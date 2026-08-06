Uluslararası başarısının yanı sıra Gavi, sakatlık cephesinde de büyük bir moral kazandı. Geçen sezonun önemli bir bölümünde onu sahalardan uzak tutan ciddi fiziksel sorunu artık tamamen atlatmış durumda. Önündeki ilk hedef ise Hansi Flick yönetiminde ilk 11'de düzenli bir yer edinmek.

Fiziksel olarak tamamen toparlanmış ve Dünya Kupası şampiyonluk madalyasını da başarıyla kazanmış olan Gavi, yeni sezon öncesinde kusursuz bir konumda bulunuyor. Orta saha oyuncusu, Camp Nou'da başrolde olmayı umacak.