeti belki fazla kutlamamak gerekir. Ama bir kenara atmak da olmaz.
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