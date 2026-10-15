Spalletti, taktiksel açıdan duyduğu endişelere rağmen oyuncularının son düdüğe kadar galibiyet golünü arama kararlılığını övdü. Spalletti, "Gol aramayı sürdürme kararlılığı gibi bazı olumlu şeyler de gördüm" dedi.

"Top her ayağımıza geçtiğinde son ana kadar çabalamayı sürdürdük. Sonunda hem yaptığımız oyuncu değişikliklerinin hem de takımın sahadaki tutumunun karşılığını aldık."

"Sonuçla yetinmeyip sahaya çıkarak maçı kazanma isteği gördüm."