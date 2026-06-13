Bild'in "Bayern Insider" adlı podcast'inde aktarıldığı üzere, Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübünün yetkilileri, İngiliz forvetin yeni sezonda takıma katılacağından kesin olarak eminmişler.
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Sözünü tutmadı mı? Transferin suya düşmesinin ardından FC Bayern Münih, eski transfer hedefinden hayal kırıklığına uğramış görünüyor
Medya kaynaklarının uyumlu haberlerine göre, Bayern, Gordon'un Barça'yı tercih ederek bir bakıma sözünden dönmeden önce oyuncu tarafıyla zaten anlaşmaya varmıştı. Buna göre asıl plan, 25 yaşındaki oyuncunun tutumunu kullanarak Newcastle United'a baskı yapmak ve transfer ücretini düşürmekti.
Söylentilere göre Bayern, hem Harry Kane hem de Luis Diaz'ın yedeği olarak planlanan bu çok yönlü forvet için 60 milyon avrodan fazla para harcamak istemiyordu. Ancak Katalanlar, Münih ekibinin planlarını bozdu ve Newcastle'ın talep ettiği 80 milyon avroyu masaya koydu.
Gordon, tanıtımında Bayern'in reddine bir de üstüne bir şey ekledi ve akıcı İspanyolca konuşarak Barça'ya transfer olmanın her zaman en büyük hayali olduğunu açıkladı. Böylece, son iki sezonun çifte şampiyonu, hücum hattını güçlendirmek için başka bir yere bakmak zorunda kaldı - ve bu konuda da şimdiden bir şey buldu.
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FC Bayern: Saibari ve Brown'un transferi gündemde
Seçim, PSV Eindhoven'dan Ismael Saibari'ye düştü. Faslı oyuncu ile anlaşma sağlandı, ancak transfer ücretinin ayrıntıları henüz netleşmedi. Bu konuda da her iki tarafı da tatmin edecek bir çözüme çok yakın olunduğu belirtiliyor; sadece sabit transfer ücreti ile primler arasındaki dağılımın belirlenmesi gerekiyor. Toplam paketin 50 ila 60 milyon avro arasında olması bekleniyor ve bu transferin gerçekleşmesi halinde Saibari, Eredivisie kulübünün rekor transferi olacak.
Gordon gibi Saibari de özellikle çok yönlülük vaat ediyor. 25 yaşındaki oyuncu hem kanatlarda hem de merkezde ve forvetlerin arkasında oynayabiliyor. Ayrıca Bayern, Eintracht Frankfurt'tan Nathaniel Brown'ı transfer etmek üzere.
2025/26 Sezonu: Anthony Gordon ve Isamel Saibari'nin performans verilerinin karşılaştırması
İstatistik Anthony Gordon (Newcastle United) Ismael Saibari (PSV Eindhoven) Maçlar 46 37 Goller 17 19 Asist 5 9