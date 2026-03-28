Ligin bitmesine iki aydan biraz az bir süre kala, Juventus Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini kovalıyor. Bianconeri şu anda 54 puanla beşinci sırada ve Como'nun üç puan gerisinde. Ancak, ilk dörtte yer alıp almayacağına bakılmaksızın, yakında 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesini uzatacak olan Luciano Spalletti, gelecek sezon için 6 takviye talep etmiş.

Romeo Agresti'nin bildirdiğine göre, teknik direktörün Juventus'un gelişmesi için ihtiyaç duyduğu oyuncular konusunda net fikirleri var. Bütçe ve transfer imkanları elbette gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya bağlı olacak, ancak stratejiler bu günlerde şekillenmeye başlıyor.