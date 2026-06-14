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Brighton & Hove Albion v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Daniel Buse

Çeviri:

Sözlü anlaşma: Real Madrid'in Premier Lig'den İspanyol milli oyuncuyu geri getireceği iddia ediliyor

La Liga
Real Madrid
M. Cucurella
Chelsea
Premier Lig

Real Madrid'in, Chelsea'nin sol bek oyuncusu Marc Cucurella'yı kadrosuna katacağı ve kulüpler arasında sözlü bir anlaşma sağlandığı iddia ediliyor.

İtalyan transfer uzmanı Fabrizio Romano bu haberi aktarıyor. Buna göre, 27 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon Real Madrid'in teknik direktörlüğünde Alvaro Arbeloa'nın yerini alacak olan Jose Mourinho'nun en çok istediği isim. 

Romano, "Cucurella, Chelsea'den ayrılıyor ve Dünya Kupası'nın ardından Madrid'e katılıyor" diye yazdı. Cucurella şu anda İspanya milli takımıyla ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yer alıyor. Avrupa şampiyonu İspanya, pazartesi günü (saat 18:00) Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maçla turnuvaya başlayacak. 

  • Real Madrid, geçtiğimiz yaz Benfica'dan 50 milyon euro transfer ücreti karşılığında sol bek Álvaro Carreras'ı kadrosuna katmıştı. Ayrıca, Ferland Mendy de Blancos kadrosunda bu pozisyon için bir başka seçenek olarak yer alıyor. Carreras, Mendy ile ilk 11'deki yerini paylaşma mücadelesinde başlangıçta üstün gelmişti; bunun bir nedeni de Fransız oyuncunun sakatlığıydı. Sezonun kritik aşamasında Arbeloa, oldukça sürpriz bir şekilde bazı maçlarda Mendy'yi tercih etti; örneğin Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında FC Bayern Münih karşısında olduğu gibi. 

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  • Marc Cucurella Chelsea 2026Getty

    Cucurella dört yıldır Chelsea formasıyla sahada

    Cucurella, Chelsea ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve bu nedenle transfer ücreti oldukça yüksek olacaktır. Şu anki piyasa değeri 55 milyon avrodur. Futbolcu, Espanyol Barcelona ve FC Barcelona'da yetişti. 2020 yılında Katalan kulübü, Cucurella'yı yaklaşık 12 milyon avroya Getafe'ye sattı. Bir yıl sonra 18 milyon euroya İngiltere'nin Brighton takımına transfer oldu ve bir yıl sonra da Brighton, onu 65 milyon euroya Chelsea'ye sattı. 

    Cucurella, İspanya milli takımında şu ana kadar 24 maça çıktı ve 2024'te Furia Roja ile Avrupa Şampiyonu oldu. Çeyrek finalde Almanya'ya karşı kendi ceza sahasında yaptığı ve cezalandırılmayan el faulü, pek çok tartışmaya yol açtı ve Alman taraftarların onu bugüne kadar yuhalamasına neden oldu. 

  • Marc Cucurella'nın 2025/26 sezonundaki istatistikleri:

    Oyunlar: 50
    Oynama süresi: 3871
    Goller: 1
    Asist: 4