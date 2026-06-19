Transfer uzmanı Fabrizio Romano’nun bildirdiğine göre, Citizens, yıldız oyuncusu Jeremy Doku ile aslen 2028’e kadar süren sözleşmesinin uzatılması konusunda sözlü olarak anlaşmaya varmış.
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Sözlü anlaşma çoktan sağlandı: Manchester City, bir yıldız oyuncuyu uzun vadeli bir sözleşmeyle kadrosuna katıyor gibi görünüyor
Buna göre, yeni sözleşmesi 2031 yılına kadar geçerli olacak ve önemli bir maaş artışı da içerecek. Kanat oyuncusu, 2023 yılında Stade Rennes’ten yaklaşık 60 milyon avroya İngiltere’ye transfer olmuştu ve Premier Lig’e uyum sağlaması çok uzun sürmedi.
Skyblues'ta hızla ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Doku, geçtiğimiz sezonda da İngiltere'de şampiyonluk ikincisi olan takımın en önemli oyuncularından biriydi. Doku, 47 resmi maçta 22 skor puanı topladı.
Doku şu anda Belçika Milli Takımı ile ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda mücadele ediyor. Turnuvanın açılış maçında Kırmızı Şeytanlar, Mısır ile 1-1 berabere kaldı.
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Bayern'in transfer listesindeki Josko Gvardiol da Manchester City ile sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor
Romano’ya göre, Doku’nun yanı sıra, Manchester City’deki savunma arkadaşı Josko Gvardiol’un transferi de yakında resmiyet kazanacak. Onun sözleşmesinin de 2031’e kadar uzatılması bekleniyor. Eski Leipzig oyuncusu, son zamanlarda FC Bayern München’in adayları arasında da adı geçiyordu; kulüp, özellikle Min-jae Kim veya Hiroki Ito’nun kulüpten ayrılması durumunda, merkez savunmasını güçlendirmek için arayışını sürdürüyor gibi görünüyor.
Jeremy Doku: 2025/26 sezonundaki istatistikleri
Oyunlar
47
Gol
8
Asist
14