Sözleşme uzatma görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine Ibrahima Konate bu yaz Liverpool'dan ayrılacak

Arne Slot’un savunma planlarına önemli bir darbe vuran gelişmeyle, Konate bu yaz Liverpool’dan bedelsiz olarak ayrılmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi birkaç hafta içinde sona erecek ve her iki taraf da aylardır görüşmelerde bulunsa da, talkSPORT’un haberine göre bu görüşmeler sonuçsuz kalarak nihayetinde çöktü.

Defans oyuncusu daha önce geleceğinin Merseyside'da olacağını ima etmiş ve nisan ayında bile bir anlaşmanın çok yakın olduğunu belirtmişti. "İnsanlar pek çok şey söyledi ama uzun süredir kulüple görüşüyoruz ve bir anlaşmaya çok yaklaştık. Sanırım herkes bunun bir an önce gerçekleşmesini istiyordu ama işler yolunda gidiyor," demişti Konate o zaman. "Kesinlikle, gelecek sezon da burada olma ihtimalim çok yüksek. Bu, her zaman istediğim şeydi," diye eklemişti.