DFB Kupası finalinde VfB Stuttgart'a karşı 3-0 kazanılan maçta attığı üç golün ardından Kane, 2027'ye kadar süren Säbener Straße'deki sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin görüşmelere değinerek şunları söyledi: "Kariyerimin bu noktasında, bir sözleşmeden en iyi şekilde yararlanmak istiyorum. Bu, oyuncu olarak imzalayacağım son sözleşmelerden biri olacak."
"Sözleşmeden en iyi şekilde yararlanmak istiyor": Harry Kane, sözleşme uzatma pazarlığında FC Bayern'e net bir mesaj verdi
Bayern, 32 yaşındaki oyuncuyla sözleşmesini uzatmak istiyor; spor direktörü Max Eberl, son olarak görüşmelerin sezon sonunda yoğunlaştırılacağını duyurdu. İdeal olarak, Haziran ortasında başlayacak olan ABD, Kanada ve Meksika’daki Dünya Kupası öncesinde olumlu bir sonuç alınması hedefleniyor.
Ancak Kane, anlaşmanın hızlı bir şekilde sonuçlanacağına dair umutları söndürdü: "Tabii ki şu anda konuşmanın zamanı değil. Durum konusunda çok rahatız. Öncelikle sezonu oynamak istediğimizi söyledik - ve en iyisi Dünya Kupası'nı da." Ancak şunu da vurguladı: "İki taraf da birbirinden çok memnun."
Forvet oyuncusu ayrıca, kendisinin "açık ve dürüst bir insan" olduğunu belirtti. "Yetkililerle dürüst tartışmalar yapacağım. Ve eminim ki onlar da benimle dürüstçe konuşacaklar. Ancak bunlar, başka bir gün yapacağımız görüşmeler."
- AFP
Hamann, Kane'in yeni sözleşmesinin süresinin uzun olması konusunda uyarıda bulunuyor
Kane, 2023 yılında Tottenham Hotspur'dan yaklaşık 100 milyon euro transfer ücreti karşılığında Bundesliga'nın rekor şampiyonu olan takıma katıldı ve burada en yüksek maaşı alan oyuncu olarak yılda 25 milyon euro kazanıyor. Kicker dergisine göre, FCB yetkilileri iki yıllık bir sözleşme uzatması düşünürken, Kane ise 2030'a kadar sözleşme imzalamak istiyor.
Eski profesyonel futbolcu Dietmar Hamann ise Bayern'e, Kane ile imzalanacak olası yeni sözleşmenin süresinin çok uzun olmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Eski FC Bayern oyuncusu tz gazetesine şunları söyledi: "Sözleşmesinin bir yılı daha var. Sanırım iki ya da üç yıl hakkında konuşuyorlar, ancak ben bu konuda biraz temkinliyim çünkü Kane artık 33 yaşına giriyor. Asıl soru şu: Daha ne kadar süre gol atmaya devam edecek?"
Kane, Alman rekortmeninde geçirdiği üç yılda "bir sürü gol attı". Yine de Hamann, sözleşme süresi konusunda şüpheci: "Bir yıllık uzatma – evet. İki yıl – belki. Üç yıl bence fazla olur."
Ancak Hamann şunu da vurguladı: "İnsanlar ondan çok memnun. O, futbol için harika bir elçi. İngiliz milli takım kaptanının burada oynaması, Bundesliga ve Bayern Münih için bir onur."
Harry Kane'in gol istatistikleri
Kulüp Puan Leyton Orient 5 gol FC Millwall 9 gol Norwich City 0 gol Leicester City 2 gol Tottenham Hotspur 280 gol FC Bayern 146 gol İngiltere 78 gol