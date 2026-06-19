Sözlü anlaşma çoktan sağlandı: Manchester City, bir yıldız oyuncuyu uzun vadeli bir sözleşmeyle kadrosuna katıyor gibi görünüyor

Buna göre, yeni sözleşmesi 2031 yılına kadar geçerli olacak ve önemli bir maaş artışı da içerecek. Kanat oyuncusu, 2023 yılında Stade Rennes’ten yaklaşık 60 milyon avroya İngiltere’ye transfer olmuştu ve Premier Lig’e uyum sağlaması çok uzun sürmedi.

Skyblues'ta hızla ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Doku, geçtiğimiz sezonda da İngiltere'de şampiyonluk ikincisi olan takımın en önemli oyuncularından biriydi. Doku, 47 resmi maçta 22 skor puanı topladı.

Doku şu anda Belçika Milli Takımı ile ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda mücadele ediyor. Turnuvanın açılış maçında Kırmızı Şeytanlar, Mısır ile 1-1 berabere kaldı.