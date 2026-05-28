Sözleşme uzatma görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine Ibrahima Konate bu yaz Liverpool'dan ayrılacak
Sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi
Arne Slot’un savunma planlarına önemli bir darbe vuran gelişmeyle, Konate bu yaz Liverpool’dan bedelsiz olarak ayrılmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi birkaç hafta içinde sona erecek ve her iki taraf da aylardır görüşmelerde bulunsa da, talkSPORT’un haberine göre bu görüşmeler sonuçsuz kalarak nihayetinde çöktü.
Defans oyuncusu daha önce geleceğinin Merseyside'da olacağını ima etmiş ve nisan ayında bile bir anlaşmanın çok yakın olduğunu belirtmişti. "İnsanlar pek çok şey söyledi ama uzun süredir kulüple görüşüyoruz ve bir anlaşmaya çok yaklaştık. Sanırım herkes bunun bir an önce gerçekleşmesini istiyordu ama işler yolunda gidiyor," demişti Konate o zaman. "Kesinlikle, gelecek sezon da burada olma ihtimalim çok yüksek. Bu, her zaman istediğim şeydi," diye eklemişti.
Anfield'dan ayrılma dalgası hız kazanıyor
Konate’nin ayrılışı, Mohamed Salah ve Andrew Robertson’ın da büyük yankı uyandıran ayrılışlarıyla aynı zamana denk gelecek. Bu üç oyuncu da kulübün 2024-25 Premier Lig şampiyonluğunda kilit rol oynayarak, modern Liverpool efsaneleri olarak adlarını tarihe yazdırdılar.
Geçen Pazar günü Brentford ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Salah ve Robertson'a duygusal bir veda töreni düzenlenirken, Konate'nin durumu o sırada belirsizliğini koruyordu. Ayrılışı yaklaşan Fransız oyuncu, kulüpte geçirdiği beş başarılı yılın ardından perdeyi kapatmaya hazırlanıyor. Bu süre zarfında Virgil van Dijk ile Jürgen Klopp ve Slot'a büyük katkı sağlayan müthiş bir ikili oluşturmuştu.
Kupalarla dolu bir kariyere bakış
Fransız milli oyuncu, Liverpool'daki kariyerinin sonuna Premier Lig, FA Kupası, iki Carabao Kupası ve Community Shield dahil olmak üzere etkileyici bir kupa koleksiyonuyla ulaşıyor. Liverpool formasıyla tüm turnuvalarda toplam 183 maça çıkan oyuncu, bunların 118'ini Premier Lig'de oynayarak ligin en fiziksel ve güvenilir stoperlerinden biri olarak kendini kanıtladı.
Bu sezon Reds'in genel performansında bir düşüş yaşanmasına rağmen, Konate takımın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam etti ve kulübün 38 lig maçının 36'sında forma giydi. Avrupa'daki güvenilirliği de dikkat çekiciydi. Kulüp için Şampiyonlar Ligi'nde 28 kez forma giyen Konate, kısa vadede yerini doldurması zor bir deneyim birikimi bırakarak takımdan ayrılıyor.
Konate sonrası dönem için planlama
Real Madrid'in uzun süredir bu Fransız oyuncuya ilgi duyması nedeniyle, Liverpool artık gözünü geleceğe çevirmeli ve yeni nesil yetenekleri kadrosuna katmalıdır. Kulüp, kış transfer döneminde Rennes'ten Jeremy Jacquet'yi 60 milyon sterline transfer ederek proaktif adımlar attı. 20 yaşındaki oyuncunun 1 Temmuz'da resmi olarak takıma katılması planlanıyor.
Slot, savunmadaki seçeneklerini güçlendirmek için genç yetenek Giovanni Leoni'nin de geri dönmesini umuyor. Leoni'nin gelişimi, ilk maçında geçirdiği ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle acı bir şekilde durdu, ancak Jacquet'in yanında çok ihtiyaç duyulan derinlik katması bekleniyor.