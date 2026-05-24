Kane, 2023 yılında Tottenham Hotspur'dan yaklaşık 100 milyon euro transfer ücreti karşılığında Bundesliga'nın rekor şampiyonu olan takıma katıldı ve burada en yüksek maaşı alan oyuncu olarak yılda 25 milyon euro kazanıyor. Kicker dergisine göre, FCB yetkilileri iki yıllık bir sözleşme uzatması düşünürken, Kane ise 2030'a kadar sözleşme imzalamak istiyor.

Eski profesyonel futbolcu Dietmar Hamann ise Bayern'e, Kane ile imzalanacak olası yeni sözleşmenin süresinin çok uzun olmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Eski FC Bayern oyuncusu tz gazetesine şunları söyledi: "Sözleşmesinin bir yılı daha var. Sanırım iki ya da üç yıl hakkında konuşuyorlar, ancak ben bu konuda biraz temkinliyim çünkü Kane artık 33 yaşına giriyor. Asıl soru şu: Daha ne kadar süre gol atmaya devam edecek?"

Kane, Alman rekortmeninde geçirdiği üç yılda "bir sürü gol attı". Yine de Hamann, sözleşme süresi konusunda şüpheci: "Bir yıllık uzatma – evet. İki yıl – belki. Üç yıl bence fazla olur."

Ancak Hamann şunu da vurguladı: "İnsanlar ondan çok memnun. O, futbol için harika bir elçi. İngiliz milli takım kaptanının burada oynaması, Bundesliga ve Bayern Münih için bir onur."