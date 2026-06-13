Sözünü tutmadı mı? Transferin suya düşmesinin ardından FC Bayern Münih, eski transfer hedefinden hayal kırıklığına uğramış görünüyor

Medya kaynaklarının uyumlu haberlerine göre, Bayern, Gordon'un Barça'yı tercih ederek bir bakıma sözünden dönmeden önce oyuncu tarafıyla zaten anlaşmaya varmıştı. Buna göre asıl plan, 25 yaşındaki oyuncunun tutumunu kullanarak Newcastle United'a baskı yapmak ve transfer ücretini düşürmekti.

Söylentilere göre Bayern, hem Harry Kane hem de Luis Diaz'ın yedeği olarak planlanan bu çok yönlü forvet için 60 milyon avrodan fazla para harcamak istemiyordu. Ancak Katalanlar, Münih ekibinin planlarını bozdu ve Newcastle'ın talep ettiği 80 milyon avroyu masaya koydu.

Gordon, tanıtımında Bayern'in reddine bir de üstüne bir şey ekledi ve akıcı İspanyolca konuşarak Barça'ya transfer olmanın her zaman en büyük hayali olduğunu açıkladı. Böylece, son iki sezonun çifte şampiyonu, hücum hattını güçlendirmek için başka bir yere bakmak zorunda kaldı - ve bu konuda da şimdiden bir şey buldu.