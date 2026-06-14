İtalyan transfer uzmanı Fabrizio Romano bu haberi aktarıyor. Buna göre, 27 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon Real Madrid'in teknik direktörlüğünde Alvaro Arbeloa'nın yerini alacak olan Jose Mourinho'nun en çok istediği isim.

Romano, "Cucurella, Chelsea'den ayrılıyor ve Dünya Kupası'nın ardından Madrid'e katılıyor" diye yazdı. Cucurella şu anda İspanya milli takımıyla ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yer alıyor. Avrupa şampiyonu İspanya, pazartesi günü (saat 18:00) Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maçla turnuvaya başlayacak.