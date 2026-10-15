24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSAFP
Alvino Hanafi
Çeviri:

Spalletti'den sert eleştiri! Açık sözlü teknik direktör, duraklama dakikalarında gelen galibiyete rağmen beklentilerin altında kalan Juventus'u oyununu geliştirmesi için uyardı

Juventus
Celta Vigo - Juventus
Celta Vigo
Ligi Europa
L. Spalletti

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Celta Vigo karşısında son dakikalarda gelen 2-1'lik Avrupa Ligi galibiyetine rağmen oyuncularını performanslarını yükseltmeleri gerektiği konusunda uyardı. Takımının kazanma isteğini öven Spalletti, maç boyunca yapılan çok sayıda teknik hataya dikkat çekti.

  • Spalletti, kıl payı gelen galibiyetin ardından daha yüksek standartlar istedi

    Randal Kolo Muani'nin 92. dakikada attığı galibiyet golüyle Juventus'un Celta Vigo'yu 2-1 yenmesine rağmen, teknik direktör Luciano Spalletti takımının performansını dürüstçe değerlendirdi. İtalyan teknik adam, Juventus'un Galiçya'da potansiyelinin altında oynadığını düşündü.

    Nick Woltemade, Hugo Alvarez'in ilk yarıda attığı açılış golüne karşılık vermiş, Kolo Muani ise duraklama dakikalarında galibiyeti getirmişti.

    Ancak Spalletti, sonucun ciddi taktik ve teknik eksikliklerin üzerini örttüğünü vurguladı.

  • imago-sport-1084577488.jpgAgenciaLOF

    Teknik direktör, “yavaş” ilk yarı performansını ve teknik hataları sert dille eleştirdi

    Spalletti, Juve'nin performansını değerlendirirken sözünü sakınmadı ve oyuncularının topa sahipken yeterince etkili olmadığını belirtti. Spalletti, "İlk yarıda yaptığımız her şeyde biraz yavaştık," dedi. "Rakibimize yerleşmesi için sürekli çok fazla zaman tanıdık."

    "Genel olarak kapasitemizin altında bir performans sergiledik. Bugün gösterdiğimiz seviyenin üzerine çıkmamız gerekiyor. Sonuçlar her zaman maçın nasıl geçtiğini yansıtmaz."

    "İkinci yarıda birçok alanda geliştiğimizi düşünüyorum ama yine de çok fazla teknik hata yaptık ve çok fazla kararsız hamlede bulunduk."

  • Oyuncu değişikliklerine ve kazanma zihniyetine övgü

    Spalletti, taktiksel açıdan duyduğu endişelere rağmen oyuncularının son düdüğe kadar galibiyet golünü arama kararlılığını övdü. Spalletti, "Gol aramayı sürdürme kararlılığı gibi bazı olumlu şeyler de gördüm" dedi.

    "Top her ayağımıza geçtiğinde son ana kadar çabalamayı sürdürdük. Sonunda hem yaptığımız oyuncu değişikliklerinin hem de takımın sahadaki tutumunun karşılığını aldık."

    "Sonuçla yetinmeyip sahaya çıkarak maçı kazanma isteği gördüm."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1084571094.jpgZUMA Press Wire

    İki kulübü neler bekliyor?

    Juventus, lig ve Avrupa maçlarına hazırlanırken Spalletti, takımından 90 dakika boyunca daha istikrarlı bir performans isteyecek.

    Juventus, galibiyet serisini sürdürmek için Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Rennes’i konuk edecek.

    Celta Vigo, bir sonraki Avrupa maçında Celtic deplasmanına çıkarken bu hayal kırıklığını geride bırakmaya çalışacak.

Gelecek maçlar
CEL

CEL

La Liga

18 Eki 2026

ALA

ALA

JUV

JUV

Serie A

18 Eki 2026

LAZ

LAZ