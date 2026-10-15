AFP
Çeviri:
Spalletti'den sert eleştiri! Açık sözlü teknik direktör, duraklama dakikalarında gelen galibiyete rağmen beklentilerin altında kalan Juventus'u oyununu geliştirmesi için uyardı
Spalletti, kıl payı gelen galibiyetin ardından daha yüksek standartlar istedi
Randal Kolo Muani'nin 92. dakikada attığı galibiyet golüyle Juventus'un Celta Vigo'yu 2-1 yenmesine rağmen, teknik direktör Luciano Spalletti takımının performansını dürüstçe değerlendirdi. İtalyan teknik adam, Juventus'un Galiçya'da potansiyelinin altında oynadığını düşündü.
Nick Woltemade, Hugo Alvarez'in ilk yarıda attığı açılış golüne karşılık vermiş, Kolo Muani ise duraklama dakikalarında galibiyeti getirmişti.
Ancak Spalletti, sonucun ciddi taktik ve teknik eksikliklerin üzerini örttüğünü vurguladı.
- AgenciaLOF
Teknik direktör, “yavaş” ilk yarı performansını ve teknik hataları sert dille eleştirdi
Spalletti, Juve'nin performansını değerlendirirken sözünü sakınmadı ve oyuncularının topa sahipken yeterince etkili olmadığını belirtti. Spalletti, "İlk yarıda yaptığımız her şeyde biraz yavaştık," dedi. "Rakibimize yerleşmesi için sürekli çok fazla zaman tanıdık."
"Genel olarak kapasitemizin altında bir performans sergiledik. Bugün gösterdiğimiz seviyenin üzerine çıkmamız gerekiyor. Sonuçlar her zaman maçın nasıl geçtiğini yansıtmaz."
"İkinci yarıda birçok alanda geliştiğimizi düşünüyorum ama yine de çok fazla teknik hata yaptık ve çok fazla kararsız hamlede bulunduk."
Oyuncu değişikliklerine ve kazanma zihniyetine övgü
Spalletti, taktiksel açıdan duyduğu endişelere rağmen oyuncularının son düdüğe kadar galibiyet golünü arama kararlılığını övdü. Spalletti, "Gol aramayı sürdürme kararlılığı gibi bazı olumlu şeyler de gördüm" dedi.
"Top her ayağımıza geçtiğinde son ana kadar çabalamayı sürdürdük. Sonunda hem yaptığımız oyuncu değişikliklerinin hem de takımın sahadaki tutumunun karşılığını aldık."
"Sonuçla yetinmeyip sahaya çıkarak maçı kazanma isteği gördüm."
- ZUMA Press Wire
İki kulübü neler bekliyor?
Juventus, lig ve Avrupa maçlarına hazırlanırken Spalletti, takımından 90 dakika boyunca daha istikrarlı bir performans isteyecek.
Juventus, galibiyet serisini sürdürmek için Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Rennes’i konuk edecek.
Celta Vigo, bir sonraki Avrupa maçında Celtic deplasmanına çıkarken bu hayal kırıklığını geride bırakmaya çalışacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun