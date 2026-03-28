Spalletti altı takviye istiyor, Yıldız ve Bremer dokunulmaz: Şampiyonluk için Juventus'un planları

Spalletti'nin yaz transfer dönemi planları: altı yeni transfer ve iki vazgeçilmez isim.

Ligin bitmesine iki aydan biraz az bir süre kala, Juventus Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini kovalıyor. Bianconeri şu anda 54 puanla beşinci sırada ve Como'nun üç puan gerisinde. Ancak, ilk dörtte yer alıp almayacağına bakılmaksızın, yakında 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesini uzatacak olan Luciano Spalletti, gelecek sezon için 6 takviye talep etmiş.

Romeo Agresti'nin bildirdiğine göre, teknik direktörün Juventus'un gelişmesi için ihtiyaç duyduğu oyuncular konusunda net fikirleri var. Bütçe ve transfer imkanları elbette gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya bağlı olacak, ancak stratejiler bu günlerde şekillenmeye başlıyor.

  • SPALLETTI'NİN ALDIĞI 6 YENİ OYUNCU

    Juventus'un her pozisyonda takviyeye ihtiyacı var. Bu yıl pek ikna edici bir performans sergileyemeyen Di Gregorio'nun yerine bir kaleciye ihtiyaç var, ama sadece bununla da kalmayacak. Savunmada bir stoper ve bir bek ile takviye yapılmaya çalışılacak. Ardından orta saha; bu yıl en çok oyuncu sıkıntısı çekilen ve bir oyun kurucu ile bir dinamik oyuncuya ihtiyaç duyulan pozisyon.

    Ve son olarak forvet. David ve Openda ikna edici bir performans gösteremediler ve takımdan ayrılacaklar; 30 Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek olan ve geleceği henüz belirsiz olan Vlahovic meselesini de çözmek gerekiyor. Ancak Vlahovic'ten bağımsız olarak, en az bir forvet transferi gerekecek. Udinese'den Keinan Davis bir seçenek olarak gündemde, ancak henüz somut bir görüşme başlamadı.

  • DOKUNULMAZLAR

    Spalletti, yönetimle açıkça konuşarak bazı transferlere veto koydu. Takımın belkesi olan yıldız oyuncular dokunulmaz: Yıldız ve Bremer satılamaz olarak görülürken, diğerleri ise iyi oyuncular olarak kabul edilse de satılabilir. Satılabilir derken, ucuza satılmayacak demek istiyoruz; Juventus olası teklifleri dinlemeye hazır.

    Teknik direktörün güvenini kazanan yaklaşık 13-14 Juventus oyuncusu var ve bu nedenle teknik direktör, kilit oyuncularının kalmasını istiyor. Böylece gelecek yıl sağlam bir temelden yeniden başlayıp, son aylarda yapılan çalışmalara devamlılık sağlanacak.

  • BÜTÇE KONULARI

    Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde olmasa bile, küçülmek istemiyor. Bütçeyi yönetmek için bazı oyuncuların satışı değerlendirilecek; örneğin, bedelsiz transferle gelen David gibi, önemli bir kar getirebilecek isimler.

    Bütçe ve takviyeler arasında Juventus, gelecek yıl için en iyi stratejiyi belirlemeye çalışıyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi olsun ya da olmasın, Scudetto için mücadele edebilecek bir takım kurmak isteyen ve en az 6 transfer talep eden teknik direktörün ihtiyaçlarını karşılamak için küçük çaplı bir devrim gerekecek.

