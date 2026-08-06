AFP
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'Sözünün eri!' - Barcelona yıldızı Gavi, İspanya'nın Dünya Kupası zaferinin ardından ŞOKE EDİCİ yeni pembe saçlarını tanıttı
Gavi, Dünya Kupası sözünü tuttu
Barcelona orta sahası Gavi, bu hafta dikkat çekici yeni görüntüsünü paylaşarak sözünün eri olduğunu kanıtladı. İspanya milli takım oyuncusu, La Roja Dünya Kupası'nı kazanmayı başarırsa saçını pembeye boyatacağına dair ünlü bir söz vermişti.
Başlangıçta turnuva öncesi iddiasını yerine getirecek tek kişinin Marc Cucurella olacağı düşünülüyordu. Chelsea savunmacısı, bir haftadan fazla süre önce İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin yüzünü vücuduna kalıcı olarak dövme yaptırınca manşetlere çıkmıştı. Ancak Gavi de şimdi turnuva öncesi verdiği kendi sözü yerine getirerek onu takip etti. Endülüslü orta saha oyuncusu, cesur dönüşümünü Instagram'da milyonlarca takipçisine gösterdi.
Kameraya yansıyan radikal bir değişim
Barca yıldızı, tamamen pembe saçlarıyla çekilmiş iki fotoğraf paylaşarak sosyal medya güncellemesine sadece şu notu düştü: "Sözünün eri bir adam." Bu dikkat çekici tarz, yaz tatilinin son günlerinde ona eşlik edecek. Radikal dönüşüm, düzenli olarak gittiği berberi tarafından da belgelendi ve berber, tüm sürecin videosunu memnuniyetle paylaştı. İnternette paylaşılan görüntülerde, kuaför koltuğunda yeni ve canlı görünümünü tamamen benimseyen, sürekli gülümseyen bir Gavi yer aldı.
Orta saha oyuncusu için çifte kutlama
Görüntüsündeki dramatik değişiklik, kişisel bir dönüm noktası için kusursuz bir anda geldi. İspanyol milli oyuncu, çarşamba günü 22. yaş gününü resmen kutladı ve bu özel günü kendine özgü pembe saç stiliyle taçlandırdı. 22 yaşındaki oyuncu artık yaklaşan yerel sezon öncesine yenilenmiş bir iyimserlikle bakıyor. Yakında sezon öncesi programı için Barcelona'daki takım arkadaşlarına katılmak üzere yola çıkacak.
- Getty Images Sport
Flick'in altında bir yer hedefliyor
Uluslararası başarısının yanı sıra Gavi, sakatlık cephesinde de büyük bir moral kazandı. Geçen sezonun önemli bir bölümünde onu sahalardan uzak tutan ciddi fiziksel sorunu artık tamamen atlatmış durumda. Önündeki ilk hedef ise Hansi Flick yönetiminde ilk 11'de düzenli bir yer edinmek.
Fiziksel olarak tamamen toparlanmış ve Dünya Kupası şampiyonluk madalyasını da başarıyla kazanmış olan Gavi, yeni sezon öncesinde kusursuz bir konumda bulunuyor. Orta saha oyuncusu, Camp Nou'da başrolde olmayı umacak.
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